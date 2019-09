Vojenské letiště v Pardubicích čekají zásadní změny, stát vypisuje zakázku za 170 milionů | E15.cz

Ministerstvo předpokládá, že za projektovou dokumentaci zaplatí dvanáct milionů korun a za stavební práce zhruba 160 milionů korun, uvedl Jiří Caletka z tiskového oddělení ministerstva obrany.

Záměrem obrany je využívat letiště v jeho plném rozsahu. „Stav objektů nevyhovuje aktuálním požadavkům na zabezpečení přijetí a provozu letadel armády při výlukách provozu na ostatních leteckých základnách. Cílem rekonstrukce je zajistit odpovídající infrastrukturu,“ vysvětlil Caletka. Ministerstvo začne vybírat z nabídek projektantů od konce září. Vypracování dokumentace má trvat asi tři čtvrtě roku. Kdy bude rekonstrukce dokončena, není jasné.

„Letiště čekají zásadní změny. Zajištění provozu ve prospěch armády vyžaduje zvýšení počtu personálu a investice do současné nevyhovující infrastruktury. Přinese to pracovní příležitosti i poptávku po bydlení,“ řekl v březnu velitel letiště podplukovník Peter Hatala webu Správy letiště Pardubice.

Stát do pardubického letiště nasměruje v relativně krátké době další investice. Na přelomu let 2017 a 2018 společnost East Bohemian Airport, kterou vlastní město Pardubice a Pardubický kraj, dokončila stavbu nového terminálu pro civilní dopravu. Z veřejného rozpočtu šlo do projektu 266 milionů korun, o dalších 35 milionů letos město a kraj zvýšily základní kapitál EBA. Finanční pomoc šla na investice a posílení likvidity firmy.

Kromě Pardubic využívá armáda také letiště v Čáslavi, Náměšti nad Oslavou nebo v pražských Kbelích.