Celkem 50 umělců se představí na Art Index Pop-Upu. Výstava poběží čtyři dny | e15.cz

50 umělců, 4 dny a více než 150 uměleckých děl. To mohou návštěvníci vidět na letošním J&T Banka Art Index Pop-Upu. Jde o přehlídku tuzemského současného umění, kde svá díla představí 50 významných umělců Česka. Například Eva Koťátková, Krištof Kintera, Kateřina Šedá a mnoho dalších. Výstava, jejímž letošním podtématem je síla umění, bude probíhat od 7. do 10. září v pražské Invalidovně vždy od 10 do 19 hodin. Vstup je zdarma.