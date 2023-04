Scott.Weber Workspace otevírá v Praze nové privátní flexibilní kanceláře The Park a Port7 | e15.cz

Scott.Weber Workspace se zaměřuje na privátní flexibilní kanceláře, kde mohou klienti podle aktuálních potřeb měnit počty pracovních míst v předem vybavených kancelářích a neuvazují se smlouvami na pět či sedm let jako u běžných kanceláří. Kromě privátních kanceláří nabízí i coworkingové a eventové prostory a také možnost zřízení virtuálního sídla společnosti. V prvním pololetí bude Scott.Weber Workspace provozovat 12 center, na kterých svým klientům nabídne téměř 5 000 pracovních míst.

The Park nabízí pracovní prostor uprostřed parku

Kampus The Park sousedí s obchodním centrem Westfield Chodov. Jedná se o lokalitu koncipovanou jako park. „Je to park doslova. Naposledy vznikl v Praze nový park před 80 lety,“ říká Adam Zvada, CEO společnosti Scott.Weber Workspace. Centrální část kam pusu je lemovaná kavárnami, restauracemi ale také fitness centrem, lékárnou, čistírnou, trafikou a dalšími službami. V prostředí přírody jsou i sportoviště na volejbal, golf a jinou aktivní zábavu. I vnitřní prostory jsou koncipované ve spojení s přírodou, ať už se jedná o designové zasedací místnosti, relaxační zóny nebo coworkingy. „A není to jen o propojení s přírodou. Připravili jsme i unikátní sdílená místa ve stylu gamingu nejen pro hráče PC her, ale i pro ty, kteří mají rádi aktivní PC hraní. Ti mají k dispozici golfový odpalový trenažér,“ dodává Adam Zvada.

Zasedací místnost na vodě

Nově vybudovaný komplex Port7 ležící na samém břehu Vltavy nabídne řešení, které se v České republice zcela vymyká – prostory koncipované jako přístav. Jeho velkým unikátem je pravidelná lodní linka. Lidé mohou k dopravě v rádiusu 50 metrů využít i vlak, metro, tramvaj, autobus či auto. Ke komplexu vede také nově zrekonstruovaná cyklostezka a běžecká dráha vedoucí až do Stromovky.

„Park7 naplno využívá potenciál lokality na břehu Vltavy. Naši klienti si zde mohou pronajmout zasedací místnosti přímo na vodě. K dispozici jim bude i střešní terasa s výhledem na holešovickou náplavku, která je díky privátnímu baru ideální k pořádání firemních i soukromých akcí,“ říká Adam Zvada.

Scott.Weber Workspace pokračuje v expanzi. Otevírá The Park a Port7 s kapacitou přes 800 místAutor: Scott.Weber Workspace

Příjemné kanceláře motivují k docházení do práce

Průzkum Ipsos Instant Research pro Scott.Weber Workspace ukázal, že se zaměstnanci a zaměstnavatelé často rozchází v názorech na to, jak by mělo kancelářské pracovní prostředí vypadat. Více než polovina (52 procent) pracovníků považuje prostor, kde pracuje, za nevyhovující. Nejvíce jim schází místo k pauzám a odpočinku. Přitom 78 procent zaměstnavatelů se domnívá, že jsou jejich zaměstnanci s vybavením kanceláří spokojeni.

„Nedostatek možností odpočinku a relaxačních zón má prokazatelně negativní vliv na produktivitu zaměstnanců. Pozitivně působí i sdílené designové prostory, které podněcují kreativitu. Někteří konzervativně uvažující manažeři si bohužel stále myslí, že nejefektivněji využitý je prostor se stoly a počítači a nepracovní prostory jsou zbytečné a drahé. Opak je však pravdou a stále více firem si to naštěstí uvědomuje. Tato změna myšlení přichází i s nástupem mileniálů a generace Z,“ uzavírá Adam Zvada.