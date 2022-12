Klinika Galen chce v Česku obnovit tradici rodinných lékařů | E15.cz

Lékaři jsou vychováni k takzvané evidence based medicine, která znamená, že co není objektivní výsledek, to neexistuje. „Ovšem lidské tělo takto nefunguje. Nemoc začíná v hlavě, na čemž se dnes shodují už i odborníci západní medicíny,“ říká podnikatel ve zdravotnictví a chirurg Luboš Kmeť. Proto při tvorbě konceptu nové rodinné kliniky Galen začlenil do základního týmu vedle praktického lékaře i pediatra a rodinného psychologa. Důležitou součástí bude také rehabilitace, tedy obor, který dnes prostupuje celou zdravotní péčí.

Odešel jste z několika fungujících projektů a začal rozjíždět nový, rodinnou kliniku. Co vás k tomu vede?

Právě ty projekty, z nichž jsem odešel. Baví mě je vymýšlet a rozjíždět. V momentě, kdy už stabilně běží, nastupují manažeři a pro mě jako vizionáře už tam není místo. Proto jsem prodal Mediterru, později Vršovickou nemocnici a síť pro následnou intenzivní péči Chronicare. Poté jsem se začal zamýšlet nad projektem rodinné kliniky, který nosím v srdci nejmíň patnáct let.

To je koncept, o kterém se občas mluví, ale u nás vidět není.

V některých, třeba skandinávských zemích takoví lékaři fungují. Tady ne, přitom by se tím celý systém zdravotní péče posunul dopředu. Dám vám jednoduchý příklad. K praktickému lékaři pro děti a dorost přijde dítě s chronickými dýchacími obtížemi. Lékař má o tom dítěti všechny informace, ale už nezná zázemí rodiny. Neví třeba, v jakém prostředí se to dítě pohybuje. Takže léčí opakující se infekce, ale neodhalí, že pravá příčina může spočívat v rodinné situaci nebo ve stresu ve škole.

Základem tedy bude dětský lékař, lékař pro dospělé a nesmírně důležitá bude i role psychologa. K tomu se přidají další odbornosti a rehabilitace. Protože pohybové obtíže máme skoro všichni, dokonce i předškolní děti.

Proč jsme dnes v situaci, že lékaři pracující na pojišťovnu takto nepostupují?

Protože v mainstreamu jsou lékaři vychováni k takzvané evidence based medicine. To znamená, že co není změřeno a zaznamenáno, co není objektivní výsledek a na papíře, to neexistuje. Ovšem lidské tělo takto nefunguje. Nemoc začíná v hlavě, na čemž se dnes shodují už i odborníci západní medicíny. Bohužel v našem systému je člověk diagnóza, nikoliv pacient, a už vůbec ne klient. Řeší se jen následky, ne příčiny. Když vás bolí hlava, řeší to neurolog, a přitom může jít o důsledek plochých nohou.

„ Základem tedy bude dětský lékař, lékař pro dospělé a nesmírně důležitá bude i role psychologa “

Mimochodem propagátorem celostní medicíny je i můj kamarád Pavel Kolář. Lidé nechápou, proč když k němu přijdou dejme tomu s bolestmi zad, tak je nutí dělat dřepy. Ale on kolikrát zjistí, že příčina potíží toho člověka je něco úplně jiného, třeba pokročilá artróza nosných kloubů, a najde ji.

Ovšem systém zkoumá, za co se píšou zdravotní výkony a zda bylo jejich poskytnutí oprávněné z pohledu běžných standardů. Úhrady u psychologů jsou pak vůbec potíž.

Rodinný psycholog skutečně hrazený pojišťovnami není. U nás bude mít klient z pojištění hrazené řekněme základní výkony a bude si hradit nadstavbu. Do té pak bude patřit i logistika a komplexnost péče. Když třeba pojede do nemocnice, dostane od nás komplexní podporu, naši lékaři s ním budou probírat vše, co se s ním děje, výsledky vyšetření i léčby, plán dalších kroků stejně jako eventuálně potřebnou následnou péči. Zatímco v nemocnici vám mnohokrát pouze řeknou, že už je to v pořádku a můžete jít domů, a dají vám do rukou propouštěcí zprávu, které většinou nerozumíte.

Máte spočítáno, kolik budete potřebovat klientů, aby se klinika uživila?

Musí jít o kompromis mezi tím, kolik lidí je schopno podobnou kliniku uživit a kolik zároveň ještě umožní zachování individuálního přístupu ke každému klientovi. Došel jsem k číslu zhruba 1300 až 1500 klientů na jedno zdravotnické zařízení.

Luboš Kmeť

Luboš Kmeť vystudoval Lékařskou fakultu UK v Hradci Králové, jako chirurg působil ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, Ústřední vojenské nemocnici ve Střešovicích a v Nemocnici Na Homolce. Založil společnost Mediterra, která provozovala několik nemocnic a Rehabilitační kliniku Malvazinky, Vršovickou zdravotní (Nemocnice ve Vršovicích) a Chronicare se zaměřením na následnou intenzivní péči. Momentálně se zabývá vznikem rodinné kliniky Galen.