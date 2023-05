Digitalizace a inovace nabízejí vyšší dostupnost pojistných produktů | e15.cz

V červnu se uskuteční klíčové setkání představitelů české vlády a profesionálů z oblasti pojišťovnictví. Co je důvodem této premiérové události?

Toto odvětví se dynamicky rozvíjí a témata, která jím aktuálně nejsilněji rezonují, přímo souvisejí s aktuálními kroky či plány české vlády. Ať už hovoříme například o kybernetické bezpečnosti či digitalizaci a inovacích, které se v pojišťovacím odvětví stávají klíčovými otázkami. I proto se na plánovaném setkání INSURANCE FORUM mohou lídři tuzemských pojišťoven, pojišťovací makléři a zástupci odborných firem dodávajících specifické služby a řešení pro tento obor osobně setkat se zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva pro místní rozvoj či Ministerstva dopravy.

Zmínila jste inovace a digitalizaci. V čem konkrétním jsou tomuto oboru nápomocné?

Vezmeme-li to v obecné rovině, digitalizace a inovace v pojišťovnictví mají mnoho podob, stejně tak jako výhod. Přinášejí synergie napříč ekonomickými sektory, nabízejí vyšší dostupnost pojistných produktů, efektivní cenotvorbu a tím férové pojistné. Navíc výrazně urychlují proces sjednání pojistné smlouvy, likvidaci pojistných událostí nebo vyřizování požadavků klientů. A mohli bychom takto pokračovat ještě dál.

Aktuální téma ve společnosti je kybernetická bezpečnost. Reaguje na ně také pojišťovnictví?

Jedná se jednoznačně o důležité a stále aktuálnější téma. Společnosti fungující v tomto oboru musejí vybírat technologie do IT prostředí tak, aby odpovídaly aktuálním standardům a bezpečnostním požadavkům. Je pro jejich zdravé fungování zásadní svěřit tuto činnost do rukou bezpečnostních expertů a naučit se v IT bezpečnosti orientovat, tvořit, spravovat.

Chystají společnosti nějaké proklientské kroky, které například urychlí některé procesy?

Jedním z bodů, které se řeší a budou nastíněny i během setkání vládních představitelů a oborových profesionálů v PVA EXPO PRAHA, bude například jednotný číselník vozidel a jeho aktualizace. Správný název značky a modelu vozidla, stejně jako jeho zatřídění do číselníku značek-modelů-verzí, je každodenním úkolem pro všechny subjekty pohybující se v branži vozidel. Předmětem tohoto přednáškového bloku bude uvést, jak si tento úkol usnadnit a jak by bylo možné zavést jednotný přístup k této problematice. S tím logicky přijde také lepší servis pro koncové zákazníky a zrychlení procesů.

Jaké osobnosti se představí v rámci programu události INSURANCE FORUM?

Z vládních představitelů přislíbili účast na 5. června v Letňanech například za Ministerstvo průmyslu a obchodu ředitel Odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání MPO Pavel Vinkler, spolu s ním na pódiu vystoupí také místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš. Za Ministerstvo dopravy se události zúčastní také jeho ministr Martin Kupka. Za Českou Insuretech Asociaci vystoupí Jiří Vataha a Robert Šimek, svou přednášku odprezentují také třeba Vlastimil Frič ze společnosti Cebia, Pavel Řezníček z Check Point Software Technologies nebo Martin Kaspar z BIZ DATA a mnoho dalších odborníků.

Jana Nosálová Kálalová

Ve své profesní kariéře se věnuje reklamě a marketingové komunikaci již 25 let, má bohaté zkušenosti s TOP nejvýznamnějšími klienty v ČR, a to zejména v oblasti Out Of Home Media (reklama na letišti 1998 – 2012). V posledních letech (od 2013) se věnuje realizaci výstavních a konferenčních projektů v tuzemsku i zahraničí (spolupráce s Czech Trade). Je ředitelkou veletrhu REKLAMA POLYGRAF OBALY (B2B veletrh polygrafie, tisku a obalových technologií), veletrhu e-SALON (veletrh čisté mobility). Je specialistkou na zavádění nových veletržních titulů/značek eventů napříč obory (veletrh e-SALON, Konference čisté mobility, konference INSURANCE FORUM, PRAGOMEDICA FORUM, veletrh PRAGOMEDICA).