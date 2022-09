Hrozí návrat k cigaretám, varuje šéf českého vapingu | E15.cz

Klasické cigarety versus elektronické cigarety. Souboj vstupuje do dalšího kola, a to také na evropské úrovni. Na ní se nemohou shodnout úředníci Evropské komise a europoslanci, jakou cestou se vydat. Jestli zakázat či omezit elektronické cigarety. „Jsem přesvědčený, že vážně hrozí návrat ke klasickým cigaretám, pokud evropské regulace vaping zadusí,“ tvrdí v rozhovoru pro deník E15 Robert Hrdlička, prezident Komory elektronického vapování.

Kouříte?

Nekouřím.

Takže vapujete? A je to pro vás jakožto prezidenta Komory elektronického vapování „povinnost”?

Povinnost to určitě není, vapuji jen příležitostně, ale pohybuji se v prostředí, kde spousta lidí včetně mých přátel vapuje a používá elektronické cigarety.

Kde se vůbec vzal český výraz vapování?

Pochází z angličtiny. Elektronická cigareta je de facto „vaporizér“, tekutina se v ní odpařuje. Uznejte, že to zní lépe než „užívání elektronické cigarety“.

Nesetkáváte se s nepochopením toho slova?

Určitě ho nezná každý. Máme více slov, která se vážou na vaping – a postupně se ho lidé učí. Určitě je nemusí znát každý kuřák, aby mohl s vapováním začít.

Vrátil byste se ještě někdy ke klasické cigaretě?

Mohu mluvit zase jen z pohledu svého okolí, ale výhody vapování – tedy mnohem menší zdravotní zátěž na dýchací soustavu i fyzickou kondici a neobtěžování okolí kouřem, zápachem a popelem – jsou natolik velké, že se z mého okolí ke kouření klasických cigaret nevrátil nikdo. Naopak dost z nich přestalo kouřit úplně.

Jak se na vás dívali úředníci, když jste žádal o registraci komory? Stavěly vám úřady nějaké překážky?

Žádné překážky ze stran úřadů jsme neměli.

Proč komora vůbec vznikla? Kvůli obraně? Nebo proto, abyste mohli prosazovat své cíle?

Především proto, abychom mohli mluvit jedním hlasem za celé odvětví. V komoře jsou největší výrobci a importéři v České republice a vyvstala potřeba se společně domluvit na nějakých pravidlech, jelikož v té době platná legislativa na překotný vývoj odvětví nestačila. Zároveň bylo potřeba komunikovat s médii a dodávat jim pravdivé a ověřené informace, jelikož v tisku se často objevovaly vyložené nesmysly.

Jaké například?

Nesmyslů je hodně, z hlavy mě napadá ten hlavní. Dřív se říkalo, že „nikdo neví, co v e-cigaretách vlastně je“ – a přitom my musíme na rozdíl od cigaret složení uvádět na obalu. Existují přísná omezení, co se do „liquidů“ smí a nesmí dávat. A zákon dokonce říká, že v náplni nesmějí být kromě nikotinu žádné zdraví škodlivé látky.

O co komoře vapování půjde do budoucna?

Pokračovat v tomtéž, tedy podávat co nejrelevantnější a ověřené informace a podílet se na smysluplné legislativě, která reflektuje nejnovější výzkumy.

Jak si může být člověk jistý, že jde o ověřené informace? Nebudou jednostranně ověřené?

Respektuji pochybnosti o tom, že výrobce nebo prodejce nemusí mít automaticky všeobecnou důvěru. Proto tím myslím, že budeme podávat informace třetích stran – respektovaných institucí, vědců, odborníků a nezávislých zdrojů. Naštěstí jich je dost, jen je třeba je přeložit nebo na ně odkázat.

„ Klasické cigarety jsou smrtelně nebezpečné a škodlivé, proto je dobře, že se příchutě omezily. “

Nyní se hodně řeší příchutě elektronických cigaret. Proč by je měly mít elektronické cigarety, když tabákové je mít nesmějí?

Důvod je především ten, že elektronická cigareta byla tento rok už i Evropským parlamentem uznána jako prostředek k odvykání kouření. A chceme-li, aby co nejvíce kuřáků přešlo od klasických cigaret k mnohonásobně méně škodlivým alternativám, příchutě tomu rozhodně pomáhají. Bylo by škoda tuto motivaci zahodit a nechávat lidi kouřit nadále klasické cigarety. Bylo by to proti smyslu všeho. Příchuť zvyšuje atraktivitu, to je nesporný fakt. Platí to méně o cigaretách, více pak o vapingu. Většina kuřáků cigaret si navíc vystačí s chutí tabáku, vaper musí nějakou další chuť cítit.

Takže to pořád bude boj mezi tabákovou cigaretou a vapováním?

Rozhodující je, jaký přístup si stát nebo celá Evropská unie k těmto věcem zvolí a jak tím ovlivní chování lidí. Cigarety jsou smrtelně nebezpečné a škodlivé, proto je dobře, že se příchutě omezily. Když uděláte totéž s náplněmi do elektronických cigaret, vezmete jim jejich konkurenční výhodu. A lidé začnou zase kouřit.

Jak je to se škodlivostí u elektronických cigaret s příchutí? Existují ověřené studie?

Příchuť se přidává do každé elektronické cigarety nebo náplně a 99 procent jejího obsahu – tedy nikotin, propylenglykol a glycerol, žádnou chuť nemá. Příchutě se neliší od těch, které se jinak používají například v potravinářství. Odborníci dodávají, že u těchto látek je rozhodující míra škodlivosti. A aromatických látek v náplních je opravdu zanedbatelné množství. Samozřejmě vždycky najdete něco, co lidskému zdraví neprospívá. Platí to o jídle, o pití i o vapingu. Podstatné je, nakolik škodí, a především to, zda škodí výrazně méně než cigarety. A tím jsme si díky studiím jisti. Například výkonná agentura britského ministerstva zdravotnictví Public Health England již v roce 2015 potvrdila, že jsou elektronické cigarety přibližně o 95 procent méně škodlivé než kouření tabákových výrobků.

Jak se k příchutím stavějí české úřady?

Musíme na rozdíl od klasických cigaret jasně deklarovat úplné složení náplní na obalu. Ale v Česku omezení příchutí pro vaping zatím neplatí.

Jak velký rozdíl je mezi českou legislativou a tou evropskou?

Hlavní regulace přejímá Česko na základě evropských směrnic, přičemž všechna pravidla pro prodej elektronických cigaret jsou v EU harmonizovaná. Podmínky jsou víceméně podobné, liší se určováním míst, kde se vapuje, značením zboží, povolenými příchutěmi, případně odlišnou daňovou zátěží. U nás je to například povoleno v restauracích, ale v jiných veřejných budovách už ne. A některé státy pak pravidla nad rámec těch evropských zpřísňují.

Patří do toho také daňové odlišnosti? Znáte detaily? Je některá země EU více nakloněná vapování tím, že má nižší daňové odvody?

Spotřební daně sjednocené nejsou. V některých zemích jsou doslova likvidační, jinde symbolické, u nás a v mnoha dalších zemích žádné. Dává to smysl: pokud dáte daně opravdu vysoké, lidé se začnou vracet k cigaretám. A když je dáte menší, výběr peněz do rozpočtu bude nižší než náklady na provoz celého systému nové daně. Dokud nepadne centrální rozhodnutí pro celou Evropskou unii, je současný stav efektivní.

„ Pokud dílčí zákazy a regulace vaping postupně zadusí, lidé se k cigaretám začnou vracet. “

Myslíte v Česku?

Daňová harmonizace se zvažuje pro celou EU. V Česku žádná daň zatím není a víme, že by pro stát nebylo efektivní ji vůbec zavádět. Když vyberete míň, než kolik vás samotný výběr stojí, je to jasné. Pokud se v Bruselu rozhodne, že v celé Unii se platí určitá daň, buď se sektor jako celek položí, nebo nebude u nás výběr k ničemu. Ale tak to někdy s Bruselem chodí.

Zaznamenali jste z evropských úřadů tlak na „odchod“ od elektronických cigaret?

Evropská komise je skutečně propagátorem tvrdé restrikce. Cokoli, v čem je nikotin, je pro ně stejně špatné jako cigarety samy. Nedělají v tom rozdíl, i když odborná veřejnost tento zastaralý způsob chápání problému kritizuje. Evropský parlament je rozumnější, tam už se rozdíly mezi cigaretou a vapingem dělají. Uvidíme, jak to dopadne.

Hrozí návrat k tabákovým cigaretám?

Jsem přesvědčený, že to vážně hrozí. Pokud dílčí zákazy a regulace vaping postupně zadusí, lidé se k cigaretám začnou vracet. Přijde mi neuvěřitelné, že to euroúředníci nevidí. Mnozí lidé kouřit nechtějí, ale nedokážou přestat. Když místo toho přejdou na méně škodlivou alternativu, pomůže jim to. A jen blázen by jim takovou šanci úmyslně bral.

V čem je tedy problém? Že Evropská komise zaměstnává nekompetentní lidi, kteří nenaslouchají?

Přístup ke kouření a k vapingu je politický, ne nutně odborný. Jednoduše řečeno – rozhoduje se v rovině líbí–nelíbí, ne na základě vědeckých dat. Evropská unie má určitou oporu v principu „předběžné opatrnosti“, prostě vychází z toho, že vaping není zcela bez rizika a chce ho regulačními kroky omezit. Prostě proto, že může. Věří, že když nedopustí vaping a postupně zakáže kouření, má vyhráno. Lidé jsou ovšem vynalézaví a obávám se, že tento přístup nemá šanci na úspěch.

Co je Evropská rada, Rada EU a Rada Evropy?

Video se připravuje ... Co je Evropská rada, Rada EU a Rada Evropy? • VIDEO Videohub

Nevěříte na Evropu bez tabáku?

Je dobře, že v Evropě postupně počet kuřáků klesá. A ano, možná jednoho dne se budou příští generace divit, že jsme nikotin užívali touhle formou. Možná dokonce bude nikotin úplně zakázán, nevím. Ale jsem si naprosto jistý, že se to nepovede administrativními zásahy v dohledné době. Koneckonců nikotin sám o sobě problém není. Nezpůsobuje rakovinu a jeho vliv na srdce a cévy je sice spíše negativní, totéž jde ale říci o tučných jídlech nebo alkoholu. Pokud ale stále miliony lidí užívají nikotin tím, že kouří, je podle mě hloupé jim brát méně škodlivé alternativy.

Kolik lidí zemře ročně v Česku a v zemích EU na následky kouření tabákových výrobků? A kolik je to u elektronických cigaret?

V Česku je to údajně 16 až 18 tisíc lidí ročně, což je obrovské číslo. Celoevropské údaje budou podobné, asi 0,1–0,2 procenta populace ročně zemře předčasně na nemoci spojené s kouřením. Elektronické cigarety, které jsou na trhu už zhruba 15 let, nemají při správném používání přímá potvrzená úmrtí. Jediný známý problém nastal v USA, kde množství mladých lidí inhalovalo oleje vitaminu E s obsahem THC a někteří pak zemřeli na poškození plic. Šlo ale o nelegálně vyrobené náplně, které ani v Evropské unii nejsou povolené.

Robert Hrdlička (42 let)

Prezident Komory elektronického vapování. Předtím byl ředitelem a majitelem společnosti Valmont trading, velkoobchodu s elektronickými cigaretami. Mezi jeho záliby patří cestování, hudba a sport.