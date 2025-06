Přivést infrastrukturu přímo ke zdroji dat je efektivnější než pracovat v cloudu, říká regionální šéf Dellu

Co všechno už dnes umělá inteligence ve firmách umí?

Příkladů jejího využití už máme opravdu hodně. Od tvorby obsahu či kódu, až po vytváření digitálních dvojčat výroby, digitálních asistentů nebo chatbotů. Není to ale jen o tom, že umělá inteligence vytvoří konkrétní obsah. Často má takový krok obrovský dopad na fungování celé firmy a zefektivnění některých úkolů.

Máte nějaký příklad z praxe?

Třeba když v Dell Technologies posíláme na trh nový produkt, musíme k němu připravit produktovou dokumentaci. Bez toho se nemůže začít prodávat, dělají to tak i všechny další firmy nejen v Česku. Dřív nám trvalo týdny, někdy i měsíce, než se kompletní dokumentace připravila. Od té doby, co jsme do toho zapojili generativní umělou inteligenci, máme ji hotovou v řádu dní, někdy dokonce během pár hodin. To znamená, že generativní AI přímo zkracuje dobu uvedení nových produktů na trh. To je klíčové především pro společnosti, které něco vyrábějí, protože každé zpoždění může firmu stát miliony korun.

Jak moc je v českých firmách rozšířená?

Poslední průzkum Českého statistického úřadu říká, že se loni v Česku zvýšil podíl firem, které využívají alespoň jednu AI technologii, na jedenáct procent. Pořád jsme ale pod průměrem Evropské unie. Zatím vidíme, že se tu do toho pouští hlavně větší firmy s víc než 250 zaměstnanci. Tam je podíl kolem dvou pětin. Prostor pro velký rozvoj přitom vidíme u všech velikostí. Nástup umělé inteligence je obrovská změna, svým způsobem se to dá připodobnit k průmyslové revoluci. Jen dnes jsou hlavním palivem pro rozvoj data, ne uhlí. Je tam obrovský potenciál a každý podnik, který na tuto vlnu naskočí a naučí se s AI pracovat, bude mít velkou výhodu.

Když chce firma s AI začít, jak to obvykle probíhá?

Když firmě pomáháme s implementací, zajímavé je, že to vlastně celé stavíme od konce. To znamená, že firma nebo jakákoli instituce musí nejdřív říct, čeho chce dosáhnout – jestli jí jde o zvýšení produktivity, snížení nákladů nebo třeba o větší důraz na inovace a vývoj nových produktů. Zároveň je důležité soustředit se na několik jasně definovaných cílů a neřešit desítky projektů najednou. Potom řešíme, kde jsou veškerá firemní data. Mohou být různě strukturovaná, decentralizovaná, mohou být částečně v cloudu. Pro úspěšné nasazení AI je klíčové, aby šla efektivně spravovat a roztřídit, protože jsou tím nejcennějším, co firmy mají. Díky AI pak v záplavě dat dokážeme objevit doslova skryté poklady. Umělá inteligence totiž není primárně o vytváření dalších dat, jako spíš o využití těch, která už máme.

Jak s nimi dál pracujete?

Když už je máme pohromadě, potřebujeme ještě infrastrukturu. Můžeme si to představit jako motor, který pak krmíme potřebnými daty. Dřív se stavěly továrny tam, kde se těžilo uhlí jako zdroj energie, dnes je potřeba přivést infrastrukturu k datům.

Nemůže to všechno probíhat v cloudu? Dnes už jsou přece všichni zvyklí, že se ke svým datům dostanou na dálku.

Jsou tu dva hlavní důvody, proč to dělat jinak. Za prvé chceme nabídnout možnosti využití umělé inteligence přímo u uživatelů. Nikdo dnes nechce posílat svá citlivá data někam do cloudu, kde s nimi pracují AI agenti. Za druhé pak firmy nutně potřebují „nakrmit“ AI všemi svými daty, kterých může být obrovské množství. Proto je efektivnější přivést IT infrastrukturu k nim, než je přenášet na druhou stranu zeměkoule ke zpracování. Přesně o tom mluvil na květnovém Dell Technologies World 2025 náš generální ředitel Michael Dell. Řekl, že v budoucnu se úkoly spojené s umělou inteligencí nebudou řešit jen ve velkých datových centrech nebo v cloudu, ale budou vznikat a zpracovávat se přímo tam, kde se data tvoří. Zjednodušeně řečeno, umělá inteligence bude následovat data, nikoli naopak.

Jak to bude vypadat v praxi? Každá firma bude mít své datové centrum?

Lidé si často myslí, že AI je jen o obrovských výkonech a velkých datových centrech. Přitom velké množství úloh umělé inteligence se může odehrávat i na osobním počítači nebo laptopu. Proto jsme začátkem letošního roku představili kompletně přepracované portfolio našich klientských stanic a notebooků. Všechny naše počítače jsou na AI připravené a nabízí i vestavěné neurální jednotky, takzvané NPU, které jsou optimalizované pro práci s umělou inteligencí. Tyto funkce pak pomáhají i s tak běžnými činnostmi, jako je třeba příprava na jednání s klientem. K tomu si obvykle potřebujete najít různé tabulky, rozpočty, podklady – a každá z těchto věcí může být uložená na úplně jiném místě. Dávat je ručně dohromady, kontrolovat a připravovat prezentace pak může zabrat spoustu času. Na počítači, který pracuje s AI, to za vás udělá umělá inteligence.

Je reálné, aby si jen kvůli AI firmy kupovaly nové počítače?

Pro obměnu je víc důvodů, není to jen AI. Letos čeká řadu firem obměna počítačů kvůli přechodu na operační systém Windows 11. Týkat se to bude těch zařízení, která jsou zhruba pět let stará. To je ideální příležitost naskočit rovnou i na vlnu AI a pořídit si hardware, který nejenže podporuje novou verzi operačního systému, ale také umí pracovat s umělou inteligencí. I když s AI nechcete začít pracovat hned teď, skoro jistě budete takový počítač potřebovat nejpozději do dvou let.

Radomir Bordon

je regionálním manažerem Dell Technologies pro Českou republiku, Slovensko a Maďarsko. Ve společnosti pracuje přes dvacet let, předtím působil v Unisys.