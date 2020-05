Vítězové soutěže Nastartujte se jsou i v krizi úspěšní | E15.cz

Dobře fungující firmy dokážou zvládnout i současnou krizi způsobenou nemocí Covid-19. Důkazem jsou i některé společnosti oceněné v soutěži Komerční banky Nastartujte se 2018. Mamavis healing care, Snowfeet a Salmondo. Do letošního ročníku „Nastartujte se“ se soutěžící mohli přihlásit od 4. května.

Celkovým vítězem ročníku 2018 soutěže Nastartujte se byla firma Mamavis healing care, která vyrábí a prodává univerzální zábaly. Jedinečnost a inovativnost tohoto výrobku spočívá v praktickém a komfortním provedení klasického Priessnitzova zábalu, to znamená sloučení tří vrstev v jednu – mokré, nepropustné a zateplené. V koronavirové krizi přitom dokázala firma ještě více rozšířit svoji nabídku.

Krize jako inspirace

„Zvládáme období koronaviru bez jakéhokoli propouštění a uzavření provozovny. Navíc jsme do výroby zařadili nové produkty. Jsou to roušky s netkanou textilií, roušky s nanovlákny či nákrčník s rouškou,“ řekla pro E15 zakladatelka firmy Martina Štefanková.

Rozvoj její firmy v poslední době dokumentuje i to, že zažádala o nové užitné vzory a tím zvýšila hodnotu společnosti. Dále vytvořila pracovní místa pro „dohodáře“, kteří pomáhají s většími zakázkami, navíc zaměstnává i osoby se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Chystá nový design krabiček a společně s Priessnitzovými lázněmi další propagační materiály. Zahájila také distribuci do Německa, ovšem neméně podstatné je pro ni to, že zábaly Mamavis je už možné zakoupit v každé lékárně České republiky.

„Právě v čase krize jsem si ověřila, že mám skvělý tým. Zvládali jsme dobře i vypjaté situace a tím jsme se daleko lépe poznali. Našla jsem nová přátelství a podporu. Nyní vím, že společně zvládneme cokoliv a díky koronaviru jsme dostali šanci si to více uvědomit,“ popisuje současný stav ve firmě Martina Štefanková.

Snowfeet dobývá svět

Druhé místo v soutěži Nastartujte se v roce 2018 získala firma Snowfeet, která přišla s originálním produktem krátkých lyží. Jízda na nich je kombinací lyžování a bruslení a v podstatě se jedná o nový zimní sport, který se jmenuje snowskates. Zákazníky a nadšence pro tento sport našla především v USA, Kanadě, Japonsku a zemích západní Evropy.

„Měli jsme štěstí, že protikoronavirová opatření nastala v době, kdy nám končila zimní sezóna, tudíž nijak zásadně neovlivnila naše prodeje. Nicméně se nás přece jenom trochu dotkla, zahraniční distributoři znejistěli, proto svá rozhodnutí odkládají na později,“ vysvětluje Michael Podešva, spoluzakladatel Snowfeetu. Připomíná, že v průběhu poslední zimní sezony představili několik novinek a také vyvinuli nový produkt Skiskates. To jsou vůbec nejkratší lyže na světě, které mají jen 44 centimetrům a jsou určeny pro těžší sjezdovky a snowparky. Zatímco původní Snowfeet se používají na běžné zimní a snowboardové boty, novinka se dá nasadit i na lyžáky.

„I v době krize dál probíhají přípravy na další zimní sezónu. Přibíráme nové spolupracovníky, pracujeme na novém webu, rozšiřujeme sortiment, chystáme nová videa. Příští sezónu si chceme udržet náš roční prodejní nárůst 300 procent, kterého se nám poslední zimu podařilo dosáhnout,“ dodává Michael Podešva.

Aktuální novinkou je zpráva, že produkt Snowfeet získal bronzové umístění v prestižní celosvětové designové soutěži A'design Award v kategorii Sport.

Salmondo pomohlo školám

Na třetím místě v Nastartujte se v roce 2018 skončila firma Salmondo, která vyvinula komplexní webový systém pro kariérní poradenství a osobní rozvoj. Aplikace umožňuje za pomoci inteligentních nástrojů zmapovat strukturu osobnosti, motivaci, zájmy a schopnosti respondenta. Využívá se zejména ve vzdělávání na základních a středních školách a je o ni velký zájem i v době koronaviru.

„V posledních týdnech jsme zaznamenali masivní nárůst zájmu ze strany škol i žáků. Rozhodli jsme se je proto podpořit v současné situaci tím, že jsme nabídli školám plnou verzi Salmonda do konce školního roku zdarma. Tato akce se stala velmi populární, počet škol užívajících naši aplikaci se během ní více než zdvojnásobil,“ řekl pro E15 Adam Benkovič, jednatel a spoluzakladatel Salmonda.

Aplikace se dále rozvíjí. Pro školy je zřejmě nejvýraznější novinkou propojení se školním systémem Bakaláři, pro uživatele přibyla například databáze VOŠ, souhrn výsledků či nové uživatelské rozhraní. „Čerstvě jsme zahájili expanzi do zahraničí, v tomto roce proto očekáváme další novinky právě v tomto směru,“ uvedl Adam Benkovič.