Prazdroj směřuje k uhlíkové neutralitě | E15.cz

Plzeňský Prazdroj plánuje do roku 2030 uhlíkovou neutrálitu ve výrobě, do roku 2050 se to bude podle plánů společnosti týkat již provozu celé společnosti. Pivovar proto nakupuje nové šetřící technologie, plánuje provoz nákladních elektromobilů, výrazně omezí používání plastů a bude pracovat jen s těmi recyklovanými.

Závazek uhlíkové neutrality je jedním z důležitých bodů nové strategie udržitelného rozvoje Prazdroje na příštích deset let. Pivovar ji symbolicky nazval „Na budoucnost“ a soustředí se v ní na všechny činnosti, kterými ovlivňuje své okolí.

„Očima udržitelnosti se díváme na všechny naše aktivity, od spolupráce se zemědělci při udržitelném pěstování surovin, přes výrobu, logistiku, dopravu a hospodaření s obaly až po chování zodpovědného výrobce a vztahy s komunitami. Víme, že to, jak vyrábíme a prodáváme naše produkty, ovlivňuje nejen naše zákazníky, obchodní partnery, zaměstnance a obyvatele žijící v blízkosti našich pivovarů, ale také okolní prostředí. Závazky, které jsme si stanovili na příštích deset let v oblasti udržitelného rozvoje, jsou tak důležité nejen pro budoucnost našeho podnikání, ale i pro ochranu přírody a jejich zdrojů. Zároveň představují i jasné poselství spotřebitelům, že za našimi výrobky a zážitky, které jim každý den předkládáme, je i úsilí odpovědné společnosti,“ vysvětluje generální ředitel Prazdroje Grant Liversage.

Šetřit vodou, recyklovat obaly

V nové strategii se Prazdroj zavazuje, že veškeré suroviny pro výrobu bude do roku 2030 nakupovat jen od dodavatelů s udržitelným způsobem zemědělské produkce. Podpoří i další úspory vody, které ho již nyní řadí mezi nejhospodárnější pivovary.

„Za posledních deset let se nám podařilo snížit spotřebu vody v pivovarech o 40 procent a aktuálně potřebujeme na výrobu litru piva zhruba tři litry vody. Lídrem mezi našimi pivovary i v celosvětovém měřítku je nošovický pivovar Radegast, který je ještě úspornější. Chceme ho následovat i ve všech našich ostatních provozech a už do roku 2025 se plánujeme dostat na 2,78 litru spotřeby vody na litr vyrobeného piva. Oproti dnešku to bude znamenat roční úsporu přibližně dvou milionů hektolitrů vody, tedy zhruba 80 napuštěných padesátimetrových bazénů,“ říká technický ředitel Plzeňského Prazdroje Pavel Šemík.

Největší úspory plánuje dosáhnout u užitkové vody, kde bude hledat nová chytrá řešení k jejímu čistění a opětovnému využití v technických úsecích pivovarů. „Věnovat se samozřejmě budeme i úsporám energie, přejdeme postupně na výrobu založenou kompletně na obnovitelných zdrojích,“ dodává Pavel Šemík.

Důraz dává Prazdroj i na recyklaci a opakované využívání obalů. Do roku 2025 sníží spotřebu jednorázových plastů o 89 procent a za dalších pět let bude používat výhradně recyklované. Výrazný krok v této oblasti Prazdroj udělal v letošním roce, když přestal plnit do PET lahví piva Gambrinus a Radegast. Do konce roku 2022 budou tuto cestu následovat i další značky. Klíčovými jsou pak pro pivovar vratné obaly, které lze používat opakovaně.

Přes 70 procent jeho obalů tvoří skleněné vratné lahve a sudy. Právě prodej sudového piva je jednou z největších priorit pivovaru, neboť ve vztahu k životnímu prostředí je nejšetrnější variantou. „Čepované pivo v sobě spojuje hned několik nej – nejlepší pivní zážitek, nejšetrnější obal vůči životnímu prostředí i podporu tuzemské pivní kultury, která ve světě nemá obdoby,“ komentuje Pavlína Kalousová, ředitelka firemních vztahů a komunikace.

Snížit emise v dopravě

Do roku 2025 zredukuje Prazdroj celkovou produkci odpadů v porovnání s rokem 2020 o 30 procent. Další úsilí pak pivovar věnuje snižování emisí, a to nejen ve výrobě, ale také na cestě svých produktů k zákazníkům. Výraznou část své distribuce převedl pivovar na železnici a letos začal používat šetrnější nákladní automobily, čímž sníží roční produkci emisí o 414 701 kilogramů CO2. To odpovídá 377 zaoceánským letům z Prahy do New Yorku. Nyní navíc provádí testování nákladních elektromobilů.