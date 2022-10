Chcete se dozvědět, kdy bude líp? | E15.cz

Matně si už dokážeme vzpomenout, že před pandemií jsme za největší globální rizika považovali noční tweetování Donalda Trumpa a jeho obchodní spory s Čínou, případně otázky kolem brexitu. Dnes se to zdá jako pradávná historie a seznam globálních rizik se rozšířil na několikanásobek. A nejenom rozšířil, ale i významně zhoršil.

Doba není dobrá. Válka na Ukrajině, mutující koronavirus a hrozba dalšího lockdownu, zero-covid politika v Číně a její zpomalující ekonomika, vysoké a zvyšující se úrokové sazby, vysoká a rostoucí inflace, předlužené ekonomiky, rekordní ceny energií a řada dalších neméně významných problémů dohromady tvoří směs, která přináší do jakéhokoliv odhadu budoucnosti obrovskou nejistotu. Kdyby vše vyšlo dobře, můžou být příští roky ty nejlepší v dějinách, stačí ale jen souhra pár špatných a můžeme zažít hlubokou recesi se vším, co hospodářské propady přináší.

Recese ale netrvají věčně, a to by nás mělo těšit, protože to implikuje, že někdy určitě bude líp. I tak je ale potřeba si zodpovědět otázku, zda to tak skutečně je. Před třemi dekádami uvrhla jedna větší recese Japonsko do třicetileté stagnace, během které se nezměnily reálné mzdy Japonců. To je ve 20. a 21. století extrémní náklad, jakkoliv nejde o apokalypsu. Nenastává ekonomický konec dějin?

A pokud ne, tak kdy bude líp? I kdyby nepřišla větší recese, co by se muselo stát, abychom se vrátilo zpět do dob, které jsme považovali za dobré? Určitě nestačí říkat, že na všem špatném je něco dobré, to je bezobsažná fráze. Pokud máme ještě nějaký optimismus, je potřeba ho jasně pojmenovat a ukázat, kde to světlo na konci tunelu je.

