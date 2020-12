Natalia Stroe: Vánoční kamion, světla a znělka „Always Coca-Cola“ mají v mém srdci zvláštní místo | E15.cz

Natalia Stroe, generální ředitelka společnosti The Coca-Cola Company pro Českou republiku a Slovensko.

V době covidové je více než kdy jindy důležité podnikat společensky odpovědně. Koronakrize prověřila vedení firem a ukázala, co v lidech skutečně je. Jak se k pomoci a odpovědnosti ve svém byznysu staví nejen o Vánocích jeden z největších globálních brandů, popisuje generální ředitelka Coca-Cola pro Česko a Slovensko Natalia Stroe.

Coca-Cola představuje novou vánoční kampaň „Nejlepší dárek letošních Vánoc jste vy. Darujme se“. Co je její podstatou?

Letos si připomínáme 100 let od první ikonické vánoční reklamní kampaně společnosti Coca-Cola a kromě oslav tohoto významného milníku jsme také přinesli novou kampaň režírovanou oscarovým režisérem Taikou Waititim, známým například díky režii filmu Králíček JoJo. Hlavním sdělením letošní vánoční kampaně je: „Tyto Vánoce darujte to, co můžete darovat pouze vy sami. Svůj čas a sebe.“

Po nelehkém roce právě teď povzbuzujeme všechny, aby se vrátili k podstatě Vánoc, byli se svými blízkými a obdarovali ty, co to potřebují. Proto jsme se rozhodli spojit naši vánoční kampaň i s charitativní podporou Červeného kříže. Kromě finanční a nápojové podpory jsme nechali vyrobit 3 miliony lahví nápoje Coca-Cola s QR kódem na podporu Červeného kříže.

Jak dlouho trvá spolupráce s Červeným křížem a čeho všeho se týká?

Červený kříž jsme v České republice a na Slovensku začali podporovat již během první jarní fáze pandemie. Nadace Coca-Cola věnovala českému a slovenskému Červenému kříži přes 12 milionů korun, které šly například na podporu vývoje plicních ventilátorů CoroVent nebo na investice do zdravotnických stanů pro dobrovolníky. Náš partner Coca-Cola HBC rozjel nebývalou podporu komunit, předním liniím daroval nápoje v hodnotě 26 milionů korun.

Jedním z projektů, který se mě zvlášť dotkl a na který jsem pyšná, byla šňůra koncertů „Pod okny“ - program, ve kterém náš marketingový tým společně s Červeným křížem a různými interprety vyrazili na turné po celé zemi, aby pod okny domovů důchodců zpívali seniorům v době jarní vlny covidu.

Které další organizace v Česku jsou vašimi hlavními partnery v charitativních a CSR aktivitách?

Kromě Červeného kříže jsme letos podpořili také projekt Climate Challenge organizovaný Impact Hubem v oblasti životního prostředí, v rámci lokálního Coca-Cola systému spolupracujeme s Nadací Terezy Maxové nebo Světluškou a letos jsme také nově podpořili iniciativu „pomahamenemocnicim“ na pomoc zdravotním sestrám a lékařům v první linii během koronakrize.

Jsme hrdí, že náš partner Coca-Cola HBC letos získal ocenění Czech Top 100 – hrdina boje s koronavirem právě za komplexní podporu komunit a první linie.

Spolupracujete v oblasti CSR také se státními organizacemi nebo samosprávami?

Neustále budujeme spolu s Coca-Cola HBC smysluplná partnerství s veřejnými organizacemi a obcemi, zejména v regionech, kde máme své závody, to znamená Praha 14 a Broumovsko. V Teplicích nad Metují jsme v roce 2019 koupili nově podnik, kde stáčíme vysoce kvalitní vodu Natura z místních přírodních pramenů. Je pro nás důležité být „dobrým sousedem“.

Byla CSR součástí vaší práce na předchozích manažerských pozicích v Rumunsku a Bulharsku?

V Rumunsku jsme čelili hrozné realitě nejvyššího počtu předčasných porodů v Evropě a bohužel jedné z nejvyšších úmrtností předčasně narozených dětí. Rozhodli jsme se tedy pomáhat v této oblasti a prostřednictvím programu „Save the Children“ neustále darujeme státním nemocnicím inkubátory a další potřebné vybavení. V Bulharsku významně přispíváme k výchově mládeže a snižování míry předčasného ukončování školní docházky.

Coca-Cola se zavazuje dodržovat základní principy odpovědného podnikání a komunikace. Jaké jsou konkrétní prvky této strategie?

Vytyčeným závazkům v oblasti odpovědného podnikání a komunikace jsme přizpůsobili svou veškerou obchodní a marketingovou strategii. Jako konkrétní příklad mohu uvést, že marketingové kampaně na slazené nápoje necílíme přímo na děti do 12 let. Zároveň globálně podporujeme vzdělávací programy pro děti a mládež zaměřené na vyváženou výživu a zdraví.

Zdá se, že podpora komunit a udržitelnost jsou v tomto nelehkém roce důležitější než kdy jindy. Potvrdilo se to i ve vaší roli vrcholové manažerky?

Absolutně. Pevně věřím, že skutečně podstatné hodnoty se jasně ukazují zejména v dobách recese nebo nejistoty. Musím přiznat, že v mém 16letém působení v Coca-Cola byl rok 2020 jedním z nejnáročnějších. V těchto dobách existuje jen jeden způsob vedení – podpora, velkorysost a transparentnost.

Zakončeme tím, čím jsme začali, tedy svátky. Která ze slavných vánočních televizních kampaní Coca-Cola je vaše nejoblíbenější?

Mou nejoblíbenější bude vždy první reklama na Coke Christmas, kterou jsem viděla v 90. letech na rumunské televizní stanici krátce po rumunské revoluci v roce 1989. Vánoční kamion, světla, hudba, znělka „Always Coca-Cola“... Tato reklama vždy bude mít v mém srdci zvláštní místo, protože vždy znovu navodí ten úžasný pocit radosti, optimismu a svobody, který jsem v těch dnech cítila po tolika letech diktatury.