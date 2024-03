Obnova Průmyslového paláce míří k propojení s Křižíkovými pavilony. Hotovo má být během dvou let

Stavba pochází z roku 1891. V roce 2008 však jeho levé křídlo vyhořelo, a proto nyní probíhá jeho rekonstrukce či spíše obnova. Ta by měla být pravděpodobně dokončena v průběhu nadcházejících dvou let. „Počítali jsme spíše s dokončením v roce 2025, ovšem po odkrytí základů, podlah a podhledů pravého křídla se ukázalo, že reálný technický stav si vyžaduje rozsáhlejší rekonstrukci, než bylo možné před zahájením prací předpokládat,” upřesňuje radní Adam Zábranský.

Za dva roky se zatím povedlo zrestaurovat většinu vitráží, obnovena je polovina ocelové střešní konstrukce střední haly a byla snesena hodinová věž, která se po obnově opět vrátí na své místo. Pokračují také restaurátorské práce na pasířských ozdobných prvcích ocelové konstrukce a věžičkách i na věži střední haly.

V místě vyhořelého levého křídla se vybudoval suterén v hloubce pěti metrů se zázemím zahrnujícím strojovny, garáže, veřejné WC nebo šatny a také s vjezdem pro kamiony. Namontovalo se sedm oblouků ocelové konstrukce, které byly vzájemně propojeny střešními vaznicemi. Momentálně probíhají mimo jiné betonářské práce.

Pro letošní rok je v plánu vrátit vitráže zpět do střední haly, s čímž by měl zhotovitel začít už na jaře, dále by se mělo zakrýt levé křídlo i většina střechy střední haly. Na ní se pak vrátí renovovaná věž, později ji doplní i hodinový stroj s novými ciferníky podle historického provedení a kopie svatováclavské koruny. Dokončena by letos také měla být většina instalačních a technologických kanálů i všechny podzemní přístavky.

„Letos se budou také otevírat střechy Křižíkových pavilonů, kde vznikne obrovská pobytová terasa pro veřejnost s krásným výhledem,“ dodal Zábranský.