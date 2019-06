Výrobci letadel se potýkají s nezájmem, pomoci jim může aerosalon v Paříži | E15.cz

Americký letecký gigant však není jediný, kdo doufá v obrat k lepšímu. Letos se příliš nedaří ani hlavnímu konkurentovi, evropskému Airbusu. Ten v prvních třech měsících letošního roku zaznamenal více zrušených objednávek než nových zakázek. Ke konci května to pro Airbus představovalo zhoršení o 57 nových strojů. Jedním z důvodů bylo také rozhodnutí o ukončení výroby superjumba A380, na základě čehož snížila objednávky aerolinka Emirates.

Boeing se kvůli problémům s modelem 737 MAX dokonce potýkal s absolutním nezájmem ze strany aerolinek a leasingových společností, absence objednávek postihla všechny modelové řady. Problémy ovlivnily i dodávky strojů. Zatímco loni společnost aerolinkám předala 806 letadel, v půlce letošního roku je to čtvrtina, především kvůli zastavení dodávek modelu MAX. Také proto veřejnost v Paříži očekává novinky o opravě systému autopilota, který zapříčinil dvě tragické nehody.

Nervozita v letecké dopravě pramení také z nervozity na světových trzích, především pak hrozby obchodní války mezi Spojenými státy a Čínou. Letecké asociace IATA proto varovala, že zisky trhu letecké dopravy mohou letos klesnout o více než sedm miliard dolarů. „Aerolinky pravděpodobně letos budou končit v zisku, ale nebudou to pro ně snadno vydělané peníze,“ uvedl šéf asociace Alexandre de Juniac.

Poradenská společnost IBA Group proto odhaduje, že počet nezávazných objednávek by mohl letos klesnout na 440 letadel ve srovnání s 996 stroji před dvěma lety. Nakolik je to pro aerolinky aktuální problém však analytici nedokáží říct. Společně mají dopravci u duopolu Boeingu a Airbusu objednávky na 13 tisíc letadel, což se rovná přibližně sedmi letům produkce. „Pro aerolinky je nyní důležité, aby se zaměřily na uspokojení stávajících zákazníků a dodávaly letadla včas,“ uvedl pro Financial Times Peter Barrett z leasingové společnosti SMBC.

Přesto dopravci s ohledem na finanční tlaky, plynoucí rovněž z cen paliva, vyhlížejí nové stroje, které by jim zajistily stabilnější příjmy. Airbus v Paříži pravděpodobně odhalí bližší detaily modifikované verze letounu A321LR. Jedná se o úzkotrupý stroj původně určený pro střední tratě, díky přídavným nádržím má jeho dolet přesáhnout osm tisíc kilometrů. To je dostatek na transatlantické lety mezi Evropou a středem USA.

Bližší informace se proto čekají i o projektu Boeingu NMA, nazývaného také 797. Zbrusu nový stroj chce výrobce nasadit právě proti modifikacím Airbusu A321, reálně se však do vzduchu dostane až po roce 2025. Úspěch však může na aerosalonu slavit Boeing i s problémovým 737 MAX. Například německá Lufthansa na jaře oznámila možný zájem o nákup těchto strojů, podle analytiků především s vidinou možné slevy. Tu po výrobci požaduje i Ryanair, který má objednáno 135 strojů 737 MAX.

Jedním z témat leteckého veletrhu bude také budoucnost pohonů, především pak elektrické varianty strojů.