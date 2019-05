Dálnice D3 může být dokončena | E15.cz

Majitel pozemku Jiří Zevl podal žalobu proti rozhodnutí krajského úřadu, který zamítl jeho odvolání proti vyvlastnění kvůli stavbě dálnice. ŘSD mu již dříve nabídlo a poslalo platbu za vyvlastnění přes půl milionu korun. Na dnešní rozhodnutí soudu upozornila Česká televize.

„Návrh žalobce proti rozhodnutí krajského úřadu byl zamítnutý,“ řekla Vobejdová. Důvody, proč soud takto rozhodl, neuvedla. Odkázala na písemné odůvodnění, které později soud vyvěsí na úřední desku.

„Rozhodnutím krajského soudu byla potvrzena správnost a korektnost postupu jak Ředitelství silnic a dálnic, tak vyvlastňovacího úřadu i krajského úřadu. Pro nás to znamená, že jakmile obdržíme písemné vyhotovení rozsudku, tak okamžitě připravíme upravený harmonogram stavby tak, abychom zvládli dostavět i tuto část, na kterou jsme zatím s technikou nesměli vstoupit,“ řekl Rýdl.

ŘSD mohlo pozemek získat už v roce 2017, pochybilo ale, když za pozemek nezaplatilo včas. Úsek D3 Ševětín-Borek dlouhý 10,6 kilometru za 933,2 milionu korun bez DPH má být hotový v březnu 2020. Staví ho firma Eurovia. Na úseku Ševětín-Borek, který se staví od března 2017, vyvlastnil stát asi deset pozemků.

Na jaře začalo ŘSD stavět obchvat Českých Budějovic, který bude součástí D3 a hotový má být v září 2022. Tvoří ho část Hodějovice-Třebonín dlouhá 12,5 kilometru, kde jsou náklady sedm miliard korun, a 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné-Staré Hodějovice za 5,28 miliardy korun.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Veselí nad Lužnicí-Bošilec dlouhý 5,1 kilometru otevřelo ŘSD v říjnu 2017. Na něj navazuje část Bošilec-Ševětín dlouhá 8,1 kilometru, která bude stát 1,2 miliardy a první řidiči by po ní měli jet v červnu 2019.

Jihočeská část dálnice D3 by měla být k hranicím s Rakouskem hotová do roku 2024, uvedlo ŘSD loni. Ve stejném roce by se měla začít stavět D3 ve středních Čechách. D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi, kde se napojí na rakouskou rychlostní silnici S10. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je asi 50 kilometrů.

V ČR je rozestavěno 140 kilometrů nových dálnic, 52 kilometrů oprav dálnice D1 a 63 kilometrů silnic první třídy.