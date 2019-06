Švédsko mohutně podpořilo elektromobily. Majitelé je ale nemají kde nabít | E15.cz

Kvůli nárůstu vládních dotací vzrostl prodej elektromobilů ve Švédsku v prvních pěti měsících letošního roku o 253 procent. Poptávka po elektřině ve Stockholmu a dalších velkých městech tak výrazně stoupla a zapříčinila to, že kapacita pro nabíjení elektromobilů není dostatečná. Švédským městům tak nyní chybí nové rozvodné sítě i více dobíjecích stanic.

Švédsko musí problém začít řešit co nejdříve, neboť podle energetické společnosti Power Circle chce tamní vláda uvést na silnice do konce příští dekády zhruba 2,5 milionu elektrických a hybridních vozidel. Stavba nových kabelů a rozvodných sítí však může trvat až deset let, což znamená, že Stockholm by neměl být schopen výrazně navýšit kapacity pro spotřebu energie až do roku 2030, odhaduje tamní správce sítě Ellevio AB.

„Chcete-li přimět lidi, aby se vrhli do elektromobility, neměli by být nuceni dělat dlouhé objížďky, aby našli dobíjecí stanici,“ uvedl Tobias Henmark, ředitel švédské firmy Fortum Charge and Drive, která provozuje 740 rychlonabíjecích stanic na Skandinávském poloostrově.

Navzdory velkému skoku v prodejích v letošním roce je Švédsko pozadu za sousedním Norskem, pokud jde o celkový počet elektromobilů. To mělo do konce května narozdíl od Švédska více než desetinásobek registrovaných elektromobilů, což z něj činí jeden z největších trhů na světě.

