Automat Matuška otevírá druhý podnik. I v něm se bude chodit pro pivo k výčepu
Podnik, který stojí na zlatavém moku minipivovaru Matuška, bude mít druhou pobočku, tentokrát na Vinohradech. Automat otevře ještě letos na pražském náměstí Jiřího z Poděbrad.
Před třemi lety otevřel v Praze na Hradčanské Automat Matuška a navázal tak na prvorepublikový koncept, kdy se lidé sami obsloužili. Podnik, za kterým stojí sládek Adam Matuška ze stejnojmenného pivovaru, bude mít brzy další pobočku. Otevře na Jiřího z Poděbrad.
Začalo to právě minipivovarem, rodinným podnikem Matušků, který funguje od roku 2009. Pivo, které vyrábí, se od té doby dostalo i do těch nejlepších pražských podniků, například do michelinské restaurace Radka Kašpárka Field. Cesta nakonec vedla k vlastnímu podniku. A ten se nyní rozšíří. „Od začátku jsme věděli, že nechceme zůstat jen u jedné provozovny. Potřebovali jsme se jen ujistit, že ten koncept funguje a lidi baví,“ líčí Adam Matuška pro e15.
Sládek nejdřív pokukoval po prostoru v lokalitě Prahy 1, nakonec to ale nedopadlo. Vhodné místo se nakonec našlo na rozhraní Vinohrad a Žižkova. Nový Automat vyroste na rohu náměstí Jiřího z Poděbrad a Přemyslovské ulice; už teď to prozrazují plakáty na oknech budoucí provozovny, s nimiž provozovatelé hledají personál do kuchyně i do výčepu.
Jiřák je prý jako Hradčanská
„Náměstí Jiřího z Poděbrad je skvělé místo a ve finále velmi podobné Hradčanské. Žije tam spousta lidí, které baví kvalitní gastro, což je vidět na sousedech, které máme v okolí. Bude tu navíc nově zrekonstruované náměstí. Přesvědčil nás nakonec i samotný prostor, který je sice menší, ale dispozičně velmi podobný prvnímu Automatu,“ popisuje Matuška.
Druhý Automat bude mít zhruba osmdesát míst, chybět ale bude podzemní prostor, kterým disponuje podnik na Hradčanské. Naopak zahrádka tu bude dvojnásobná.
Základ obou podniků bude stejný, jde tedy hlavně o pivo od Matušky a dobré jídlo. Zatímco na Hradčanské vsadili na barbecue, na Jiřího z Poděbrad bude menu vypadat jinak. „Chtěli bychom osm piv a k tomu osm jednoduchých, rychlých, ale přitom zábavných jídel, která se s pivem dobře doplňují,“ líčí sládek s tím, že konkrétní recepty se stále ladí a vymýšlí.
Druhý Automat by mohl otevřít v posledním měsíci v roce. Konkrétní termín ale zatím jasný není. „Cílíme na začátek prosince – je to naše přání, ale realita často bývá jiná,“ dodává Matuška.
