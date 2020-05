Rodinným firmám pomáhají v krizi e-shopy a rozvozy | E15.cz

Rodinná firma Dřevo voní vznikla původně jako projekt Boem Audio v roce 2016 a její motivací bylo přinést na český trh inovativní dřevěné reproduktory. O rok později se stala celkovým vítězem soutěže Komerční banky Nastartujte se. „Prvotním podnětem k založení našich firem byla chuť dělat si věci po svém. S bratry jsme měli a máme vzor v našem otci, který provozuje perfektně vybavenou truhlářskou dílnu,“ popisuje podnikatelské začátky jeden ze spoluzakladatelů Michal Trödler. Brzy pak na Boem Audio navázala nová společnost, která se jmenuje Dřevo voní.

Dnes Dřevo voní nabízí téměř 170 jednoduchých produktů ze dřeva. „V současné krizi nám výrazně pomáhá e-shop a také stále se rozšiřující nabídka. Do konce roku chceme mít v portfoliu kolem 500 vlastních výrobků, ale i výrobky jiných dodavatelů. Proto počítáme nadále s růstem tržeb. Mnoho českých malých producentů, podobně jako my, i v době krize dál vyrábí a nám to pomáhá relativně dobře zvládat i současnou složitou situaci,“ dodává Michal Trödler.

Ze dne na den změna

Druhé místo v Nastartujte se v roce 2017 obsadil Foodin, pražská rodinná firma, která se primárně věnuje cateringu. V posledních letech získala mnoho nových zajímavých klientů a zejména minulý rok zásadně expandovala a najala si nové prostory. „Vše se nám dařilo a na začátku tohoto roku to dokonce vypadalo, že nás čeká vůbec nejúspěšnější čtvrtletí v naší krátké historii. S vyhlášením nouzového stavu jsme ale najednou přišli o všechny připravované akce. Ze dne na den jsme zůstali úplně bez práce. Nejdříve jsme moc nevěděli, co dělat, ale velmi rychle jsme pochopili, že musíme rázně jednat. Během týdne jsme zřídili e-shop, kde našim zákazníkům nabízíme kvalitní výrobky od malých českých farmářů a producentů, našich dřívějších dodavatelů. K tomu nově přibyly také produkty naší vlastní výroby. Připravujeme i širší nabídku závozů občerstvení do firem, ale i do domácností. Připravujeme také otevření vlastní zahrádky, kde můžeme hostům zaručit bezpečné prostředí s nařízenými odstupy. Květen pro nás bude hodně náročný a myslím, že vůbec nejdůležitější. Doufám, že vydržíme, že nebudeme muset skončit,“ říká pro deník E15 Petra Pavičová, majitelka rodinné společnosti Foodin catering.

Sýry ve všech podobách

Cenu veřejnosti získala v roce 2017 Rodinná sýrárna Damilk, která se dnes jmenuje Sýrárna Danka. Její duší je Dagmar Dušková, které pomáhá rodina.

„Snažím se dál rozvíjet, co jsem započala. Pozitivní je, že mě moje podnikání baví čím dál tím víc a vyrábíme čím dál více výrobků. Takzvaná koronavirová krize nás ovšem silně zasáhla. A nejen podnikatele. Ohromila celý stát, celý svět. Pojala jsem ji proto jako výzvu: Buď víc matkou než podnikatelkou,“ říká paní Dušková.

Odběr jejich výrobků v posledních týdnech poklesl. Z nastoupené cesty nechce a nemůže podle vlastních slov ustoupit, musí však svoji produkci a prodej dál inovovat. Současná situace ukázala, že je nutné hledat jinou formu distribuce než přímý prodej na trzích a jarmarcích.

„Naštěstí je mým oborem podnikání jídlo, takže když nevyrábím na různé akce, vyrábím pro domácí spotřebu. Snažím se vše brát pozitivně a věřím, že si český národ nakonec pomůže sám. Vzniká spousta krásných aktivit na pomoc řemeslníkům a malým firmám. Také se více snažím přemýšlet o nákupech. Konečně jsem měla čas vyzkoušet zeleninové bedýnky od českých producentů. Jsou úžasné a jsem ráda, že nastala ta správná chvíle je vyzkoušet. Stále se také snažím vymýšlet novinky. V mém oboru asi nevznikne úplně nový produkt, ale mohu si hrát s různými příchutěmi. Vyrábím vše v nejvyšší kvalitě, bez éček, bez náhrad a bez různých vylepšení. Je to zajímavá hra o malých detailech. Minulý rok jsem s Čerstvým sýrem Panenka (výrobek s makovým proteinem) vyhrála soutěž Regionální potravina v kraji Vysočina v kategorii Sýry. Plány na tento rok byly rovněž velké, ale vzhledem k situaci budou muset nějaký čas počkat,“ vysvětluje Dagmar Dušková, majitelka, jednatelka, výrobce a prodejce Sýrárny Danka v jedné osobě.