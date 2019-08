Klienti Fincentra a Swiss Life Select uvidí své bankovní účty v nové aplikaci | E15.cz

Zmizí Fincentrum z českého trhu?



To určitě ne. Obě společnosti doposud působily na českém trhu samostatně a každá má své silné stránky. Fincentrum je dlouhodobě špičkou komplexního finančního poradenství v oblasti pojištění, investic a úvěrů na bydlení v České republice i na Slovensku. V nich patří k největším zprostředkovatelům na trhu, každoročně sjedná nové hypotéky v objemu podobném středně velkým bankám na českém trhu. Swiss Life Select je naopak známá propracovanou nabídkou investic a služeb s vysokou přidanou hodnotou pro movitější klienty. I proto zůstanou obě obchodní značky a poradenské sítě zachovány. Klienti budou moci i po fúzi řešit své finanční potřeby s poradcem, na kterého jsou zvyklí.



Pro finanční poradce obou společností se fúzí něco změní?



Zachování obou značek na českém trhu, jejich silných stránek i firemní kultury je důležitou zprávou pro poradce obou společností. Díky švýcarskému akcionáři s více než 160letou tradicí a silným kapitálem máme šanci vytvořit poradcům zázemí, které nemá v České republice konkurenci. Naší ambicí je, aby nově vzniklá společnost hrála prim v celém středoevropském regionu. I proto spoléháme na zkušené poradce a jsme připraveni vytvořit pro ně takové podmínky, které je budou motivovat k dalšímu profesnímu růstu. Swiss Life bude v rámci regionu střední a východní Evropy nadále investovat do inovativních řešení s přínosem pro klienty i poradce.



Mluvíte o inovacích pro klienty. Můžete být konkrétnější?



Jednou z prvních společných aktivit Fincentra a Swiss Life Select, které klienti zaznamenají, je klientský portál, který reaguje na směrnici EU PSD2. Finančně poradenská skupina Fincentrum a Swiss Life Select jako první nebankovní subjekt na českém trhu na to reagovala spuštěním klientského portálu, díky němuž budou mít klienti na jednom místě informace o stavu a pohybech na všech svých běžných účtech u bank v ČR. V tuto chvíli uvidí na portálu klienti své účty u vybraných bank (Česká spořitelna, Air Bank a ČSOB). Postupně budou zpřístupněny účty i ve zbývajících bankách.



Asi by bylo na místě vysvětlit, co je to PSD2…

PSD2 (Payment Services Directive) je směrnice EU, která významně mění a ovlivňuje způsob provádění online plateb a poskytování informací v platebním styku. Má přinést konkurenci na bankovním trhu s cílem zlepšit úroveň finančních služeb zákazníkům.



Budou klienti moci využít portál jen k nahlížení na všechny své účty, nebo i pro aktivní operace?



Ve druhé fázi vývoje portálu budou moci klienti z jednoho místa zadávat jednorázové platební příkazy na kterýkoliv ze svých bankovních účtů. Zároveň prostřednictvím aplikace bude možné spravovat finance i z mobilních zařízení. Výhoda pro klienta je tedy zřejmá – ušetří čas a na jednom místě bude mít kompletní přehled o svých účtech.

Uvidím jako klient na portálu, za co utrácím?

Výhodou portálu pro klienta je i kategorizace výdajů. Jeho platby – ať už prostřednictvím příkazů nebo realizované kartou – jsou na klientském portálu Fincentra a Swiss Life Select roztříděny do kategorií, jako jsou bydlení, zábava, potraviny atd. Klient uvidí, za co a kolik utrácí. Díky tomu bude mít detailní přehled o svých financích. Pokud klient umožní svému poradci náhled na svůj účet, poradce získá přesné informace, které mu umožní velmi rychle navrhnout klientovi optimální řešení pro jeho finance.



Zásadní výhodou našeho klientského portálu v porovnání s bankami je, že banky ve svém systému nevidí informace o pojistných nebo investičních produktech od jiných zprostředkovatelů. U nás však budou mít klienti kompletní přehled. Nabízíme totiž klientský portál integrující veškeré finanční služby, které klient využívá. To banky klientovi nenabídnou.



Pro klienta tedy znamená PSD2 možnost získat služby připravené na míru, protože s přístupem k bankovním datům bude poradce znát přesně jeho finanční situaci. Bude to ale také vyžadovat vyšší kvalifikovanost finančních poradců.



Změní to práci a přístup finančních poradců?



Pro poradce to bude mnohem zajímavější práce. Budou se moci více věnovat finanční analýze potřeb klientů. Bude to znamenat i mnohem užší vztah s klientem. Na druhou stranu si to vyžádá další vzdělávání finančních poradců. A to povede k tomu, že se bude český finančně-poradenský trh diverzifikovat a příležitost budou mít zejména kvalitní poradci.