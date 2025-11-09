Tramvajový boom v Praze. Koleje by mohly vést na Jižní město, do Bohnic i Suchdola
Metropolitní plán vytyčil ty tramvajové tratě, které jsou nebo v blízké době budou potřeba. Mnohé čtvrti totiž už autobusy nezvládají obsloužit. Některé tratě už se staví, nebo brzy začnou, jiné se teprve začínají plánovat.
Nedávno dokončili stavebníci práce na stropní desce nad metrem ve stanici Muzeum. To mimo jiné znamenalo, že se tu mohly začít instalovat koleje. Tramvaj propojí Václavské náměstí s Vinohrady a posílí tak síť v centru města. Podobných tratí bude přibývat. Metropolitní plán dokonce předvídá tramvajový boom.
„V plánu je navržen v podstatě dvojnásobek dnešní kolejové sítě,“ říká pro e15 ředitel pražského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč. Celkem by v Praze mohlo vzniknout až 150 kilometrů nových tratí. Některé už jsou ve fázi příprav, další se teprve budou projektovat.
„Tramvaj je energeticky i ekonomicky velmi dobrý dopravní prostředek ve městě velikosti a hustoty, jako je Praha. Hodí se především tam, kde se pohybuje velké množství lidí a je potřeba plošně obsloužit území. Nebo naopak rychle dostat cestující z okraje do centra tam, kde není dostatek lidí pro metro. A to je v hlavním městě většina míst,“ popisuje vedoucí kanceláře dopravní infrastruktury IPR Václav Novotný. O nových tramvajových kolejích se začíná přemýšlet také ve chvíli, kdy je místo přehlcené autobusy. V potaz se bere i to, zda je na případné cestě možnost přestoupit na metro nebo vlak.
Několik kilometrů tratí je už v přípravě, Metropolitní plán ale nastiňuje, kde by v příštích letech mohly vést další. Na tyto tratě se budou nyní vytvářet nové studie. Jde především o koleje do míst, kde je velká přepravní poptávka. Tramvaj by tak jednou mohla jezdit například do Bohnic, kde by navázala v Kobylisích, a do Suchdola. To je důležité například pro Českou zemědělskou univerzitu. Obě lokality nyní obsluhuje velké množství kloubových autobusů – to by tramvaje mohly změnit. Podobně je to také u takzvané jižní tangenty, která vede skrze ulici Jeremenkova, tedy z Podolí nahoru na Pankrác.
Tramvaj místo lanovky
„Spolu s rozvojem města budou brzy chybět také tratě do Čakovic a do Komořan,“ uvádí Novotný. Podobně je to i s takzvanou východní tangentou, která vede z Vršovic na Jižní Město. Trať by mohla vést z Vršovic kolem Vinohradské nemocnice dolů a čtvrť tak propojit zároveň s Edenem. Z Malešic by pak mohly vést koleje dál do Štěrbohol. Tato trasa bude důležitá při postupných rekonstrukcích linky metra C. Tramvaj by v budoucnu měla dojet například také na Dlouhou míli v Praze 6. Tyto koleje by se mohly začít stavět už s tratí na letiště. Počítá se také s tratí, která přivede elektriku před novou odbavovací halu hlavního nádraží.
Metropolitní plán počítá také s tramvají, která by propojila Prahu 6 s 8. V minulosti se uvažovalo o tom, že by čtvrti rozdělené Vltavou mohla spojit lanovka nad Trojskou kotlinou. V současnosti tu nejezdí žádná kapacitní doprava. Přívoz přepraví ani ne dvě stovky lidí za hodinu v jednom směru. Silnice, která tu vede, má omezenou průjezdnost, a tak tu kvůli tomu jezdí jen midibusy. Tramvaj by navíc ulehčila Troji od aut, která tudy jezdí do zoo.
Tato trať, stejně jako ta do Bohnic, Suchdola, Čakovic, Komořan, ale také do Motola, je už v přípravě. Každá je ale jinak daleko. Platí to i o první tramvaji, která má vést do středočeských Zdib. Ta bude zatím jediná, která propojí Prahu a kraj. Žádné další v tuto chvíli nejsou v plánu, protože ekonomicky nedávají smysl. „Zástavba ve Středočeském kraji v okolí Prahy je extrémně řídká. Jindy bývá problém v tom, že by cesta tramvají byla časově nekonkurenceschopná,“ uvádí Novotný s tím, že přesto se ve Středních Čechách hledají nové směry, které by umenšily zácpy na silnicích i dálnicích. Podle poučky dává tramvaj ekonomický smysl, pokud uveze okolo 25 tisíc lidí denně. Tam, kde by spoj využilo přes padesát tisíc, už je ekonomicky výhodné metro.
Mnoho dalších tratí je ale ještě dál – ve fázi stavby nebo těsně před ní. Tramvaj na Václavské náměstí je aktuálně nejdál. Koleje se tu staví a hotovo by mělo být v roce 2027. Podobně je na tom také trať skrze Počernickou ulici a trať na Strahov. Naplánované jsou koleje skrze Nákladové nádraží Žižkov, které získaly platné stavební povolení. Vést by měly z Olšanské ulice skrze brownfield až na Jarov, stavět by se měly začít do roku 2027. Zhruba ve stejné době se začne řešit rovněž pokračování tratě z Libuše na Nové Dvory.