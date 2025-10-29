Pět bilionů na dosah. Hodnota Nvidie po masivních investicích dále bobtná
Akcie Nvidie ve středu v předobchodní fázi vzrostly o více než tři procenta, čímž se technologický gigant přiblížil k tomu, aby se stal první firmou na světě s tržní hodnotou přes pět bilionů dolarů.
Tento mimořádný milník potvrzuje rychlý růst společnosti, která se z původního výrobce procesorů pro videohry stala klíčovým hráčem v éře umělé inteligence, komentuje vývoj server CNBC.
Akcie Nvidie se naposledy obchodovaly s růstem o 3,1 procenta. V předchozí seanci uzavřely s pětiprocentním ziskem a od začátku roku stouply téměř o 50 procent.
Růst následuje po oznámení generálního ředitele Jensena Huanga, že Nvidia očekává objednávky čipů pro umělou inteligenci v hodnotě 500 miliard dolarů a plánuje postavit sedm nových superpočítačů pro americkou vládu. Již v úterý firma oznámila, že kupuje miliardový podíl ve společnosti Nokia a uzavírá strategické partnerství na vývoj technologie 6G.
Trhy na rekordu
Americké akciové trhy v úterý opět dosáhly rekordních hodnot, tažené především technologickými tituly. Akcie Applu a Microsoftu zároveň překročily hranici čtyř bilionů dolarů v tržní kapitalizaci.
Rychlý růst amerických akcií vyvolává podle analytiků obavy z možné bubliny, protože výdaje spojené s umělou inteligencí vedou k rekordním investicím i ocenění firem.
Na začátku měsíce Mezinárodní měnový fond (MMF) a Bank of England varovaly, že globální akciové trhy by mohly čelit problémům, pokud by ochota investorů riskovat v oblasti umělé inteligence začala slábnout.
Generální ředitelka Ark Invest Cathie Woodová v úterý upozornila na možnost krátkodobé „střídmosti“ v hodnocení firem napojených na AI, zároveň však odmítla obavy z přehřátí trhu či vzniku bubliny.
„Pokud se naše očekávání ohledně umělé inteligence naplní, jsme teprve na samém začátku technologické revoluce,“ řekla Woodová pro CNBC na okraj konference Future Investment Initiative (FII) v Rijádu.