Vyvlastnit, či nevyvlastnit? Stát rozhodne o dostavbě dálnice D3 u Tábora | E15.cz

Krajský úřad Jihočeského kraje by měl do měsíce sdělit, zda vyvlastní pozemky motocentra bratrů Bratránkových kvůli stavbě dálnice D3 u Tábora. Na dnešním jednání, jež bylo součástí správního řízení, rozhodnutí nepadlo. Výši odškodnění určí vyvlastňovací úřad. Uvedli to Pavel Bratránek a právní zástupce Ředitelství silnic a dálnic Jaroslav Heyduk