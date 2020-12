Optimismus firem je na minimu, nástroje pomoci tu však jsou, říká Manda z ČSOB | E15.cz

Per Manda, výkonný ředitel divize firemního bankovnictví ČSOB.

Koronavirová krize zasela do mnoha firem v Česku pocit velké nejistoty. Jak to řešit? „Doporučuji vytvořit si rezervy, třeba uzavřením provozního úvěru se státní zárukou, dokud to ještě jde. Ale mnohé firmy budou muset hledat nové trhy, nové partnery a nové příležitosti,“ říká Petr Manda, ředitel firemního bankovnictví ČSOB.