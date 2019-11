Croblihy z Oh Deer Bakery ovládly Prahu | E15.cz

První croblihu, něco mezi americkou koblihou a francouzským crossaintem, upekl Lukáš Vašek před třemi lety. V roce 2017 pověsil práci v kanceláři na hřebík a vrhnul se na podnikání. První den jich ve svém obchodě Oh Deer Bakery prodal jen několik. Za pár měsíců se ale z croblihy díky sociálním sítím stal trend, a Vašek nedávno otevřel druhé pekařství.

„Původně jsem chtěl dělat donuty, ale těch se najednou objevilo všude hrozně moc. Ale vzpomněl jsem si na své pobyty v USA a cronut a bylo,“ přibližuje svoje začátky Lukáš Vašek.

První obchod otevřel před třemi roky na pomezí Vinohrad a Nuslí v Bělehradské ulici, a přes počáteční těžkosti později přibyl další obchod na Praze 1. A přichází i nabídky na otevření dalších poboček, a to dokonce i ze zahraničí - z Berlína nebo Dubaje.

„Sice nějaké nabídky jsou, ale zatím to nemá konkrétní obrysy,“ tvrdí. Do budoucna uvažuje o otevření pekárny, která by mohla fungovat zároveň i jako bistro. Tentokrát zaměřené na slané.

Rozjet podnikání Vaškovi jednoznačně pomohl Instagram, a samozřejmě i kvalitní produkt. „Začátky byl těžké. Práce od dvou od rána dlouho do noci, ale vyplatilo se,“ dodává. První den prodal 12 croblih, v současnosti jich je v průměru 400.

Recepty na cronuty si vymýšlí sám. Mezi nejoblíbenější patří jednoznačně kousek s madlovým krémem a bílou čokoládou obalený v kokosu, lotus s krémem ze slaného karamelu nebo třeba crobliha s citronovým krémem a toppingem z malin.

A v čem je jeho crobliha lepší než ta z New Yorku? „To asi není otázka na mě, to ať si posoudí lidi sami, čí je lepší,“ uzavírá.