Český jaderný program nesmí zaspat. Jinak ho předběhnou jiné státy | e15.cz

O vítězné firmě se má podle plánu rozhodnout nejpozději do začátku roku 2024. Mezi experty ale panuje stále řada rozporů. Nejasnosti jsou zejména okolo optimálního počtu velkých jaderných bloků, resp. poměrem mezi počtem velkých jaderných bloků a menších modulárních reaktorů. Účastníci jaderného tendru mají podle požadavků ČEZ nabídnout i opci na další až tři stejné bloky.

Vláda vidí právě ve velkých blocích stabilní oporu české energetiky a zvažuje stavbu jednoho až čtyř reaktorů rychle za sebou. Měly by doplnit výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů a nahradit zejména produkci uhelných elektráren, které čeká odstavování počátkem 30. let. To ale děsí některé odborníky, kteří varují před obrovskou cenou, kterou by český rozpočet nemusel unést a také před přílišnou koncentrací jaderných zdrojů.

Odhady ceny jednoho dukovanského reaktoru začínají na 200 miliardách korun. Jednalo by se tak o jednu z nejdražších staveb v Česku. Budoucí skladba výroby elektřiny v Česku má být ale taková, že podíl jádra bude představovat 48 a 56 procent, což výstavbu nových reaktorů vyžaduje.

„ Pro Dukovany nabízí EDF reaktor EPR1200, který je modifikací reaktoru EPR. Ten už se v současné době staví ve Francii, Finsku a ve Velké Británii. Z těchto zkušeností tedy může čerpat i Česko. “

Neváhejme

Před otálením s výstavbou nových bloků varuje předseda České jaderné asociace Tomáš Kovalovský. Domnívá se, že se Česko utápí v přípravě a v rozvoji jádra musí zrychlit, jinak se může stát, že nás v jaderném programu předběhnou jiné země.

„Jaderná Evropa nespí a plánuje masivní investice. Francie deklarovala novou výstavbu a vyčlenila k tomu i finance. Nové zdroje bude stavět Anglie, reaktor se připravuje v Belgii. Maďaři staví reaktor, Slováci spouští modernizovaný blok v Mochovcích. A nejvíc nás ohrožuje výstavba v Polsku. Poláci deklarují výstavbu šesti nových jaderných zdrojů, ale u nás se pořád na něco čeká. Čekáme na vyhodnocení předběžného tendru, čekáme na vyhodnocení, kolik to bude stát, a mám poměrně velké obavy, že se zasekneme na financování,“ uvádí Kovalovský.

S pokračujícím výběrovým řízením se nediskutuje jen o rychlosti, ceně, dodavatelích a počtech bloků, ale i o podílu zakázek pro české firmy. Konkrétní nabídky jsou sice do konce tendru tajné a řeší je týmy odborníků, ale některé body jsou již představené.

Například firma EDF hovoří o tom, že její řešení má přinést největší hodnotu českému jadernému průmyslu a české ekonomice. „Vychází to z reálných zkušeností z výstavby jaderných elektráren v Evropě. Během desetiletí si EDF vytvořila osvědčený model spolupráce s místními firmami, takže například na aktuální stavbě britské elektrárny Hinkley Point C činí podíl britských společností na zakázce 64 procent,“ říká šéf české pobočky EDF Roman Zbebor.

Tlaková nádoba reaktoru Hinkley Point C připlouvá do přístaviště Combwich Wharf na řece Parrett v Somersetu. Autor: EDF

Češi v akci

Na stavbě britské elektrárny se podílejí i Češi. Plzeňská Škoda JS zde dodává vnitřní části tlakové nádoby reaktoru. Další z firem je třebíčská MICo, která se mimo jiné zabývá údržbou elektrárny Dukovany. V současnosti je pro ni prestižní právě zakázka na dodávky obřích palivových nádrží pro budovanou britskou jadernou elektrárnu Hinkley Point. První dodávku kolosů o váze 65 tun Mico poslalo do Anglie loni na podzim, další se postupně vyrábí. Celá zakázka má hodnotu víc než půl miliardy korun. Kromě toho Češi soutěží i o dodávky výměníků v hodnotě dalších 1,6 miliardy korun. Elektrárnu na jihu Velké Británie buduje francouzská EDF, která má jako jediná z uchazečů zkušenosti s budováním nejnovějších reaktorů v Evropě.

„Pro Dukovany nabízíme reaktor EPR1200, což je středně velká verze reaktoru EPR. Ten už je prověřený a v provozu v Číně a těsně před spuštěním ostrého provozu ve Finsku. Ve francouzském Flamanville je v poslední fázi uvádění do provozu. Stavba v Britském Hinkley Point je v plném proudu. To jsou všechno zkušenosti, ze kterých může těžit i Česká republika,“ uvádí Roman Zdebor. Reaktorů typu EPR může v Evropě vyrůst celá řada, jelikož jaderné plány má hned několik zemí EU. Mezi nimi vyniká Francie, která schválila stavbu šesti EPR a připravuje dalších osm. Aktuálně zvažuje jejich výstavbu a jedná s EDF také Polsko, Slovinsko, Nizozemí a nedávno se přidalo Švédsko.

Existuje tedy značný potenciál pro vznik evropské „flotily“, z čehož by mohl významně těžit český jaderný průmysl. Kdyby se typ EPR1200 začal stavět jako první v Evropě v Dukovanech, logicky by to znamenalo příležitosti pro české firmy, aby uplatnily své zkušenosti i v cizině. A společnost EDF plánuje využít osvědčenou spolupráci s českým průmyslem opravdu na maximum.

Pomoc regionu

Výstavba pátého bloku elektrárny Dukovany má začít do sedmi let a třebíčský region proto již připravuje plány na rozvoj oblasti. Kvůli nárůstu pracovních příležitostí vedení Třebíče očekává zvýšení počtu obyvatel, město tak vyčlenilo 60 hektarů rozvojové plochy pro bydlení. Do lokality zamíří množství zahraničních pracovníků i mladých rodin. Nový jaderný blok má začít fungovat nejpozději v roce 2036. Přinese nejen významnou podporu energetické soběstačnosti České republiky, ale také hospodářský růst. Po dostavbě jaderného bloku bude elektrárna moct přijmout i několik stovek zaměstnanců. To přímo do Třebíče přitáhne nové obyvatele. Město totiž v posledních letech trápí problém s poklesem počtu občanů. „Tento trend spatřujeme zejména u mladých lidí, kteří po vystudování vysoké školy v některém z velkých měst, najdou pracovní příležitost a z rodného města odcházejí,“ zdůvodňuje snížení počtu obyvatel v Třebíči starosta města Pavel Pacal.

Jeho slova potvrzuje i Zdeněk Jonáš, předseda sdružení Energetické Třebíčsko, což je sdružení, které podporuje výstavbu nových jaderných zdrojů v lokalitě JE Dukovany. Stavba nového bloku podle něj přinese mnoho zajímavých pracovních příležitostí, příležitost pro průmysl, veškeré služby a podnikání. „Dostavba pátého bloku elektrárny Dukovany bude znamenat velký rozvoj regionu, přísun peněz do mnoha odvětví podnikání, velké pracovní příležitosti. Vybuduje se nová dopravní infrastruktura, mnoho obytných domů a dalších zařízení,“ předpovídá.