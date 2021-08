Unicorn pomůže Göteborgu s e-mobilitou | E15.cz

Sídlo automobilky Volvo, největší skandinávský přístav nebo také studentské město. Göteborg na západním pobřeží Švédska má řadu charakteristik. Především je to ale „zelené město“. Teď se na rovzoji jeho e-mobility bude podílet i česká společnost Unicorn.

Čtyři roky po sobě získal Göteborg titul nejudržitelnější světové destinace podle Global Destination Sustainability Index. Stalo se tak v letech 2016 až 2019. Pro letošek je zase podle průvodce Lonely Planet nejlepším udržitelným městem, které lze na světě navštívit.

Důvodů je řada, od všudypřítomných parků a lesů po nejrůznější ekologické inovace. Místní hotely mají eko-certifikáty, letiště je provozováno uhlíkově neutrálním způsobem, drtivou část veřejné dopravy pohání obnovitelná energie. A na silnicích se rozmáhají auta do zásuvky. Zatímco na evropském trhu dosáhla desetinového tržního podílu až loni, v Göteborgu tomu tak bylo už o rok dříve.

Na dalším rozvoji e-mobility ve druhém největším švédském městě se bude podílet i česká softwarová společnost Unicorn, která pod značkou ChargeUp dodává komplexní řešení pro dobíjení vozidel. Její software bude řídit síť dobíjecích stanic různých provozovatelů po celém Göteborgu. Mimo jiné bude sledovat provozuschopnost stanic, jejich aktuální využití, spotřebu energie a poslouží i k rozúčtovávání peněz za dobíjení.

„Tato zakázka je pro nás velmi zajímavá i tím, že nám v ledasčem ukáže cestu. Ve Švédsku jsou s elektromobilitou podstatně dál,“ říká Jan Konrád z Unicornu.

Trojnásobý nárůst elektromobilů

Jeho slova potvrzují údaje o prodejích elektrických aut na švédském trhu. Ty v loňském roce vzrostly na 94 tisíc vozidel proti předloňským 40,4 tisíce. Auta do zásuvky tak tvořila 32 procent trhu, což byl trojnásobný meziroční nárůst.

V poměru dvě ku jedné převládaly plug-in hybridy proti čistě bateriovým vozům. Göteborg přitom patří spolu se Stockholmem, Malmö a Uppsalou mezi čtyři metropolitní oblasti, kde je vzestup elektromobility největší. Jen v tomto městě je dnes zhruba 1500 dobíjecích stanic, což převyšuje veřejnou dobíjecí síť po celé České republice.

„Do konce září zařadíme do našeho systému zhruba 500 stanic, tedy přibližně tisíc dobíjecích bodů. Další budeme přidávat během podzimu. Plán Göteborgu je budovat další infrastrukturu, aby bylo dobíjení co nedostupnější. Větší komfort podpoří poptávku po elektromobilitě,“ říká Konrád.

Švédští partneři zároveň chtějí rozvíjet v rámci dobíjení specifické produkty s různými tarifními pásmy nebo předplatnými, aby lidem ukázali, že je pro ně bezemisní doprava výhodná. „Tohle je jeden z důvodů, proč chtějí mít moderní řešení, v čemž jim Unicorn pomůže,“ dodává Konrád. Göteborg by podle něj mohl být díky své strategii vzorem pro česká města, která se zaměřují na udržitelnost a minimalizaci uhlíkové stopy. „Díky tomu, že jsme ve výběrovém řízení druhé největší švédské metropole uspěli my jako česká firma, můžeme její zkušenosti přenášet i do Česka,“ říká Konrád.