Credendo: Počítáme s tím, že problémy firem teprve přijdou | E15.cz

Rok 2020 nebyl pro ekonomiku jednoduchý. Jak jej zvládlo Credendo?

Minulý rok byl komplikovaný pro všechny, jak v osobní rovině, tak i v pracovní. Přišla rychlá změna a museli jsme se s tím vyrovnat. Zejména v rovině komunikace, když se zavřely kanceláře. Provozní záležitosti při jednání s klienty jsme ovšem zvládli dobře. Samozřejmě se situace obecně dotkla i sektoru pojištění pohledávek, a když loni v březnu zasáhla ekonomiku pandemie covidu, pojišťovny se dopadů obávaly.

Ekonomové předpovídali, že krize způsobí propad ekonomiky mezi pěti a deseti procenty, a to se potvrdilo. Kvůli recesi klesl obrat našich klientů, i když ne tak dramaticky, jak jsme předpokládali, a s tím samozřejmě i naše příjmy z pojistného.

Také hodnocení rizikovosti se rychle změnilo a muselo se přehodnotit. V létě se nicméně situace v porovnání s jarními měsíci zlepšila.

Můžete vysvětlit jaká je podstata byznysu společnosti Credendo?

Pojišťujeme klientům pohledávky. Díky nám mají společnosti jistotu, že mohou své obchody bezpečně realizovat a prodávat jiným společnostem své zboží nebo služby na otevřený úvěr. I proto je naše podnikání velmi citlivé na průběh ekonomického cyklu.

Vnímáte nějaké rozdíly mezi zeměmi, kde působíte?

Zaměřujeme se především na klienty v Česku, Polsku a na Slovensku. Ti tvoří většinu našich zákazníků. Slovensko bylo první zemí, kde jsme pocítili dopady recese již na konci roku 2019 a na počátku roku 2020, což se projevilo na objemu pojištěného obratu u tamních klientů. Později se situace zhoršila i v České republice, méně se to projevilo v Polsku. Co se týče pojistných událostí, tak je jich dlouhodobě méně v Česku.

Zaznamenali jste v souvislosti s krizí nárůst zájmu o pojištění pohledávek?

Vyšší poptávka po našich službách souvisí typicky s obdobím ekonomického zpomalení, případně s recesí. Firmy se o naše produkty zajímají samozřejmě více, pokud mají obavy.

Počet bankrotů byl v ČR loni nejnižší od roku 2008. Kromě změny legislativy mohou bankroty oddalovat i vládní podpůrné programy realizované v souvislosti s covid-19. Co se podle vás stane, až pomoc proudit přestane? Ustojí to firmy, nebo nás vlna bankrotů teprve čeká?

Jsme přesvědčeni, že problémy teprve přijdou. Jak už jsem zmínil, velmi to souvisí s výkonností dané ekonomiky. Běžně počítáme se zpožděním okolo devíti měsíců, proto jsme zatím byli překvapeni, že k nárůstu pojistných událostí nedochází. Ekonomické zpomalení začalo loni v březnu, takže by se to mělo projevit v prosinci, ale nestalo se tak. Nesmíme zapomínat, že evropské vlády na situaci velmi profesionálně a silně zareagovaly, a to je hlavní důvod, proč zatím k nárůstu pojistných událostí nedošlo.

Z hlediska velikosti ekonomiky byla také důležitá reakce německé vlády, souhlasíte?

Ano, samozřejmě. Zejména pro okolní země, které s Německem obchodují. Důležitá byla ale také reakce Evropské centrální banky i dalších centrálních bank mimo eurozónu. Pomohlo uvolnění monetární politiky a nízké úrokové sazby, které jsou buď nulové, nebo v negativním teritoriu. Což znamená velmi silnou pomoc pro firmy a snadný přístup k peněžní likviditě. Je tu samozřejmě i rozpočtová politika jednotlivých států. Německo poskytuje obrovskou pomoc v rámci rozpočtových výdajů, která je nevídaná. Ale i ostatní země k tomuto kroku přistoupily. Řada firem ovšem už nemá finanční rezervu, jako tomu bylo loni na jaře, takže můžeme již nyní pozorovat nástup nové vlny problémů. Ekonomický růst bude v letošním roce slabší a začne později, než se předpokládalo na jaře 2020.

Kdy dojde k návratu k předkrizovým úrovním z hlediska reálného HDP?

To se liší podle států. V Německu nebo Polsku by k tomu mohlo dojít během příštího roku. Záleží také na sektoru. Například automotive sektor, u kterého panovaly velké obavy v souvislosti s covidem-19, nyní těží ze silného oživení v Číně.

Jak se projevil například brexit na obchodu s EU?

Dotýká se silně ekonomiky i firem ve Spojeném království. Je ale obtížné oddělit dopady brexitu od dopadů pandemie covidu. Některé sektory jsou zasaženy samozřejmě více. Například vývozci potravin z Británie mají větší problémy kvůli vyšší administrativní zátěži při vstupu na unijní trh.

Připomínáte si sto let na trhu. Co vás z historie firmy nejvíce inspiruje?

Před sto lety byla naše mateřská společnost založena s tím, aby podporovala belgický export. Svět je velmi volatilní, musí se vypořádat s mnoha krizemi, které přicházejí naprosto nečekaně. Za posledních 30 - 40 let došlo například k rozpadu Sovětského svazu, k dluhovým krizím v Jižní Americe, k válce v Iráku nebo k finanční krizi v roce 2009. Pro úvěrové pojišťovny to jsou vždy velké výzvy, kterým se musí přizpůsobit, a to osobně považuji za to nejzajímavější na naší práci.

Byla finanční krize roku 2009 pro váš byznys složitější než současná situace, nebo je to naopak?

Finanční krize v roce 2008-2009 zasáhla náš sektor velmi silně a vedou se diskuze o tom, zda je současná situace horší než ta před deseti lety. Tehdy úvěrové pojišťovny zaznamenaly obrovské množství pojistných případů a někteří pojistitelé na situaci reagovali masivním rušením úvěrových limitů. Credendo k rušení uvěrových limitů nepřistoupilo. Jsou to právě tyto krize, kdy nás klienti nejvíce potřebují.

Pokud hovoříme o oboru pojištění pohledávek, existuje vždy silná souvislost mezi výkonem ekonomiky jakékoli země a počtem pojistných událostí. Toho se úvěroví pojistitelé na počátku krize nejvíce obávali, a protože zatím jsme nárůst pojistných událostí nezaznamenali, počítáme samozřejmě s tím, že teprve přijdou. V tomto ohledu bude letošní rok horší, než byl ten minulý. Ať se podíváte na jakoukoli evropskou zemi, ekonomika se bezprecedentně propadla. Zatím k firmám proudí státní pomoc a pomohla jim i reakce centrálních bank, jak jsme o tom už mluvili. Ale pomoc nemůže proudit do nekonečna.

Jakou mají specializované úvěrové pojišťovny na evropském trhu perspektivu v následujících letech?

Objevuje se tu jistá cykličnost. Nyní se firmy samozřejmě více zajímají o naše produkty. Jsem si jist, že v následujících letech ekonomika opět poroste a budeme z toho profitovat všichni.