Firma Art Carbon vyvíjí materiál, který odstraní ze vzduchu viry | E15.cz

Art Carbon používá technologie, které se dají dobře využít i za současné krizové situace a budou mít uplatnění i v budoucnosti. Změnili jste s ohledem na současnou koronavirovou krizi svoji obchodní strategii a taktiku? Upravili jste nějak výrobní program?

V Česku, ale i ve světě, existuje dlouho neřešený a velmi vážný problém znečištění vodních zdrojů mikropolutanty. To jsou látky pocházející ze zdravotnictví, zemědělství, ale také z kosmetiky a čistících produktů. Jedná se o různé druhy pesticidů, herbicidů, fungicidů, léčiv, jejich metabolitů a dalších organických látek. Naše společnost vyrábí adsorpční materiál obsahujícího uhlíkové nanotrubice – Art Sand – a­ právě tento materiál dokáže zmiňované organické mikropolutanty z vody spolehlivě odstranit. Před dokončením máme ale i materiál fungující na podobném principu, který odstraní viry a bakterie ze vzduchu.

Co přesně by se z vaší produkce dalo rychle využít při podobné situaci, jaká panuje dnes?

Určitě Art Sand, produkt na úpravu pitné vody. V takovém případě by nebylo nutné chlorovat pitnou vodu na maximum, ale pouze optimálně, jelikož náš adsorpční materiál nebezpečné viry, bakterie a jiné choroboplodné zárodky odstraní. Dále by se určitě dal použít materiál na filtraci vzduchu, uplatnění by mohl najít například u nemocničních klimatizací a rozvodů vzduchu, které jsou známým zdrojem infekcí. To jsou věci, které při virových epidemiích pomáhají. A dá se předpokládat, že další epidemie nás v budoucnosti opět čekají.

Jaké byly v posledních týdnech reakce zákazníků a dalších subjektů, s kterými spolupracujete?

Pohybujeme se v oboru, kdy je potřeba dlouhodobě zkoušet a také certifikovat, což není otázkou několika dní, ale spíše týdnů a měsíců. Art Sand je na úpravu pitné vody certifikován teprve 14 dní. Veškerá jednání se zájmovými subjekty jsou posunuta na květen, většinou má každý obavu z koronaviru a nechce se teď potkávat na obchodních schůzkách. Takže z tohoto pohledu to není vůbec jednoduché.

Jak budete pokračovat v dalším vývoji?

Kromě certifikace adsorpčního materiálu, který jsem už popisoval, jsme sestavili nátokový filtr pro technologii S.A.W.E.R. na získávání vody z pouštního vzduchu. Tato technologie, upravována naším materiálem, bude mít premiéru na Světové výstavě EXPO 2020. Ta měla začít v říjnu v Dubaji, ale posouvá se o rok. Také jsme dodali kompletní tlakovou filtrační technologii do výzkumného ústavu léčiv.

Co osobně pro vás krize znamená? Začali jste teď přemýšlet jinak o svém byznysu?

Znamenala ztrátu svobody. Určitě jsme začali myslet trochu jinak. Tato krizová situace ale určitě bude jedním z podpůrných argumentů pro náš další rozvoj. Pokusíme se náš byznys akcelerovat a navázat na proklamace širokého spektra státních úředníků, že je potřeba technologie a pokročilé materiály vyrábět doma, v České republice. Budeme proto u nich hledat i podporu.

Art Carbon je poměrně mladá společnost. Jaké byste dali doporučení lidem, kteří by také chtěli začít podnikat?

Rozjezd podnikání je obohacující zkušenost sama o sobě a pokud chce být někdo svým vlastním pánem v profesním životě, určitě by to měl zkusit. Bez ohledu na současný stav. A je dobré nenechat se odradit projekty, které jiným nevyjdou.

