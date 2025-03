Představa spolupráce a podpory české účasti na výstavě v japonské Ósace management CTP okamžitě nadchla. „A když nás něco zaujme, připadá nám smysluplné a správné, bez otálení jednáme,“ říká Jakub Kodr, který v době uzavření memoranda o partnerství působil na pozici obchodního ředitele. Letos v lednu byl po více než sedmi letech v české pobočce CTP jmenován jejím výkonným ředitelem.

Podle Kodrových slov roli v tak rychlém rozhodnutí sehrál kromě významu výstavy i fakt, že heslo Expa 2025 „Designing future society for our lives“ (Vytváření budoucí společnosti pro naše životy) je blízké cílům a hodnotám CTP. Společnost se je v Ósace chystá už zanedlouho představit v prostoru CTP Lounge, umístěného na střeše českého národního pavilonu, a k návštěvě přilákat co nejvíc hostů z řad návštěvníků, vystavovatelů i partnerů. Jakub Kodr upřesňuje, že program, který CTP připravuje, vedle prezentace vlastních projektů nebo interaktivních případových studií nabídne také nejrůznější setkání a odborné diskuze.

„Českou republiku budeme prezentovat jako moderní, vstřícnou a bezpečnou destinaci, která je i díky své strategické poloze vhodná pro různé typy investorů, všechny druhy podnikání, a to jak v oblasti skladování, výroby, logistiky či e-com­merce, tak vědy a výzkumu. Když to shrnu: hlavní myšlenkou je ukázat, co všechno v Česku umíme a že jsme připraveni na růst a spolupráci v nejrůznějších oborech,“ přibližuje cíle japonské mise Kodr.

Kromě podpory investic a představení Česka jako destinace otevřené byznysu se chce společně se svým týmem v Ósace setkat s klienty a partnery, které CTP v Japonsku i v celém regionu má, i navázat další kontakty. A samozřejmě načerpat inspiraci.

Parky nejen stavíme, ale také je provozujeme

CTP dnes působí na více než dvou stovkách míst v deseti evropských zemích. Podle Kodra je pro firmu zcela zásadní odpovědné a udržitelné podnikání i spolupráce s komunitami a municipalitou. „Nejsme developer, který areál postaví, pronajme, prodá a lokalitu opustí. Všechny parky, které jsme za uplynulé čtvrtstoletí v Česku vybudovali, si ponecháváme a rozvíjíme. Ty dříve postavené modernizujeme, osazujeme fotovoltaikou, LED osvětlením. Rozšiřujeme a kultivujeme zelené plochy. Naším cílem je ve spolupráci s firmami i místní samosprávou vytvářet dokonale fungující ekosystém, který přináší prospěch všem zúčastněným stranám,“ přibližuje politiku firmy Jakub Kodr. V místech, kde své parky staví, se proto CTP podílí také na budování hřišť, parků a komunikací. Jako je to v případě zcela nového dálničního sjezdu v Brně-Modřicích.

Na mapě republiky pak Kodr ukazuje, kde všude má CTP své parky. Je jich na šedesát, což představuje zhruba tři stovky budov od Aše po Karvinou a celkovou plochu 4,5 milionu metrů čtverečních. Z tuzemského trhu průmyslových a logistických nemovitostí v současnosti CTP patří bezmála třicet procent. V Brně, kde vlastní 1,3 milionu metrů čtverečních, tento podíl činí dokonce 74 procent.

CTParky jsou strategicky umístěny v lokalitách s výbornou dopravní dostupností a v blízkosti měst, která nabízejí nejen logistické výhody, ale také přístup k široké nabídce pracovní síly a kvalitní občanské vybavenosti. Navíc CTP ve svých areálech budovy nejen vlastní, ale zároveň je jejich pro­perty, asset i facility manažerem, dokáže tak najít vhodné řešení jak pro nové klienty, tak pro stávající nájemce, když potřebují expandovat.

„O každého, i toho nejmenšího klienta se staráme tak, aby neměl potřebu odcházet. V posledních letech se navíc snažíme budovy stavět genericky, abychom byli schopni je v případě, že se po některém z klientů prostory uvolní, v co nejkratším čase připravit pro dalšího nájemce. Zároveň ale budujeme i objekty na klíč, tedy stavby ,šité na míru‘ konkrétnímu nájemci například z oblasti výroby,“ říká Kodr. A doplňuje, že klienti oceňují rovněž to, že CTP je jednou z mála firem, které dokážou pružně reagovat na automatizaci a robotizaci výroby a nebojí se stavět technologicky náročné projekty. I díky tomu pak do parků přicházejí nájemci z dalších oborů, vědy i výzkumu, což přispívá k vyšší rozmanitosti nabídky pracovních míst.

K významným nájemcům CTPar­ků patří také firmy z oblasti automotive. „V souvislosti s automobilovým průmyslem se často hovoří o krizi. Já se však domnívám, že spíš než krizí prochází tento segment v důsledku přechodu na elektromobilitu významnou transformací,“ podotýká Kodr.

Nový smysl opuštěných areálů

Velkým tématem se v oblasti udržitelnosti stala i obnova brownfieldů, zejména pak území, jež představují kontaminované jizvy na tváři měst a obcí. „Máme množství úžasných projektů, které opuštěným průmyslovým areálům dávají nový smysl. K našim nejzajímavějším určitě patří CTPark Brno-Líšeň, který leží v místech bývalého výrobního areálu Zetoru a CTP je jeho většinovým vlastníkem. Areál už prošel kompletní revitalizací a spolu se Zetor Tractors jsme v této části Brna vybudovali ultramoderní udržitelnou čtvrť,“ přibližuje proměnu jednoho z brownfieldů Jakub Kodr.

V Brně-Líšni společnost vybudovala nejen budovy pro lehkou průmyslovou výrobu, ale také kancelářské a obchodní objekty či rezidenční stavby. A jak Kodr zdůrazňuje, všechny haly jsou postaveny s certifikací BREEAM Excellent, která potvrzuje jejich udržitelnost. Dalším brněnským revitalizačním projektem je Vlněna, bývalá textilní továrna ve čtvrti Trnitá. Její areál se postupně přeměňuje v moderní kancelářský komplex o deseti budovách. „Nedokážu přesně říci, jaké procento z našich projektů tvoří revitalizace brownfieldů, ale je jich obrovské množství a nacházejí se napříč celou republikou,“ dodává Jakub Kodr.