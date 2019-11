Dětská hnízda Mimi Concept na Blesk Jarmarku | E15.cz

„Ve firmě jsme dnes čtyři maminky, se zárodky naší firmy jsem začala s první obchodní partnerkou před čtyřmi lety po narození prvního syna,“ líčí Silvia Skala. Část její rodiny žije ve Švédsku a právě ze Skandinávie znala princip dětských hnízd, které když hledala pro své dítě v Česku, nepochodila. A tak si pomůcku sama vyrobila.

„Jde o minipostýlku pro miminko. To má kolem hlavičky mantinel a to mu připomíná pocit, jaký mělo u maminky v bříšku. Zlepšuje to spánkový režim, děti jsou pak klidnější,“ vysvětluje Skala. Když to fungovalo u jejího syna, zkusila to nabídnout kamarádkám, známým.

„Vyrobili jsme první prototyp a začaly objíždět veletrhy. Prvně jsme to museli všem vysvětlovat. Ale chytlo se to. Dosud jsme prodali několik tisíc dětských hnízd. A k tomu jsme zhruba po roce začali přidávat další produkty. Vytvořili si web, e-shop a rozjeli to ve velkém. Dnes máme asi dvacet produktů pro novorozence a batolata,“ popisuje Skala.

Značka dětského vybavení a oblečení Mimi Concept jí dnes přináší roční tržby v řádu jednotek milionů korun a je v zisku. Byť nových podobných projektů je na trhu dost a stále přibývají, Skala chystá navýšení výrobních kapacit a chtěla by se svou značkou zkusit prorazit také v zahraničí.

