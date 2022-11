Achillovou patou menších firem je finanční řízení, říká Hodinový finanční ředitel Luděk Blahut  | E15.cz

​​Prezentujete se jako hodinový finanční ředitel. Co si pod tím můžeme představit?

Jsem interním manažer (dočasný manažer – pozn. red) se specializací na firemní financování. Firmy se na mě obracejí, když chtějí pomoct vyřídit nový úvěr nebo zlepšit stávající model financování. Dělám to takto už přes deset let a pomohl jsem více než stovce firem. Často to bylo v případech, kdy už podnikatel o úvěr sám žádal, ale u žádné banky neuspěl.

Kdo se na vás nejčastěji obrací? S čím chtějí firmy pomoct?

Někdy je to firma, která má problém sehnat úvěr, jindy top klient banky. Všichni pochopitelně chtějí řešit financování. Nejsložitější to mají menší firmy, kde je často jen majitel, který to má celé na starost, časově nestíhá a po první neúspěšné žádosti o úvěr to vzdává. Z mých zkušeností se skoro v polovině takových případů dá najít řešení.

Jak velcí jsou vaši klienti?

Přes 80 procent mých klientů jsou firmy s ročními tržbami od 20 do 300 milionů korun.

Jak dlouho trvá spolupráce s jednotlivými firmami?

Nejkratší a nejjednodušší projekty trvají jen dva měsíce, složitější případy přibližně tři čtvrtě roku. Jsou ale i firmy, ve kterých se samotná realizace dělí do několika kroků. Pokud se jedná například o složitější restrukturalizaci podniku, může to být práce třeba i na dva nebo tři roky.

Máte v rámci firem k dispozici nějaký tým lidí, nebo je celá realizace jen na vás?

Pokud se bavíme čistě o financování, dělám vše od začátku do konce já. V poslední době jsou ale případy, kdy spolupracuji s jinými externími experty, kteří v dané firmě dělají jinou práci.

Co podle vás menší firmy nejvíce zanedbávají?

Achillovou patou menších firem je finanční řízení. Často je jen intuitivní. Mám ale pocit, že s novou generací podnikatelů se to postupně začíná měnit k lepšímu. Všiml jsem si, že mladší klienti se finančnímu řízení věnují s úplně jinou péčí než klienti starší.

Čím je ten posun způsobený?

Myslím si, že mladší podnikatelé, na rozdíl od těch, kteří začínali v devadesátých letech nebo krátce po přelomu milénia, více pracují s informacemi. Poslouchají podcasty, vzdělávají se, jsou aktivní na sociálních sítích. Třeba na LinkedInu téměř nevidím starší klienty, ti mladší tam ale jsou – a uvědomují si, že i tato část podnikání je hodně důležitá.

Znamená to, že jsou finančně gramotnější?

Určitě ano, to spolu úzce souvisí.

Dokážete pomoct i velkým firmám se zavedeným finančním oddělením, nebo to už nejsou vaši obvyklí klienti?

Někdy mě poptají i firmy s miliardovým obratem. To, že má firma zavedené finanční oddělení, ještě neznamená, že se tam nenajdou velké rezervy ve financování. Z mé zkušenosti vím, že ani top klientovi nemusí banka snést modré z nebe.

Kde je podle vás chyba? Proč firmy často nedosáhnou na nejlepší možné podmínky financování od banky?

Ukážu to na konkrétním případu. Oslovil mě klient, který poptával desetimilionový investiční úvěr. Protože měl vynikající ekonomiku, všechny oslovené banky se předháněly v nabídkách. Nakonec jsme ale nevybrali ani jednu z nich. Přišel jsem s řešením, které se nakonec obešlo bez úvěru od obchodní banky a oproti nejlepší bankovní nabídce ušetřilo klientovi přes milion korun. S podobným řešením vlastně mohly přijít i oslovené banky. Stačilo by, kdyby do procesu zapojily Národní rozvojovou banku, jako jsem to udělal já. Obchodní banky by si ale tímto krokem významně snížily výnos, proto tuto variantu nenabídly. Nevymyslel jsem žádné převratné řešení, jen jsem hledal tu nejlepší a nejvýhodnější variantu na trhu. Pracoval jsem s informacemi, které nemá každý – zejména ne menší podnikatel, který se standardně spolehne na svou banku. Myslím, že více než 90 procent firem by si v tomto případě externistu vůbec nenajalo a sáhlo by po první nabídce od své banky.

Jaké další možnosti se nabízejí, pokud nevyjde financování u banky?

Během posledních zhruba dvanácti let se toho dost změnilo a firmy dnes mají mnohem víc možnosti. Kromě tradičních bankovních a družstevních úvěrů jsou tady alternativy jako mikro-faktoring, půjčky na základě aktuálních dat z účetnictví, crowdfunding, firemní dluhopisy, investice od andělských investorů a VC fondů (venture capital – pozn. red.) nebo IPO (veřejná nabídka akcií – pozn. red.), které je dnes dostupné i pro malé a středně velké podniky.

Kromě firemního financování se věnujete i pořádání Finanční konference. Letos se konal už třetí ročník a objevila se tu řada zvučných jmen, včetně Evy Zamrazilové, viceguvernérky ČNB, nebo Tomáše Rašky z Natlandu. Kde vznikl nápad na pořádání takové konference a jak letošní ročník hodnotíte?

Před lety jsem prováděl průzkum na téma finanční řízení a financování, ve kterém jsem chtěl poukázat na chyby menších firem. Na něj potom navázal první ročník konference a stal se z toho koníček. Letos to byl třetí ročník, tentokrát už s line-upem řečníků jako na významném ekonomickém fóru. Například v posledním panelu vystoupili kromě zmíněné paní viceguvernérky také Jan Juchelka z Komerční banky nebo Jan Sýkora z Wood & Company. Konferenci sledovalo souběžně offline a online přes dvě stě posluchačů a reakce byly moc hezké. Připravuji ještě záznamy, ty loňské zhlédly tisíce lidí. Pokud by vás zajímaly, brzy se objeví na mých webových stránkách. Na základě ohlasů možná do budoucna rozšířím koncept konference o specializované workshopy.

Finanční konference 2022 Autor: Luděk Blahut

Na konferenci se kromě firemního financování objevila taková témata, jako je třeba firemní a krizové řízení, dluhopisy nebo startupy. Jak jste témata vybírali?

Chtěl jsem, aby konference byla obsahově hodně do šířky. Pokud jde o změnové a krizové řízení, to bylo vždy velkým tématem, v kontextu současné složité situace je ale ještě důležitější. Právě změnové řízení je potom pro řadu klientů jedním ze základních řešení. Pomoc ze strany externích expertů, ať už je to konzultant, nebo kdokoli jiný, je klíčová. Menší firmy často nemají na to, aby si zaplatily finančního ředitele na full time, mají ale možnost oslovit externí experty na krátkodobé projekty. Cílem konference je mimo jiné ukázat, že externisté nabízejí kvalitní služby a mohou klientům pomoct.

Luděk Blahut

Vystudoval ekonomickou fakultu na VŠB – Technické univerzitě Ostrava. Později získával zkušenosti na obchodních a manažerských pozicích v Citibank a Komerční bance. Od roku 2010 rozvíjí vlastní projekt pod značkou Hodinový finanční ředitel a pomáhá svým klientům v oblasti firemního financování. Problematice malých a středně velkých firem se potom věnuje i v rámci pořádání vlastní konference, na které vystupují osobnosti z řad bankéřů, ekonomů a podnikatelů. Je certifikovaným koučem agentury CzechInvest, expertem programu Expand a členem Hospodářské komory.