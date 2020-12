Restaurace musí zavřít ve 20 hodin, na veřejnosti se opět nesmí pít alkohol | E15.cz

„Musím konstatovat, že došlo ke stagnaci stavu. Konkrétně došlo k zastavení poklesu,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Skóre PES je nyní podle něj na hranici stupňů tři a čtyři, přetížení nemocnic podle něj ale nehrozí.

Ministr upozornil, že zhoršení stavu nesouvisí s uvolňováním opatření, které začalo minulý čtvrtek. „Je to odraz toho, že veřejnost začala v posledních sedmi až deseti dnech brát opatření na lehkou váhu,“ řekl Blatný. Konkrétně jmenoval výdejní okénka otevřená i po skončení otevírací doby, přeplněné bary, nelegální noční párty ale i přeplněné autobusy a tramvaje.

Vláda proto zkracuje otevírací dobu stravovacích zařízení z desáté hodiny na osmou hodinu večerní. Týká se to i výdejních okének a hotelových restaurací. Opět se zakazuje konzumace alkoholu na veřejnosti, na trzích se nově vůbec nesmí prodávat jídlo a pití.

Kabinet rovněž chce po městech, aby zvýšily frekvenci spojů hromadné dopravy. Ministři se kromě toho dohodli na tom, že medikům skončí pracovní povinnost v nemocnicích a mohou tak zpět do škol. Rozhodnutí o tom, zda se otevřou lyžařské areály, kabinet odložil.

Vláda také navrhne zpřísnění pokut za porušení opatření a to v rámci novely krizového zákona. Pro jednotlivce by mohla pokuta dosáhnout 50 tisíc korun, firmám by hrozila postih až ve výši tří milionů korun. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) vyzval občany k dodržování opatření. „Musíme být nadále obezřetní,“ řekl.

Blatný také uvedl, že se bude měnit způsob vyhodnocování rizika pro systém PES. Podobně jako další unijní státy zřejmě i Česko postaví levnější antigenní testy naroveň PCR testům na koronavirus, což zásadně mění metodiku výpočtu.

To je podle Blatného i důvod, proč vláda nyní zpřísňuje nehledě na tabulku opatření PES. „Od začátku říkáme, že protiepidemický systém je zásadním, nikoliv jediným zdrojem pro naše rozhodování,“ řekl ministr.

Ministři se naopak nedohodli na tom, zda proplácet lidem s neschopenkou kvůli koronaviru sto procent mzdy. To by mohlo motivovat veřejnost se nechat testovat. Nyní se proplácí šedesát procent. Podle Havlíčka by to ale bylo legislativně příliš náročné, kromě toho také nespravedlivé například vzhledem k lidem, kteří si nemocí již prošli nebo kteří jsou na neschopence s jinou nemocí. Vláda bude podle Havlíčka hledat jiné způsoby, jak motivovat lidi se nechat otestovat.

Některým kritikům se nelíbí, že se zpřísnění opatření dotýká jako první restaurací. „Dnes je pondělí. Rozvolnění se událo ve čtvrtek, takže je evidentní, že bary a restaurace nenesou na zhoršených číslech žádný díl. Přesto jsou jako první potrestány plošným opatřením,“ kritizoval na Twitteru opoziční poslanec Miroslav Kalousek (TOP 09).

Podobně mluví občanský demokrat Jan Skopeček. „Zavřít by se někam měla vláda a ne restaurace. Svým chaotickým rozhodováním dostává do neřešitelné situace celé skupiny obyvatel. I majitelé restaurací jsou jen lidé, potřebují se živit a trochu fungovat. Uzavření ve 20:00 je pro ně další rána,“ uvedl.