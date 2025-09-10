Ordinace, cyklostezky i včelí úly patří do byznys parku. Pomáhají vylepšit prostředí, říká Jakub Kodr z CTP
V moderním byznys parku můžete najít nejen odpočinková místa pro zaměstnance a solární panely. „Jde o to vytvořit ekosystém podnikání, který bude dlouhodobě udržitelný,“ říká Jakub Kodr ze společnosti CTP. Ta právě jeden takový staví severně od Prahy.
CTPark Prague North má mít nejen solární panely s úložištěm energie, ale také včelí úly nebo jezdecký park. Proč jste se rozhodli jít tímto směrem?
Především proto, že naší strategií není park postavit a prodat, ale dlouhodobě provozovat. Jsme investor, developer, stavební firma, vlastník i správce. Pro klienty i pro místní komunitu jsme tak vždy jediným partnerem a kontaktním místem. Chceme, aby v parku vedle výrobních firem a skladů fungovaly i služby, jako je stravování nebo zdravotní péče, a další zázemí potřebné pro každodenní chod. Raději investujeme do výstavby víc peněz, díky čemuž získáme zeleň, parky, cyklostezky nebo třeba venkovní posilovnu. Kdybychom po dostavění objekt ihned prodávali, bylo by to jiné, protože by šlo o jednorázový projekt. My ale počítáme s tím, že se v něm v horizontu dvaceti let mohou vystřídat až tři nájemci. Proto musí být kvalitně postavený, aby byl atraktivní i v budoucnu. Když je navíc klient spokojený a roste, my pak rosteme s ním. Kvalitní budovy tomu výrazně napomáhají, nájemcům usnadňují udržení kvalifikovaných zaměstnanců. Pokud budou zaměstnanci spjatí s danou lokalitou, klient přirozeně expanduje a pronajme si další metry čtvereční.
Je to tedy vaše vize, nebo i poptávka od klientů?
Já si myslím že obojí. Zákazník už dnes hledá pro své zaměstnance kvalitní prostředí se špičkovými službami a snadnou dopravní dostupností.
Je to trend?
Podle mě obecně ano. Záleží ale na vizi a obchodních modelech konkrétní společnosti, jestli je udržitelnost a péče o zaměstnance skutečnou součástí její DNA, nebo jen marketingovým nástrojem. Jestli investuje do kvalitního prostředí se vzrostlou zelení, nebo jen symbolicky vysadí pár malých stromků někde u vchodu a doplní k tomu třeba dětské hřiště, řekněme za pár tisíc eur.
Jak jste dospěli k tomu, že v areálu budou včelí úly a jízdárna?
V minulosti se nám osvědčily prvky jako například cyklostezky nebo ordinace praktického lékaře. Sice přímo nevydělávají, ale pomáhají vylepšit prostředí a přinášejí přidanou hodnotu našim nájemcům. U jízdárny jde o jednoduchý příběh. Už na místě stála a zhruba před dvěma lety byla na prodej. Záleželo nám na tom, aby pokračovala dál a zároveň jsme ji mohli nabídnout třeba zaměstnancům a jejich dětem. Proto jsme se rozhodli ji koupit a dnes nabízíme i ustájení pro koně. Její integrací do parku jsme navíc získali krásný venkovní prostor. Včelíny jsou otázkou diverzity. Celý areál také doplňujeme několika stovkami ubytovacích jednotek.
Cílíte i na BREEAM Outstanding, hodnocení velmi vysoké úrovně udržitelnosti. Vidíte v podobných certifikacích reálný smysl?
Pro některé firmy je to jen marketingová záležitost, jde o určitý trend. My jsme se ale rozhodli, že chceme nejvyšší certifikaci pro všechny nově postavené budovy, což žádný z průmyslových parků v České republice nenabízí. Přece jen je to doklad udržitelnosti.
Daří se ve světě, aby byznys parky nebyly pouze nevábnými krabicemi?
Rozhodně ano, například v Nizozemsku fungují velmi dobře. Přesvědčit se ale můžete i v CTParku Brno, kde je špičkové průmyslové centrum. Vedle něj stojí moderní kancelářská budova a nyní v jeho sousedství vzniká ubytovací komplex. Celý areál doplňují zelené pásy parků protkané cyklostezkami.
Jakub Kodr
Managing director pro ČR ve společnosti CTP, developerské jedničky na evropském trhu průmyslově-logistických parků. Vystudoval VŠE v Praze, je držitelem titulu MBA v oboru nemovitostí a MRICS (Member of the Royal Institution of Chartered Surveyors). V developmentu působí dvanáct let.