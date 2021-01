Platby kartou přes internet si lze zjednodušit klíčem | E15.cz

Platby kartou po internetu se teď musí potvrzovat jinak. Proč?

Změny souvisí s novou evropskou směrnicí, která se týká silného ověření zákazníka. V České republice všichni používají tak zvaný 3D Secure systém a podvody nedosahují ani desetiny promile transakcí. V Evropě jsou ale země, kde 3D Secure funguje třeba jen u třetiny karet. Proto vznikl jednotný standard, který s sebou přináší povinnost v podobě aplikace silnějších prvků bezpečnosti u obchodníků v Evropské unii.

Způsoby jsou dva. Kdo u České spořitelny používá aplikaci George v mobilu, bude platbu potvrzovat jejím prostřednictvím. Odpadne mu přepisování SMS kódu. Ale co ti, kdo George nepoužívají?

Používání dvoufaktorové aplikace George klíč opravdu přináší podstatné zjednodušení. Na internetu zadáte údaje z karty a v mobilu se vám objeví požadavek na potvrzení platby. PINem, otiskem prstu, skenem obličeje… Podle formy, kterou si zvolíte. Potvrdíte a hotovo. To platí i u dalších bank.

Ale jistě, ne každý chce klíč používat. Případně to neumožňuje jeho telefon. Pak mu stejně jako dnes přijde SMS s kódem. Kromě něj ale bude muset někdy zadat ještě tak zvaný ePIN, který si může vyzvednout v internetovém bankovnictví nebo v bankomatu. Pokud jej zapomene nebo ztratí, vyzvedne si nový. Tento e-PIN platí pro všechny klientovi karty.

Říkáte, že ePIN bude potřeba zadat jen někdy. To souvisí s behaviorální biometrií?

Ano. Aby klienti bez mobilního klíče nemuseli ePIN při potvrzování platby kartou na internetu používat vždy, sbíráme informace do tak zvaného klientského behaviorálního profilu - odkud klient platí nejčastěji, z jaké IP adresy a v jakých částkách. Navíc mapujeme rychlost, s jakou zadává údaje. Pokud si na základě těchto údajů budeme jistí, že na – řekněme – 99,99 procenta jde o daného klienta, pustíme platbu bez ePINu. Objeví-li se nějaká anomálie, třeba několik rychlých zadání plateb za sebou, platby z nezvyklé lokality a tak podobně, pak si tento identifikátor vyžádáme.

To by před pár desítkami let znělo jako sci-fi.

Před pár desítkami let by bylo nepředstavitelné, že v mobilu budeme mít internet. A na druhou stranu před desítkami let leckdo očekával, že se dnes budeme přepravovat létajícími auty. To se sice nenaplnilo, ale technologie jsou dnes každopádně tak daleko, že dokážeme využít mapování úderů na klávesnici pro behaviorální identifikaci.

Existují i jiné cesty?

Některé banky používají transakční analýzu bez behaviorálního faktoru, jiné přidávají hesla, ale celkově kvůli pohodlí klienta podle mě všichni směřují k používání dodatečného ověření v bankovních aplikacích, v tak zvaných klíčích. My klíčům věříme, i když chápu, že u novinek trvá, než si na ně lidé zvyknou. Ale například teď, po spuštění nové autorizace plateb, se počet uživatelů George klíče rozšířil o 40 tisíc během pár dnů.

Neobáváte se, že lidem bude sbírání dat vadit?

Řada lidí nemá problém svoje data dávat někam na sociální sítě, a přitom se bojí jejich ukládání u společnosti, která je chrání a spravuje jejich finanční prostředky. Data o transakcích uchovávat musíme kvůli legislativě a kdo myslí technicky, vidí v tom spíš pokrok než snahu o špionáž.

Během covidu lidé mnohem více nakupují na internetu. Platí v e-shopu raději ihned, tedy kartou, nebo jsou stále populární i nákupy tak zvaně na dobírku?

Dobírky ještě fungují. Lidé u nich mají falešný pocit bezpečí, plynoucí z toho, že zaplatí, až když jim přijde balíček. Ale už neřeší, co v tom balíčku bude. Když zaplatí kartou, mohou se v případě podvodu obrátit na banku, která bude platbu nazpět vymáhat za ně. U dobírky jim zbývá jen soud.

Myslím, že to lidé začínají vnímat a půjdou cestou karet stále víc. Potvrzují to také naše čísla, kde vidíme, že letošní Vánoce byly skutečně rekordní. Začalo to už v listopadu a meziročně objemy plateb kartou na internetu přes svátky vzrostly o 60 procent.

Jan Hailich

Jan Hailich má od loňského září na starost platby v České spořitelně. V bance pracuje 5 let a kromě oblasti plateb v denním bankovnictví se věnoval i digitálnímu prodeji. V minulosti pracoval na manažerských pozicích v telekomunikačních společnostech Vodafone nebo Telefónica O2 Czech Republic. Vedl například oddělení péče a prodeje, na starost měl také rozvoj nových obchodních modelů.