Skupině Accolade miliardáře Milana Kratiny vychází sázka na brněnské letiště. Poté co poměrně nečekaně začala areál v Tuřanech v roce 2017 provozovat, zájem o cestování rostl, a letos dokonce hlásí rekordní rok. Čísly řečeno: V Brně stihli do konce roku odbavit 749 153 cestujících, což je devítiprocentní nárůst oproti roku 2023. Letiště navíc chystá od jara nové pravidelné linky do Říma a Malagy a letos očekává další růst.

„Těší nás, že již potřetí v řadě jsme zaznamenali meziroční nárůst počtu odbavených cestujících. Je to pro nás důkaz, že obliba cestování se mezi lidmi drží na vysoké úrovni, a máme radost, že této poptávce můžeme vyjít vstříc nabídkou nejen v podobě charterových letů, ale i pravidelných linek,“ řekl Jiří Filip, člen představenstva Letiště Brno.

Právě počet pravidelných linek se od letošního jara zdvojnásobí – dohromady budou z brněnského letiště operovány čtyři.

Dvě nové pravidelné linky budou směřovat do evropských metropolí Malagy a Říma. První ze jmenovaných spustí Ryanair, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek. Úvodní let se uskuteční 31. března. Již o týden dříve (konkrétně 23. března) zahájí provoz linka do Říma pod taktovkou italského dopravce Aeroitalia. Letadla vypraví vždy ve čtvrtek a v neděli.

„Nová spojení do turisticky mimořádně atraktivních evropských metropolí považujeme za velký úspěch. Řím navíc díky svému uzlovému letišti nabízí skvělé možnosti pro další cestování po Evropě, a hlavně i mimo ni. Brno a Morava se tak stanou dostupnější pro návštěvníky z celého světa,“ doplnil Filip.

Loni patřil mezi nejvytíženější destinace již tradičně Londýn. Pravidelnou linku do Stanstedu využilo od ledna do prosince na 98 tisíc cestujících. Pomyslnou druhou příčku v oblíbenosti obsadila turecká Antalya, následovala egyptská letoviska Marsa Alam a Hurghada a dále bulharský Burgas. Druhou pravidelnou linku do italského Bergama využilo v období březen–říjen přes 21 tisíc cestujících.

Provoz se v Tuřanech nezastavil ani přes zimu, kdy linku do Londýna doplnily hned dvě exotické destinace – thajský Phuket a nově také Mauricius. Thajský Phuket byl novinkou loňské zimní sezony a šlo o vůbec první dálkovou komerční linku pro osobní přepravu operovanou z brněnského letiště. Obě destinace jsou v období od listopadu do dubna obsluhované letadly Boeing 787-9 Dreamliner s kapacitou 359 osob.

V roce 2024 se na brněnském letišti proinvestovalo 78 milionů korun, přičemž nejvíce peněz putovalo do parkoviště pro cestující a rozšíření odbavovací plochy pro letadla. Letošní investice budou dosahovat vyšších desítek milionů korun.

Brněnské letiště je druhé nejvytíženější v zemi. Ostrava odbavila loni zhruba půl milionu cestujících. Hegemonen je ovšem pražské letiště, které odbavilo přes 16 milionů cestujících a letos počítá s prolomením hranice 18 milionů pasažérů.