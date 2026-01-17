Ženské figuríny v crashtestech. Bezpečnost aut stále vychází z mužského těla, nyní přichází změna
- Ženy mají při dopravních nehodách vyšší riziko těžkých zranění i úmrtí než muži.
- Nová americká figurína THOR-05F má poprvé realisticky modelovat ženské tělo.
- Evropa zatím zůstává u zmenšených mužských modelů.
Bezpečnost automobilů se desítky let ladí podle jednoho vzoru, a sice figuríny průměrného muže. Výsledkem je, že ženy při srovnatelně závažných dopravních nehodách čelí vyššímu riziku vážného zranění i úmrtí. Potvrzují to dlouhodobé statistiky i nové výzkumy.
Podle nejnovější studie amerického Národního úřadu pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) mají ženy při čelních nehodách o 46 procent vyšší riziko zranění než muži a při nehodách s převrácením dokonce o 55 procent. U zranění dolních končetin je rozdíl ještě výraznější, kdy riziko je u žen při čelních nárazech vyšší o 62 procent, přičemž u chodidel a kotníků se zvyšuje až o 128 procent. Podle studie, která zkoumala smrtelné dopravní nehody mezi lety 1975–2020, mají mladé ženy ve věku 20 až 40 let o 20 procent vyšší riziko úmrtí při autonehodách ve srovnání s muži stejného věku.
Zásadní roli v tomto rozdílu hrají právě crashtesty. Nyní využívané „ženské“ figuríny jsou totiž pouze zmenšené mužské modely, které neodpovídají ženské anatomii. Liší se ve stavbě pánve, tvaru hrudníku a mají rozdílné rozložení svalové a tukové hmoty. Bezpečnostní pásy, airbagy i konstrukce interiéru se tak optimalizují především pro mužské tělo.
Crashtesty ženy 70 let přehlížely
Americké ministerstvo dopravy nyní poprvé otevírá cestu ke změně. Nová figurína THOR-05F, představená loni na podzim, je vůbec prvním modelem navrženým přímo podle ženského těla. Je menší, lehčí, má pružnější páteř a více než 150 senzorů, které dokážou detailně měřit zatížení pánve, břicha, kolen, kotníků či vnitřních orgánů. Právě tato data dosud v testech chyběla.
Americká administrativa urychlila schvalování nové figuríny s argumentem, že zohlednění biologických rozdílů může zachraňovat životy. Očekává se, že oficiální nárazové testy s novou figurínou THOR-05F začnou až kolem roku 2027 nebo 2028.
První standardizované figuríny pro nárazové testy se začaly používat v 50. a 60. letech a vycházely z dat dospělého muže. Zásadním milníkem se stal model Hybrid III zavedený koncem 70. let, který dodnes tvoří základ povinných testů u NHTSA i dalších regulačních institucí. Hybrid III reprezentuje muže vysokého zhruba 175 centimetrů a vážícího přibližně 78 kilogramů. Jeho „ženská“ varianta vznikla později pouze zmenšením tohoto modelu, nikoli novým návrhem.
Až v posledním desetiletí začaly regulační úřady a výzkumné instituce vyvíjet pokročilejší figuríny řady THOR, které mají realističtější páteř, krk a širší síť senzorů, do vzniku THOR-05F jsou však výhradně v mužské verzi.
Evropa v tomto ohledu za USA zaostává. Organizace Euro NCAP, která řeší crashtesty v Evropě, sice používá moderní figurínu THOR, ale zatím pouze v podobě průměrného muže. Ženský model je i zde jen zmenšenou verzí mužské figuríny Hybrid III a uplatňuje se pouze v omezené části testů. Výsledkem je, že ani evropské pětihvězdičkové hodnocení bezpečnosti plně neodráží, jak dobře auta chrání typickou ženu s jejími reálnými proporcemi.