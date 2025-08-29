Komunitní energetika v Česku odstartovala poměrně rychle. Na rozdíl od některých jiných zemí se do ní mohou zapojit všichni
Představte si, že vaše fotovoltaika na chatě v létě vyrábí elektřinu, kterou mezitím spotřebováváte v bytě v Praze, nebo že se celá ulice spojí a sdílí elektřinu z jednoho zdroje na střeše školy. Možnosti, které ještě nedávno zněly jako sci-fi, se díky novelám energetického zákona postupně stávají realitou. Česká republika se konečně připojila k zemím, které umožňují efektivní sdílení energie.
Od 1. ledna 2024 platí v Česku novela energetického zákona č. 458/2000 Sb., známá jako lex OZE II, která umožňuje komunitní sdílení elektřiny po celé České republice. Legislativa zavádí dva základní modely: aktivní zákazník pro menší skupiny až jedenácti odběrných míst a energetické společenství pro rozsáhlejší komunitní projekty s až jedním tisícem účastníků. Každý z těchto modelů má specifické vlastnosti a administrativní požadavky, reflektující různé potřeby účastníků trhu.
Elektroenergetické datové centrum
Klíčovým prvkem implementace je Elektroenergetické datové centrum (EDC), které od srpna 2024 centrálně administruje všechny žádosti o sdílení a zajišťuje komunikaci s operátorem trhu i s jednotlivými provozovateli distribuční soustavy. Systém funguje na principu patnáctiminutového vyrovnávání výroby a spotřeby v reálném čase, což vyžaduje instalaci chytrých elektroměrů u všech účastníků sdílení.
Centrum představuje technologický mozek celého systému sdílení elektřiny v Česku. Tato společnost, kterou rovným dílem vlastní provozovatel přenosové soustavy ČEPS spolu s provozovateli regionálních distribučních soustav, vznikla podle energetického zákona právě proto, aby umožnila transformaci české energetiky směrem k decentralizované podobě. EDC nahrazuje dosavadní roční fyzické odečty elektroměrů možností vyhodnocovat spotřebu a výrobu elektřiny vzdáleně každých patnáct minut, což znamená 365krát častější předávání dat mezi všemi účastníky trhu.
Jeho klíčová role spočívá v tom, že centrálně shromažďuje a zpracovává veškeré informace o tocích – a to od jednotlivých domácností až po velké průmyslové podniky – a v reálném čase vyhodnocuje, kdo kolik elektřiny vyrobil, spotřeboval a s kým ji sdílel. Bez této digitální infrastruktury by komunitní energetika v Česku jednoduše nemohla fungovat, protože tradiční energetický systém nebyl stavěn na obousměrné toky mezi tisíci malých výrobců a spotřebitelů. EDC tak funguje jako spojovací článek mezi virtuálním světem dat a fyzickým světem distribučních sítí, přičemž od 1. července 2026 má být spuštěna jeho finální verze s rozšířenými funkcemi pro akumulaci elektřiny a agregaci flexibility.
Kdo může elektřinu sdílet a za jakých podmínek?
Novela otevřela možnost sdílení prakticky všem subjektům na českém trhu. Oproti některým jiným evropským zemím, kde jsou komunitní energetické projekty omezeny jen na určité typy účastníků, český právní rámec umožňuje zapojení jak fyzických, tak právnických osob bez ohledu na jejich velikost či právní formu.
Pro fyzické osoby jsou podmínky účasti relativně jednoduché. Základním požadavkem je existence smlouvy o připojení k distribuční soustavě nebo souhlas jejího držitele pro dané odběrné místo. Technicky musí každá osoba zajistit instalaci průběhového elektroměru typu B, který umožňuje patnáctiminutové vyúčtování. Pokud tento elektroměr nemá, žádat o něj sám nemusí. Žádost automaticky podává EDC při registraci skupiny sdílení elektřiny. Do tří měsíců by měl distributor zařízení nainstalovat, a to zdarma. Administrativně je nutná registrace u, která je u modelu Aktivní zákazník jedinou registrační povinností.
Právnické osoby se pak mohou zapojit do všech modelů sdílení. Pro model Aktivního zákazníka probíhá registrace výhradně u Elektroenergetického datového centra a nevyžaduje složitý schvalovací proces. Složitější postup nastává při zakládání energetického společenství, které musí být založeno jako právnická osoba s dvoustupňovou registrací – nejprve u Energetického regulačního úřadu pro získání statutu energetického společenství a následně u EDC pro účely sdílení elektřiny.
Klíčovým požadavkem pro energetická společenství je povinnost vrácení minimálně třetiny čistého zisku zpět do komunity, což má zabránit jejich zneužívání pro čistě komerční účely.
Praktické možnosti a omezení
Členové skupiny aktivní zákazník mohou od září 2024 elektřinu napříč celým Českem bez územních omezení. Tato flexibilita z ní činí ideální řešení pro rodiny, malé podniky nebo pro sousedské komunity. Technickým předpokladem je již zmíněná instalace chytrých elektroměrů u všech odběrných míst a stanovení alokačního klíče, který rozvrhuje rozdělení energie mezi jednotlivé členy komunity.
Energetické společenství v současné době funguje v omezeném režimu s maximálně jedním tisícem odběrných míst a územním omezením na tři sousedící obce s rozšířenou působností nebo území Prahy. Toto omezení má padnout v roce 2026.
Český právní řád rozlišuje mezi občanským energetickým společenstvím (OES), zaměřeným primárně na elektřinu, a společenstvím pro obnovitelné zdroje (SOZE), které má širší záběr a přísnější pravidla členství: nemohou se do něj zapojit velké podniky. Pokud založíte spolek, musíte ze zákona veškerý zisk investovat do svých aktivit, třeba do dalšího rozvoje energetiky, tvorby pracovních míst nebo do jiné formy podpory komunity. Registr energetických společenství Energetického regulačního úřadu je veřejný a dostupný online.
Specializovanou kategorii tvoří sdílení elektřiny v rámci jednoho objektu s jednou hlavní domovní skříní, které funguje již od roku 2023. Tento model se vyznačuje tím, že nevyužívá veřejnou distribuční soustavu, a proto jsou účastníci osvobozeni od distribučních poplatků za sdílenou elektřinu. Nejčastějším praktickým využitím jsou bytové domy s fotovoltaikou na společné střeše.
Zásadní změny přinesla novela lex OZE III
Od 1. srpna vstoupila v účinnost také novela energetického zákona lex OZE III. Nejdůležitějším přínosem je odstranění diskriminačních praktik, kdy energetičtí obchodníci dosud mohli zákazníkům sdílení elektřiny zakazovat prostřednictvím exkluzivních smluv o odběru přebytků z domácích elektráren.
Novela zavádí právní rámec pro akumulaci, ukládání elektřiny z obnovitelných zdrojů prostřednictvím bateriových úložišť a pro spojování mnoha malých výrobních nebo spotřebních bodů do jednoho celku pro lepší rovnováhu v síti. Poprvé výslovně umožňuje připojit bateriová úložiště do sítě i bez návaznosti na výrobu elektřiny. Tato část novely ovšem nabývá účinnosti až od října 2025.
Od spuštění registrací u Elektroenergetického datového centra (EDC) v srpnu 2024 zaznamenala komunitní energetika v Česku dynamický rozvoj. K 31. červenci 2025 sdílí elektřinu již 25 029 odběrných a 16 861 výrobních míst, která si mezi sebou vyměnila více než 33 gigawatthodin elektřiny.
Podle slov Petra Kusého, předsedy představenstva EDC, se systém ukázal jako funkční nástroj, který Češi rychle pochopili. Počet registrovaných se zvýšil z necelých osmi tisíc v srpnu 2024 na téměř třicet tisíc ke konci července 2025. V rámci skupin sdílení dominují aktivní zákazníci (15 625), následovaní bytovými domy (685).
Struktura sdílení ukazuje rostoucí zájem nejen jednotlivců, ale i obcí, firem a větších skupin. Energetická společenství, která vyžadují složitější registraci, už překročila počet čtyř desítek a další jsou v procesu registrace.
Výhledy do budoucna
Klíčovým milníkem v rozvoji komunitní energetiky bude 1. červenec 2026, kdy má být spuštěna plná verze informačního systému Elektroenergetického datového centra. Tento termín znamená konec dočasných územních omezení pro energetická společenství, která budou moci sdružovat účastníky na celém území České republiky bez ohledu na hranice obcí s rozšířenou působností.
Komunitní energetika tak představuje jeden z nejdůležitějších trendů současné energetické transformace. České legislativní prostředí poskytuje solidní základ pro rozvoj různých modelů sdílení elektřiny, přičemž postupné odstraňování omezení a rozšiřování možností slibuje dynamický rozvoj v následujících letech. Tato legislativní změna demokratizuje přístup k energetickým zdrojům a umožňuje široké škále subjektů aktivně se podílet na decentralizaci české energetiky.
(Autor je Associate Partners advokátní kanceláře PRK Partners)