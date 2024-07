Převratný katetr Riocath uleví pacientům. Nyní firma prodává část akcií, aby zahájila masovou výrobu

Lidé s poškozenou míchou a ochrnutou dolní části těla, pacienti během dlouhých operací či nemocní na sklonku života. Všechny zmíněné a mnohé další spojuje jedna nepříjemná zkušenost – musí podstoupit takzvanou urinální katetrizaci. To znamená, že se jim do močového měchýře zavede tenká trubička, aby se vypustila moč. Firma Riocath přišla s novinkou, která zlepší prožitek pacientů při tomto úkonu.

Současné katetry způsobují více než 30 procent infekcí získaných v nemocničních zařízeních lůžkové péče. Běžný katetr totiž tím, jak je tlačen močovou trubicí, může nejen poranit sliznici, ale také zavléct bakterie až do močových cest nebo ledvin, a způsobit tak vážné komplikace. I když je toto riziko v porovnání s hrozbou smrti v případě, že se vůbec nekatetrizuje, méně závažné, stále se jedná o bolestivý a riskantní zákrok.

Již od sedmdesátých let minulého století se vědci po celém světě snaží přijít na technologii, která by umožnila katetrizovat pacienty šetrněji a bezpečněji. Doteď se to ale nikomu nepodařilo. „Buď vynález zůstal pouze na papíře a prototyp nefungoval, nebo to nedotáhli na hromadnou výrobu, což je jedna z podmínek udělení patentu,“ říká autor původního nápadu na nový typ katetrů Miroslav Svoboda. Podle něj má vynález potenciál proměnit tuzemský i světový trh. Soudně znalecký posudek vypracovaný před sedmi lety například ocenil potenciál patentu na 42 miliard korun, uvádí firma. „Proto už od začátku jsme budovali globální firmu,“ dodává.

Převratnost nové konstrukce spočívá zejména v tom, že se plášť katetru neposouvá proti sliznici močové trubice, jak je to běžné u jiných trubic. „Katetr se při zavádění kontinuálně převrací naruby, podobně jako to můžeme vidět třeba na zrakovém orgánu docela obyčejného šneka zahradního,“ přirovnává doktor medicíny s maturitou ze strojní průmyslové školy Svoboda.

V této chvíli se inovativní katetry používají třeba ve Fakulntní nemocnici v Motole. Od společnosti Riocath dostávají desítky kusů k vyzkoušení bezplatně - výměnou za zpětnou vazbu a první reference.

„Zatím nemáme registrovanou žádnou infekční komplikaci a pacienti buď úplně negovali bolesti při zavádění nebo ti, kteří jsou cévkovaní opakovaně a mají traumatizovanou strukturu sliznice, si pochvalovali minimální nepříjemné pocity,“ říká vedoucí lékař chirurgické kliniky Jan Neumann.

Katetry Riocath se v této chvíli vyrábí ručně, ale na podzim by měla díky spolupráci s pardubickou firmou K2 Machine fungovat automatizovaná výrobní linka s kapacitou 17 tisíc kusů měsíčně. „Pak plánujeme spustit i roadshow, během které budeme vzdělávat odbornou veřejnost,“ říká projektový manažer Riocath FNDB Radovan Hájek. Do roka pak firma plánuje zadat výrobu pěti vsokokapacitních linek a rozjet roadshow i po Evropě.

Na tento rozvoj chce česká skupina Riocath Global vybrat miliardu a osmdesát milionů korun díky prodeji 360 ze tří tisíc kmenových akcií společnosti. S nabídkou jedné akcie za tři miliony korun míří na kvalifikované investory.

Podle „pesimisticko-realistického odhadu“ výkonného ředitele Riocath Medical Devices Jana Petáka firma za pět let slibuje výnos v dividendách ve výši 3,6 miliard korun. „Když se bavíme o jedné akcii v ceně tří milionů, tak by za pět let měla mít hodnotu 10 milionů včetně vyplacených dividend,“ předvídá Peták.

Minimální hodnota trhu s katetry se podle Petáka pohybuje kolem 5,4 miliardy amerických dolarů a měla by růst o šest procent ročně. „Je to dáno zvýšením cen, stárnutím populace a šířením těchto technologií na zatím nedotčené trhy. Naší ambicí je přitom obsadit až 30 procent tohoto trhu zejména díky prodeji licencí k výrobě, ale i prodejem katetrů vyrobených v Česku. Během pěti let se tak bavíme o zisku ve výši osmi miliard dolarů,“ vyhlíží.

Peníze získané od investorů plánuje Riocath využít ke koupí jedné nebo dvou českých plastikářských firem, pořízení flotily vytlačovacích a kompletačních linek, posílení výzkumu a vývoje, a také vytvoření robustního softwaru na řízení agendy licencování.

Pro investory skupina také připravila speciální rozhraní na webových stránkách, kde brzy zveřejní podrobné informace o investiční příležitosti a umožní také přístup do dataroomu. Interní materiály, které bude obsahovat, investoři získají proti podpisu Vyjádření vážného zájmu. Miroslav Svoboda přitom nejvíc sází na mediky, kteří podle něj mají dostatečné množství peněz a odborných znalostí, aby posoudili potenciál vynálezu, a do firmy investovali.