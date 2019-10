TOP ODPOVĚDNÁ FIRMA PRO ŽENY: ExxonMobil - předávání zkušeností od A do Z | E15.cz

Společnost ExxonMobil si zakládá hlavně na podpoře řady programů, které se zabývají situací zaměstnankyň. „Společnost podporuje ženy v jejich rozvoji pomocí mnoha aktivit, setkání a workshopů,“ vysvětluje manažerka pro komunikaci Dagmar Císařovská. „Jde o to, aby si zaměstnankyně ExxonMobilu dokázaly říct o to, co potřebují, prosadily se, získaly patřičnou sebedůvěru v jakýchkoli situacích, tedy aby rovnoprávnost postavení byla faktická.“