Na západě Čech rostete. Jak těžké je získat kvalifikovanou pracovní sílu, jestliže Cheb, kde sídlíte, má nejnižší nezaměstnanost v kraji?

Vzhledem k blízkosti Německa určitě náročnější než v jiných částech republiky. Situace nás přiměla soustředit se v první řadě na lokální možnosti a zaměstnat co nejvíce lidí z regionu. Velkou výzvou bylo i jejich odpovídající zaškolení a nastavení systému kontinuálního vzdělávání. Logistika totiž neměla v Chebu téměř žádné zázemí.

Našim zaměstnancům proto nabízíme soubor certifikovaných školení, která je provázejí během celého pracovního poměru. Jedná se o tvrdé i měkké dovednosti a zvláštní pozornost věnujeme kurzům anglického jazyka. Vyškolit operátora obzvláště v dnešní době, kdy je velký důraz na práce s přidanou hodnotou a kvalitu, není vůbec jednoduché. Což souvisí s tím, že se dneska se často neprodává jen produkt, ale i zážitek a tomu musí odpovídat také vyexpedované zboží.

Aktuálně se také zúčastňujeme diskuzí směřující ke vzniku vysoké školy v Karlovarském kraji. Podpořili jsme i akreditaci nového vysokoškolského oboru Management a digitální technologie při Západočeské univerzitě. Zavázali jsme se, že umožníme praxi pro studenty. Je to unikátní obor, výuka probíhá v anglickém jazyce. Část studia je v Chebu a část v blízkém německém Weidenu. Mimo to zajišťujeme exkurze pro střední odborné školy.

Jak se Vám daří konkurovat pracovním nabídkám z Německa, které je blízko a kam hodně lidí z regionu za prací směřuje?

Velice obtížně, jen příspěvky na děti jsou u západních sousedů daleko vyšší. Snažíme se ale zaměstnancům nabízet celou řadu výhod. Jednou z nich je zmíněné vzdělávání a s tím je spojený karierní růst. Naši zaměstnanci rostou i o dvě až tři pozice výše. Kromě standardních pracovních poměrů na plný úvazek umožňujeme jednosměnný zkrácený režim pro maminky a různé formy brigád. V rámci Graduate programu nabízíme práci absolventům vysokých škol, máme také program Sociální rehabilitace pro odsouzené s nižšími tresty a vytváříme pracovní místa pro handicapované.

I přesto, že děláme maximum, bychom se bez zahraničních kolegů především z Ukrajiny a Filipín neobešli. Aktuálně evidujeme přibližně 800 zahraničních zaměstnanců. Pořádáme pro ně školení v jejich mateřském jazyce a celkově se snažíme o jejich hladké začlenění v rámci společnosti i mimo ni.

Žijeme v době automatizace. Jaký vliv má na rychlost, efektivitu…?

Digitalizace a automatizace jsou pro nás každodenní součástí práce. Cílem je dosáhnout efektivnějšího a konkurenceschopnějšího logistického řetězce. Myslím si přitom, že přínosem by neměla být pouze efektivita a rychlost, ale zároveň bezpečnost, usnadnění práce nebo snižování chybovosti. V neposlední řadě je automatizace přínosná pro zaměstnance, neboť mají možnost pracovat v moderním, technologicky vyspělém prostředí a učit se novým věcem. Naše provozy již nejsou zjednodušeně řečeno „paleta dovnitř a paleta ven.“ Dnešní logistické procesy bych z hlediska komplexity spíše přirovnal k výrobnímu procesu. Je zde velký důraz na flexibilitu, kvalitu, náklady a rychlost, kdy se mnohdy jedná o minuty.

Pokud bych měl uvést pár příkladů, tak téměř ve všech skladech máme „chytré“ dopravníkové systémy. V jednom z provozů využíváme asistované vychystávací roboty. Člověk nemusí nic nosit nebo za sebou táhnout. Robot stojí a čeká na lokaci, než operátor vychystá požadované zboží a poté pokračuje na další. Za zmínku stojí automatický „taškový“ systém zákazníka z retail sektoru s investicí v řádu vyšších stovek milionů korun. A samozřejmě se snažíme maximálně digitalizovat administrativní procesy.

Co se týká nejbližší budoucnosti, máme v plánu robotickou ruku na rozřezávání kartonů, čímž se odstraní nudná opakující činnost a zvýší bezpečnost. Největší překážkou pro tyto technologie jsou různé velikosti a tvary krabic. Testujeme také samočistící stroje, máme rozběhnuté projekty na zefektivnění administrativy. Snažíme se automatizovat hlavně opakující se činnosti, a to jak v administrativě, tak v provozech.

Je to spíš otázka samotné efektivity, nebo už jsme jako společnost ve fázi, kdy automatizací a roboty potřebujeme nahradit pracovní sílu, které je nedostatek?

Jak už jsem zmínil, myslím si, že to opravdu není jen o efektivitě nebo zvýšení produktivity, ale i usnadnění práce operátorům. Důležité je také zohledňovat hygienické normy, které mají eliminovat jednostranná zatěžování a svalovou zátěž vůbec. V každém případě cílem automatizace rozhodně není nahradit pracovní sílu, ale spíš optimalizovat její využití a umožnit zaměstnancům zaměřit se na vyšší úroveň činností, které vyžadují lidskou interakci a kreativitu. Myslím si, že my jako skupina i na jednotlivých pobočkách si uvědomujeme důležitost lidského faktoru a musíme najít rovnováhu mezi automatizací a pracovní silou, abychom dosáhli optimálního výkonu a konkurenceschopnosti. Z hlediska lidských zdrojů tento trend povede k vyšší poptávce po kvalifikovanějších profesích.

Je velký rozdíl řídit firmu či pobočku v této lokalitě a jinde?

V tomto regionu je velkým plusem výborná geografická poloha. Cheb se nachází v blízkosti německé infrastruktury, německých hranic a dálniční sítě. Je tím pádem atraktivním místem pro naše současné i budoucí zákazníky. Vidíme velký zájem otvírat logistická centra právě v této lokalitě. Blízkost Německu umožňuje snadný přístup k významným trhům a obchodním partnerům v této oblasti. Výhodná poloha přináší benefity z hlediska termínů doručení, rychlého zásobování a efektivity logistických procesů pro zákazníky. Vzhledem k místním podmínkám je ale důležité dbát na kontinuální rozvoj našich zaměstnanců.

Jak se do vašeho oboru propisuje požadavek na udržitelnost?

Naše společnost má vlastní strategii, kterou nazýváme Go Green. Ale myslím si, že to není jenom o strategii. Zaměřujeme se na snižování ekologického otisku, posilování sociální odpovědnosti a vytváření ekonomické hodnoty. Aktivně pracujeme na dekarbonizaci našich provozů, snažíme se využívat ekologické způsoby dopravy, používáme energie z obnovitelných zdrojů a proškolujeme zaměstnance. Certifikát Go Green specialista má již 80 % procent našich lidí.

Jan Holcman

je regionálním ředitelem DHL Supply Chain v Chebu. V minulosti pracoval jako ředitel jedné z poboček této společnosti. DHL Supply Chain zahájila na Chebsku svoji činnost v roce 2016, kdy zde rozběhla operaci pro prvního zákazníka. Dnes v této lokalitě poskytuje služby pěti firmám převážně ze sektoru spotřebního zboží. V chebských distribučních centrech zaměstnává přibližně dva tisíce lidí.