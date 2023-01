Sladkosti už nejsou naší jedinou doménou. Investujeme do zvířat, říká šéf skupiny Mars | E15.cz

S kolika útulky vaše společnost právě spolupracuje?

Spolupracujeme s řadou útulků, například jen v České republice jsme v rámci dobrovolnického dne pomáhali ve 14 útulcích. Ve střední Evropě, což je region, pro který pracuji, rovněž v každé zemi spolupracujeme s neziskovými organizacemi, díky nimž můžeme efektivně pomáhat v místech, kde je to potřeba.

Proč se začal cukrovinkový gigant tolik zajímat o útulky?

Krmivy pro domácí mazlíčky je naše firma dost dobře známá. Útulky z této oblasti nelze nijak vyčlenit a nemůžeme je přehlížet. Jedním z našich cílů je tak snaha řešit zvířecí „bezdomovectví“. Ačkoliv tomu víceméně nelze zabránit, jsme si vědomi toho, že se řada útulků potýká s existenčními problémy a mají toho na svých bedrech naloženo opravdu hodně. Proto s nimi spolupracujeme a snažíme se pomáhat způsobem, který je z naší strany alespoň trochu možný. Dodáváme do útulků krmivo se správnými nutričními hodnotami a pomáháme hledat spolehlivé a zodpovědné majitele pro opuštěná zvířata.

Jak jste se vůbec od sladkostí dostali ke zvířatům a péči o jejich zdraví?

Pracuji pro Mars více než dvacet let a s péčí o domácí mazlíčky jsme začali již před mnoha lety. Nejen že jsme výrobcem krmiv pro domácí mazlíčky, ale procházíme neustálým vývojem a jdeme kupředu v mnoha ohledech.

V čem konkrétně?

Zabýváme se diagnostikou, máme zvířecí nemocnice, zabýváme se kvalitní výživou domácích mazlíčků, ale používáme i nejnovější technologie v tomto oboru. Ovšem to, z čeho často plynou různé choroby a zdravotní potíže, je špatné krmivo, a proto nejvíce hovoříme právě o něm.

V posledních letech se může zdát, že se útulky poměrně dost zpopularizovaly. Nejsou na tom teď podle vašich zkušeností přece jen lépe?

Zdát se to může. Především však kvůli pandemii, díky níž se celkový přístup k domácím mazlíčkům začal měnit. Obzvláště během posledních dvou let jsme zaznamenali rapidní nárůst počtu lidí s domácími mazlíčky, které si často začali brát právě z útulků.

Čemu ten zájem přisuzujete?

Myslím si, že si lidé začali uvědomovat výhody vlastnění domácích mazlíčků, kteří jsou nejen výbornými společníky, ale hrají například klíčovou roli při řešení stresu a toho měli lidé obzvláště během pandemie více než dost. Je však důležité, abychom pokračovali v budování tohoto vztahu se zvířaty a abychom více podporovali domácí mazlíčky a útulky, jinak se může situace opět velmi rychle zvrtnout.

Jaké jsou vaše priority v rámci charitativních aktivit pro domácí mazlíčky?

Dlouhodobě spolupracujeme s organizacemi na zlepšení životního prostředí i života domácích mazlíčků. Jsme generací, která se o naši planetu musí zajímat aktivně. Soustředíme se na šetrné obaly našich produktů, máme i vizi, že do roku 2025 budeme mít veškerá naše balení z recyklovatelných materiálů. V rámci značky Sheba máme globální kampaň Hope, kde se snažíme přivést znovu k životu korálové útesy umělým vysazováním určitých forem, které tam život navracejí. Dalším pilířem naší strategie je uvádět do povědomí adopci mazlíčků jako takovou, se vším, co to obnáší. Chceme, aby mazlíčci šli do rodin, které jsou na ně připravené, a proto se soustředíme na edukaci v této oblasti. Zároveň pomáháme formou finanční podpory, takže věnujeme finanční prostředky na pomoc organizacím, jako je například Trojský útulek v Praze. V loňském roce jsme věnovali více než čtyřicet tun krmiva charitativním organizacím pro domácí mazlíčky.

Co konkrétně máte v plánu letos?

V letošním roce máme podobné cíle jako loni, nicméně kromě toho také podporujeme různé fondy na pomoc Ukrajině. Myslím si, že si už mnozí všimli, že válka na Ukrajině má dopad také na zvířata. Byť je na prvním místě záchrana lidských životů, musíme pomáhat v tom, v čem umíme. Proto se snažíme alespoň finančně podporovat záchranu zvířat jak formou lékařské péče, tak i výživové. Rovněž dlouhodobě spolupracujeme s Nadací na ochranu zvířat. Od roku 2009 společně realizujeme projekt „Pomozte naplnit misky v útulcích“, jehož posláním je celkové zlepšení situace psů a koček v útulcích. Přes naši značku Pedigree vybízíme k adopci domácích mazlíčků a edukujeme veřejnost o tom, co taková adopce obnáší. Tyto aktivity každoročně vrcholí u příležitosti Mezinárodního dne zvířat, kdy naši zaměstnanci již tradičně pomáhají přímo v útulcích.

Jakou vizi má společnost Mars? Nastavili jste si nějaké specifické cíle?

Bude to znít jako klišé, ale chceme svět udělat lepším místem. Pokud se budeme bavit o domácích mazlíčcích, tak toho chceme docílit především prostřednictvím kvalitní výživy a úzkou spoluprací s útulky, aby došlo ke snížení počtu opuštěných mazlíčků. Například jen v Evropě je padesát milionů domácích mazlíčků, kteří jedí naše produkty. Celosvětově se toto číslo blíží půl miliardě, což je zhruba polovina domácích mazlíčků na celém světě. Naší ambicí v příštích pěti letech je posunout dále vzdělávání majitelů mazlíčků, což je velká a důležitá výzva. Máme přístup zvaný „Odpovědné vlastnictví domácích mazlíčků“, kde pomáháme vzdělávat o důležitosti péče o domácího mazlíčka a tak dále. Klademe důraz na to, že jakmile převezmete zodpovědnost za domácího mazlíčka, musíte ho mít po celý život.

Museli jste změnit nutriční hodnoty v některých krmivech v souvislosti s dnešním apelem chovatelů na opravdu kvalitní stravu?

Na kvalitu se soustřeďujeme kontinuálně. Máme vlastní vědecký institut Waltham, který zkoumá a zlepšuje zdraví domácích mazlíčků. Proto dokážeme vyvíjet neustále lepší a zdravější krmiva, protože vše pečlivě studujeme a zkoumáme prostřednictvím diagnostiky chovatelských stanic.

Z(a)tracená čísla 14. díl

Video se připravuje ... • VIDEO Videohub

Jaké je poslání nebo vize Marsu ohledně adopce nebo takzvaných CSR aktivit?

Především to, aby si lidé nekupovali za každou cenu jednoho konkrétního vyšlechtěného pejska, ale aby předtím vždy zvážili možnost adopce z útulku. To považuji za naše největší poslání v této oblasti. V Evropě je podle současných statistik šedesát procent koček adoptováno. Což znamená, že čtyřicet procent koček je koupených od chovatelů. Bohužel u psů je adoptovaných pouze třicet procent a naopak sedmdesát procent zakoupených u chovatelů.

Není to třeba tím, že se lidé bojí, že psi z útulku budou nemocní či agresivní?

V dobrých zařízeních je o všechna zvířata velmi dobře postaráno. Ti psi se do útulku nedostali vlastní vinou, jen už svého páníčka nebavili nebo s nimi jejich původní majitel neuměl žít a jednat. Většinou se jedná o zdravé mazlíčky a jde jen o to, aby v sobě lidé potlačili touhu vlastnit jednoho konkrétního psa.

Pokud by se rozhodly jiné firmy podporovat zvířata a jejich zdraví, co by podle vás měly začít dělat, co byste jim doporučil?

Budu se opakovat – je důležité apelovat především na kvalitní stravu. Kromě toho je důležité, aby se co nejvíce prostorů na světě stalo takzvaně „dogfriendly“ místy. Aby lidé neměli strach, že je bude jejich mazlíček omezovat, protože ho nemohou nikam vzít. A takový krok může udělat téměř každá firma, a to tak že umožní zaměstnancům brát své mazlíčky do kanceláří a všude tam, kde je to pro ostatní i pro mazlíčka bezpečné.

A co mohou udělat například prodejci?

Mohou pomoci vytvořit prostředí, kde budou domácí mazlíčci přijímáni. Lze zajistit, aby pes nemusel čekat uvázaný na vodítku před nákupním centrem, ale aby mohl dovnitř, pokud bude na vodítku a bude dobře vycvičený. Obzvláště teď po covidu je mnohem více lidí, kteří si adoptovali psy. Nechtějí je však nechávat doma a je důležité, aby jim bylo umožněno vzít si psa do práce všude tam, kde to podmínky dovolují. U nás ve společnosti Mars jsou mazlíčci vítáni a díky dlouhodobým zkušenostem v této oblasti se nám podařilo vytvořit efektivní pravidla na pracovišti, která našim spolupracovníkům a mazlíčkům umožní žít v symbióze.