Volkswagen prohrál ve Velké Británii spor o značku Bentley | E15.cz

Firma Bentley Clothing byla založena v roce 1962 a spor s automobilovou značkou řeší od roku 1998. Automobilka totiž začala dodávat na trh oblečení se svou značkou v roce 1987 a to oděvní firma považovala za problém. Spor se vyhrotil poté, co automobilová značka napadla firmu u patentového úřadu a chtěla jí nechat ochrannou známku odebrat.

"Téměř nás to zruinovalo, finančně i emocionálně, a toto rozhodnutí je velká úleva," řekl po verdiktu šéf Bentley Clothing Christopher Lees. Automobilka naopak vyjádřila nad rozsudkem zklamání a zvažuje, že se odvolá. "Ve Spojeném království prodáváme oblečení 30 let a nikdy se k nám nedostal důkaz, že by došlo k záměně značky se značkou jiné firmy," uvedl mluvčí.