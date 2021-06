Podnikové softwary procházejí generační obměnou | E15.cz

Jaký vývoj dnes probíhá v oblasti ERP informačních systémů?

Vidíme, že došlo ke zrychlení digitalizace a automatizace firemních procesů a roste zájem o přizpůsobení ERP specifickým potřebám firem. Firmy tak zvýší spolehlivost a výkon svých stávajících kapacit a v neposlední řadě ušetří čas. Investice do této oblasti tedy jednoznačně přispívají ke zvýšení konkurenceschopnosti firem.

Co je dnes pro firmy v oblasti podnikových aplikací důležité?

Komplexní ERP systémy, jakými jsou produkty Helios, volí firmy nejen s důrazem na spolehlivé řešení aktuální situace, ale stejně tak se zřetelným ohledem na očekávaný další vývoj jejich byznysu. A nezáleží na tom, ve kterém oboru firma podniká. Vždy se prostě soustředí na zefektivnění a zlepšení fungování toho, co firmě vydělává peníze. Ať už je to výroba, prodej, montáž, nebo třeba služby.

Jak vaši zákazníci při výběru a pořizování komplexního informačního systému uvažují?

Při výběru komplexního ERP se každý řídí svými prioritami a potřebami. Jinak na výběr hledí dravá rychle rostoucí firma a jinak zase zavedená firma, která přechází z již nevyhovujícího ERP systému. Primárním důvodem zavedení ERP je obvykle zefektivnění fungování firmy, a z toho vyplývající zvýšení produktivity. Spolu s tím je kladen důraz na zlepšení řízení. Nároky na správné, a hlavně na rychlé, v podstatě okamžité rozhodování rostou. Správně zvolený ERP toto podpoří, a firma se tak posune dál.

Co je hlavní předností vámi dodávaných softwarů? V čem spočívá vaše konkurenční výhoda?

Software má tu výhodu, že ho lze neustále vylepšovat a doplňovat o nové funkce. Po čase je ale nutná větší změna. To znamená kromě nových technologií také modernizaci způsobu ovládání a samozřejmě i doplnění nových funkcí. Naším cílem je zajistit právě takový neustálý rozvoj našich řešení Helios, a tím ochránit investice našich zákazníků do produktů Helios iNuvio a Helios Nephrite. Navíc se nám daří zajistit, že tyto generační obměny nevyžadují reimplementaci ERP systému. To je pro zákazníky velká výhoda a úspora nákladů. Zákazníci náš přístup oceňují.

Jaké jsou mezi oběma novinkami ty hlavní rozdíly?

Zatímco Helios iNuvio zapadá do segmentu menších a středních firem, tak Helios Nephrite je vhodný pro velké firmy. Oba produkty ale vyhoví široké škále zaměření. Nejvíce uživatelů mají v sektorech obchodu, výroby a služeb.

Jaké jsou typické důvody, proč k vám zákazníci přecházejí z konkurenčních produktů?

Produktové řady Helios jsou preferovány pro svůj poměr ceny a výkonu. Pochopitelně máme výhodu ve znalosti prostředí a potřebné legislativy. Uživatelé konkurenčních produktů za námi typicky přicházejí v jedné ze dvou situací. První je, když jim jejich stávající řešení už nestačí nebo neumožňuje další rozvoj. Druhou situací je, když jejich stávající ERP má zbytečně vysoké náklady na provoz a údržbu, případně je moc náročný nebo nákladný jeho další rozvoj.

Jak jsou české firmy ochotny přecházet z tradičních on-premise řešení, která mají na vlastních serverech ve firmě, na čistě cloudová řešení?

Tady cítíme na našem trhu trochu konzervativnější přístup, než je tomu ve světě. Na druhou stranu je znát, že cloudová řešení začínají být pro část zákazníků zajímavá a tato oblast se postupně rozvíjí. Víc a víc se objevuje nějaká část ERP realizovaná v cloudu.

Existuje univerzální způsob, jak vybírat dodavatele a výrobce ERP systému?

Vždy je důležité uvažovat při výběru ERP v širším kontextu. Tedy výběr vhodného dodavatele je stejně důležitý jako výběr výrobce ERP systému. Často si zákazník klade otázku, jak moc dokáže dodavatel s vybraným ERP pracovat nezávisle na výrobci a vyhovět mým potřebám. Jasnou odpověď by měl nalézt během výběru dodavatele.