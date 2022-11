Inovace a bezpečnost jsou u nás naprostou prioritou, říká Samuel Valenta z OKsystemu | E15.cz

Rodinná softwarová společnost OKsystem se úspěšně rozvíjí už 32 let, má přes 400 zaměstnanců a obrat 700 milionů korun. Do povědomí veřejnosti se společnost dostala zejména ve spojení s ministerstvem práce a sociálních věcí, pro které vyvinula aplikace pro distribuci sociálních dávek. „Dnes jsme ale silným hráčem i na poli B2B a v tomto segmentu je naše ambice dále růst. Pracujeme na projektech u několika stovek velkých klientů. V posledních letech se orientujeme i na zahraničí,“ říká v rozhovoru pro deník E15 šéf marketingu OKsystemu Samuel Valenta.

OKsystem je teď hodně mediálně aktivní, čím to je?

Marketingem (usmívá se). Faktorů je určitě více, ale zmíním tři, které pokládám za klíčové. Lví podíl přísluší vedení firmy, které si uvědomuje, že marketing je důležitou součástí celkového úspěchu podnikání. Na stejné úrovni, jako je podpora vedení, je výborný tým kvalifikovaných lidí, který se nám podařilo v marketingu sestavit. Práce nám nejenom odsýpá, ale také nás to spolu dost baví. No a nesmím zapomenout na náš SW – programy, produkty a služby. Protože bez kvalitního produktu a služby je marketing pouhým „fíkovým listem“.

V rodinných firmách bývá obvyklé, že se vedení společnosti podílí na marketingových aktivitách. Jak je to v OKsystemu?

OKsystem je tu 32 let. Aktivní marketing se tady začal rozvíjet teprve před několika lety a i způsob rozhodování o marketingu se průběžně mění. Jsem rád, že v poslední době přešla na nás markeťáky větší odpovědnost za budování brandu i marketing jednotlivých produktů. Ve vedení firmy proběhla generační výměna, ale v mnoha směrech jsme stále konzervativní firmou a je to tak dobře. Marketing stavíme především na základních hodnotách firmy, v tomto jsme za jedno. Strategická marketingová rozhodnutí řeší samozřejmě většinou vedení, no a někdy i ta operativnější. Zkrátka záleží na tom. jak je to pro danou problematiku nejlepší (směje se). Je vždy výhoda, když existuje dobrá a funkční komunikace a můžete zásadní věci s vedením probrat.

Jak se člověk stane hlavou marketingu přední české IT firmy?

Měl jsem štěstí a nebál jsem se. A taky jsem měl vždycky skvělé nadřízené, od kterých jsem se učil jak marketing, tak i vedení lidí. Při studiu vysoké školy jsem pracoval v největším mediálním domě v ČR. Tam jsem získal mnoho praktických zkušeností s online marketingem. To byl skvělý základ, ale brzy jsem chtěl víc, a tak jsem se před šesti lety ocitl v OKsystemu. Dynamika v IT mě lákala. Ani jsem netušil, jakou má firma personální politiku, že na vedoucí pozice hledá nejdřív schopné lidi uvnitř. No a když přišla příležitost převzít řízení marketingového oddělení, šel jsem do toho.

Je segment IT z marketingového hlediska něčím specifický?

Marketing je vždy specifický, neexistuje jednoduchá aplikace naučených postupů. Navíc lidé jsou dnes reklamou přehlceni, vezměte si jen příklad sociálních sítí – ještě nedávno tu byl pouze Facebook a lidé se mu skoro bránili. Dnes vidíme rozmach LinkedInu, je tu Instagram s Reelsy a Stories, TikTok, YouTube, Twitter, Snapchat… Marketing je zkrátka disciplínou, která letí „raketově“ vpřed. Vždycky ale jde o to co nejefektivněji zasáhnout svoji cílovou skupinu.

Naši značku posilujeme přirozeně. Využíváme široké spektrum online a offline formátů. Pouze kombinací zajímavé kreativy, výběru vhodného mediálního mixu a správného načasování je efektivní zásah. Je důležité neustále vyhodnocovat, porovnávat, co se osvědčilo a co byla slepá ulička, naslouchat cílové skupině, kolegům, profesionálům a zlepšovat poměr cena/výkon. Vzhledem k tomu, že děláme B2C, B2B i B2G marketing a každý produkt si žádá něco jiného, nenudíme se.

Zmínil jste, že zpětná vazba od zákazníků je pro vás důležitá. Jak ji získáváte?

Ano, je to velmi důležitá část naší práce. Pravidelně zjišťujeme, co naši zákazníci potřebují, jaká mají očekávání do budoucna, nebo naopak s čím jsou spokojení. V nedávném průzkumu mezi zákazníky našeho nejrozšířenějšího produktu OKbase jsme dosáhli 95procentní spokojenosti, což nás potěšilo, ale těch pět procent nás motivuje dělat víc a líp. Veškerou zpětnou vazbu interně diskutujeme s vývojovým i obchodním týmem, aby všichni byli v obraze a měli maximum informací. Výsledky těchto diskuzí pak aplikujeme při rozvoji produktů a služeb s nimi spojených.

Zaměřujete se na zákazníky z veřejného, nebo soukromého sektoru?

Do povědomí veřejnosti jsme se původně zapsali ve spojení s ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV), pro které jsme vyvinuli úspěšné aplikace na distribuci sociálních dávek, což je sektor B2G. Ale dnes jsme silným hráčem na poli B2B a v tomto segmentu je i naše ambice dále růst. Pracujeme na projektech u několika stovek velkých klientů u nás a poslední roky jsme i v zahraničí. Naše systémy či jejich výstupy využívají miliony lidí.

Které produkty OKsystemu jsou nejvyužívanější?

Škála našich produktů a služeb je opravdu velmi rozmanitá. Kromě řešení vývoje na zakázku pro státní správu je na počty uživatelů největší OKbase – personální a mzdový systém (jedná se o 250 000 aktivních uživatelů – pozn. red.), a také například mobilní aplikace Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ), která má přes 500 tisíc stažení. Z mezinárodních projektů máme především inovativní aplikaci Checkbot pro monitoring práce průmyslových robotů v reálném čase. V loňském roce jsme s ní vyhráli cenu Quality Innovation Award. V jihovýchodní Asii jsme velmi aktivní s produktem BabelApp, unikátní platformou pro bezpečnou šifrovanou komunikaci. No a v USA se mimo jiné podílíme na projektu VacayMyWay, který je inovativním online tržištěm nabídek a poptávek ubytování.

Vy sám využíváte aplikace, které společnost OKsystem vyvinula?

Neustále využívám aplikaci BabelApp, a to nejen pro komunikaci v mém týmu, ale i přes celou společnost. Hodně mi pomáhá šetřit čas a mám jistotu, že neuniknou citlivé informace, je stoprocentně bezpečná. Denně čtu také náš vlastní skvělý intranet. A samozřejmě používám rovněž na denní bázi personální systém OKbase, kde vidím a odbavuji kompletní personální agendu mého týmu, vše – od docházky, dovolené, školení, hodnocení… až po prémie. V soukromém životě používám aplikaci ČHMÚ, i když počasí je v posledních dnech dost nevyzpytatelné.

Jak je na tom OKsystem v oblasti inovací?

Jsme firmou se silnou tradicí, ale nestojíme na místě. Inovace a bezpečnost jsou u nás naprostou prioritou. Soustředíme se nyní hned na několik trendových témat – na umělou inteligenci, robotiku, bitcoin, blockchain, kybernetickou bezpečnost a tak podobně.

Úplnou novinkou je také nově navázaná spolupráce s Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze, kde se budeme podílet na výuce v oblasti personalistiky. Snahou je předávat studentům informace, a hlavně zkušenosti z oblasti digitalizace personálních procesů. Chceme jim nabídnout možnost nahlédnout pod pokličku naší práce a ukázat, jak vše vypadá v praxi. Pro mě je to o to zajímavější, že jsem na VŠE sám studoval, a tak je to pro mě velká radost se na projektu podílet.

Co je pro vás největší výzvou?

Neustále zlepšovat naši komunikaci ke stávajícím i novým klientům OKsystemu. Podporovat naše produkty nejen doma v Čechách, ale i na mezinárodní úrovni. Rád bych, až se po nějaké době ohlédnu zpět, viděl, že jsem přispěl k tomu, že ryze česká IT firma může být vidět i ve světě.

V osobní rovině je největší výzvou skloubit rodinný život a kariéru.

Ing. Samuel Valenta (30 let)

Vystudoval Fakultu informatiky a statistiky na Vysoké škole ekonomické v Praze, část studií absolvoval v italském Miláně. V marketingu se pohybuje už od studentských let. Před působením v OKsystemu pracoval ve společnostech Albixon, a.s. a mediální skupině Mafra.