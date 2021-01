Kapalný vodík se jeví jako pravděpodobnější palivo budoucnosti, říká šéf Mercedes-Benz Trucks ČR | E15.cz

Do devíti let se mají v Evropě u nákladních automobilů snížit emise CO2 o 30 procent. Vývoj akumulátorů pro tento typ vozidel jde ale pomalu, proto se jako palivo budoucnosti pravděpodobněji jeví vodík, říká Josef Mařík, generální ředitel Mercedes-Benz Trucks Česká republika.

Společnost Mercedes-Benz Trucks ČR prodala loni v Česku 1547 nákladních vozidel, tedy o 20 procent méně než v roce 2019. Jste s tím číslem v roce ovlivněném pandemií koronaviru spokojení?

Od začátku pandemie v únoru 2020 a pak v průběhu roku se situace měnila ze dne na den a my jsme museli reagovat na mnoho vlivů a změn. Pochopitelně že s uzavřením výroby v řadě továren, obzvlášť v automobilovém průmyslu, poptávka po dopravních službách opadla, ale naštěstí pro nás jsou pohyb zboží po Evropě a veškeré zásobování i odvoz a zpracování odpadů závislé na nákladních autech. Naším prvotním úkolem v první vlně pandemie bylo zajistit, aby fungoval servis a dodávky náhradních dílů, aby se auta nezastavila. Po skončení první vlny pandemie se zájem o nákup vozidel rychle zvedl a naší největší starostí se stalo, abychom z výrobního závodu, který kvůli pandemii nevyráběl plnou kapacitu produkce, dostali dost aut pro naše zákazníky. Takže to, že jsme nakonec v roce 2020 prodali tolik, že nám to s náskokem stačilo na první pozici s podílem 21,1 procenta na českém trhu v prodeji nákladních aut, můžeme pokládat za malý zázrak. Ale je to především výsledek opravdu usilovné a tvrdé celoroční práce.

Co pomáhá značce Mercedes-Benz k dominantnímu postavení na českém trhu s nákladními automobily? Nejširší paleta typů, nebo něco jiného?

Naše dominantní postavení vždy bylo a stále je dáno třemi základními pilíři, na kterých stavíme. První je produktové portfolio, kde díky široké nabídce a základním vlastnostem našich vozidel – hospodárnost, spolehlivost a bezpečnost - jsme schopni uspokojit téměř jakékoliv smysluplné požadavky zákazníků. Druhým pilířem je paleta spolehlivých a fungujících služeb, počínaje servisem a zásobováním náhradními díly, přes financování, pronájmy, telematiku až po obchod s ojetými vozidly. Třetím pilířem je tým lidí a jejich bohaté znalosti a zkušenosti ve všech oblastech týkajících se nákladních vozů.

Přinesly okolnosti kolem pandemie nějaké nové trendy?

Nákladní vozidla fungují převážně v segmentu B2B, takže zvýšení požadavků na drobný rozvoz zboží z internetových obchodů měl vliv spíše na segment dodávkových vozidel. V naší branži jsme byli hlavně nuceni vymyslet a zrealizovat již výše zmíněné fungování servisní sítě. Zavedli jsme důsledné rozdělení pracovních týmů na směny, bezkontaktní převzetí a předání vozidel, dezinfekci a různá další opatření. Díky tomu, že jsme tato opatření provedli opravdu rychle, se podařilo udržet servisní síť v chodu. A díky tomu jsme zaznamenali i přes všechna omezení, rekordní rok v obratu servisu i v náhradních dílech. Dalším znakem roku 2020 bylo, že kvůli omezením výroby nových vozidel a částečně i nejisté budoucnosti nastala výrazně zvýšená poptávka po použitých vozech, kde jsme též dosáhli rekordních prodejů.

Jak pružně jste uměli reagovat na změny chování zákazníků? Dokázali jste se předzásobit v tom segmentu, o který byl největší zájem?

U naší značky žádné velké sklady nákladních vozidel nevytváříme. Obvykle máme v zásobě nebo tak zvaně předobjednané určité množství běžných silničních tahačů a někdy i několik sklápěčů nebo jiných stavebních vozidel, ale převážná většina nákladních aut se staví na zakázku podle požadavků zákazníka. Schopnost pružně reagovat je tak dána spíše tím, zda dokážeme dobře pracovat s plánováním objednávek do výrobního závodu a vhodně je rozvrhnout, abychom na žádné vozidlo nečekali příliš dlouho. To byl v době pandemie občas docela náročný úkol.

Lze odhadnout, jaký dopad bude mít pandemie na trh nákladních vozidel v Česku ještě tento rok?

Věříme, že zájem o nákladní vozidla bude pokračovat a doufáme, že by mohla přijít i zvýšená poptávka, aby se kompenzoval propad z roku 2020.

Liší se situace v Česku od jiných evropských států?

Zdá se, že moc ne. Poptávka po nákladních vozidlech ve druhé polovině loňského roku vzrostla v celé Evropě.

Velkým tématem se stává elektromobilita. Ta však v segmentu nákladních vozů naráží na zásadní problém, kterým je malá dojezdová vzdálenost kolem 200 kilometrů.

Nákladní vůz potřebuje ke svému pohybu značné množství energie. Pohánět ho z akumulátorů je velmi náročné na dostupnou kapacitu, kterou může vozidlo s sebou vézt. Akumulátory jsou velmi těžké a nesmí jich být příliš mnoho, protože snižují vlastní užitečné zatížení vozu. Vozidla poháněná z akumulátorů jsou tedy vhodná právě pro rozvážku na menší vzdálenosti, kde dojezd kolem 200 kilometrů není tak velkým problémem. Daleko důležitější téma je rychlost dobití akumulátorů. Ideálně by se měly dobít tak rychle, aby se to stihlo během nakládky, což ale předpokládá dostatečně silný přívod elektrického proudu. U akumulátorových elektrovozidel je nutné řešit komplexně způsob jejich provozu v kombinaci s dostupnou dobíjecí infrastrukturou. Proto je jejich použití omezené právě na případy, kde se toto dá řešit.

Jak se to tedy bude řešit u tahačů či vozidel pro dálkovou dopravu?

V oblasti vozidlových akumulátorů se hledá řešení vyšší kapacity v poměru k hmotnosti – jednak kvůli dojezdu, ale také pro snížení vlastní hmotnosti vozidla. Takové projekty existují, ale zatím je vývoj spíše pomalý a postupný. Proto se jako palivo budoucnosti jeví daleko pravděpodobněji vodík. Obzvlášť kapalný vodík má potenciál přiblížit dojezd elektrického kamionu s běžnou celkovou hmotností 40 tun alespoň za hranici 1000 kilometrů na jedno naplnění nádrží, což už by bylo schůdné pro dálkové jízdy. Předpokladem ovšem je, že bude existovat síť čerpacích stanic na vodík. Investice do výstavby takové sítě ale budou velmi vysoké a její příprava bude nějakou dobu trvat.

Vyvíjí Mercedes-Benz takové zařízení, které udá směr do dalších let?

Daimler Truck AG, výrobce nákladních vozidel Mercedes-Benz a dalších značek pro jiné části světa, vyvíjí jednotnou platformu pro elektricky poháněná nákladní vozidla, která by měla být použitelná na všech kontinentech. A to jak pro akumulátorová, tak pro vodíková elektrická nákladní vozidla. Tento ucelený koncept řady elektromobilů byl na konci roku oceněn prestižní cenou Truck Innovation Award 2021, kterou uděluje jury Truck of the Year za významný technologický přínos.

Dovolíte si odhadnout, kdy by mohly elektrické nákladní automobily nahradit ty naftové?

Na to už má Evropa určené cíle. Tím nejbližším je do roku 2030 snížit emise CO2 nákladních vozidel o 30 procent. Začít připravovat nástup elektromobilů tedy bylo nutné ihned, protože „pouhou“ optimalizací spalovacích motorů tohoto cíle nelze dosáhnout. Proto nyní všichni výrobci usilovně pracují na tom, aby elektrická vozidla dostali na silnice. Cílem naší mateřské společnosti je, že do roku 2039 by měla skončit výroba klasických vozidel se spalovacími motory. Souběžně s přípravou vozidel ale musí probíhat příprava infrastruktury, která bude vozidla zásobovat energií. Ale vyvstává tu zásadní otázka, protože nákladní automobil si na sebe musí tak zvaně vydělat. Osobní elektromobil si koupí ten, kdo na něj bude mít. Nákladní elektromobil musí vycházet i ekonomicky, jinak si ho dopravce nebude chtít pořídit. To mohou výrobci aut ovlivnit jen částečně. Výrobní náklady elektromobilu budou zřejmě ještě ve zmíněném roce 2039 vyšší než výrobní náklady klasického vozu se spalovacím motorem. Je jisté, že bez vhodného systému státní podpory bude nástup elektromobility ve sféře nákladní dopravy výrazně pomalejší, než ve sféře osobních aut.

Připravuje společnost Daimler Truck AG nějakou další revoluční novinku?

Vývoj běží na plné obrátky. Mohu slíbit, že značka Mercedes-Benz bude stále jedním z čelních představitelů technologického pokroku a novinky na sebe nenechají dlouho čekat.