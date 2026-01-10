Češi jako investoři v Alpách. Co by se dělo, kdyby to bylo obráceně?
- Češi v Rakousku ve velkém kupují apartmány, hotely i menší ubytování – od Tauplitz po další alpská střediska.
- Podle statistik patří už po Němcích a Nizozemcích k nejaktivnějším zahraničním zájemcům o alpské nemovitosti a zároveň jsou i třetí nejpočetnější zimní návštěvou.
- O českých nákupech v Rakousku píše server info.cz.
Horský hřeben u rakouské alpské obce Tauplitz patří k neoblíbějším turistickým cílům českých lyžařů v Rakousku. Kromě sjezdovek tady totiž funguje i krásná trasa pro běžkaře. Navíc může být pro některé Čechy výhodou, že si tady ubytování snadno sjednají v češtině. Kam „oko dohlédne", takřka všechno tady patří Čechům.
Hotely a ubytovny na hřebeni, značná část apartmánů u obce Bad Mitterndorf i bývalá horolezecká ubytovna a dnes známý apartmánový dům s bazénem Kulmhof. Ve všech případech lze ubytování objednat přímo u českých majitelů.
Jen v Českých Budějovicích, kde bydlím, znám několik lidí, kteří pronajímají své apartmány kolem Tauplitz. A nejsou to většinou žádní bohatí investoři a majitelé velkých firem, ale (řekněme) zástupci střední třídy.
Na české ubytovny, apartmány a hotely narazíte v Alpách takřka všude, včetně takových vyhlášených středisek jakým je třeba Bad Gastein. Podle oficiálních statistik jsou Češi po Němcích a Nizozemcích už třetí nejaktivnějších skupinou zájemců o alpské nemovitosti v Rakousku. Apartmány a hotely nejen kupují, ale i aktivně sami využívají. Loni se totiž dostali také už na třetí místo v zimní zahraniční návštěvnosti Rakouska.
Bohatí Češi?
Jenže nejde jen o Rakousko. Čeští zájemci se vrhli i na nákupy apartmánů v Albánii (opět jich znám několik), v Kostarice nebo třeba v Dominikánské republice. I „půlka“ Bavorské Železné rudy (Bayerisch Eisenstein) už je česká. Samozřejmě se nabízí otázka, kde Češi, stěžující si na nízké platy oproti západní Evropě, berou na tyto zahraniční nákupy peníze. Jedna věc je ale jistá. Češi se například v již zmíněném Rakousku dostávají pomalu ale jistě do pozice podobných nákupních „predátorů“, jakých se někteří z nás obávali v případě hrozby skupování českých nemovitostí a půdy západními cizinci.
A to se jedná o mikroinvestice do nemovitostí. Podobná a mnohonásobně větší expanze se ale týká i velkých českých investic. Česká Sazka Group (dnes Allwyn) miliardáře Karla Komárka získala v roce 2020 většinový podíl v rakouské Casinos Austria, Daniel Křetínský vlastní většinový podíl v Britské poště, Česká zbrojovka koupila americký Colt. A to je jen pár z mnoha příkladů. Celkový objem přímých zahraničních investic českých subjektů dosáhl v roce 2024 přibližně 74 miliard dolarů.
Proč sami sebe najednou nehodnotíme tak, jako ještě docela nedávno mnozí z nás hodnotili „výprodej“ českých podniků a části půdy do zahraničních rukou? Kde jsou najednou stesky po výprodeji českého rodinného stříbra do rukou zlotřilých západních kapitalistů? Dnes jsou to Češi, kdo skupují v zahraničí nemovitosti a firmy, včetně těch velmi strategických.
Chudí kupují, bohatí prodávají
Přitom už samotný fakt, že například stále více rakouských hotelů a apartmánů vlastní čeští majitelé, může být pro Rakušany velmi pikantní. Češi jsou totiž třetím nejdůležitějším zahraničním investorem do rakouských nemovitostí, i když je zároveň Česko stále čistým příjemcem dotací z EU. A Rakousko čistým plátcem. Ten relativně chudší, kterého Rakušané dotují, aby se stal bohatším, vykupuje v Rakousku domy a byty. Dovede si někdo představit, co by se v Česku dělo, kdyby to bylo obráceně?
Bývalý ředitel rakouské Erste Group Bank (majitele České spořitelny) Andreas Treichl kdysi v jednom novinovém rozhovoru vysvětloval Rakušanům, proč je pro ně dobré, aby jako čistí plátci do rozpočtu EU dočasně dotovali své postkomunistické sousedy jako Maďarsko či Česko. Jako příklad uváděl bohaté Salcbursko a Tyrolsko, tedy rakouské spolkové země, těžící z toho, že k nim přes hranice jezdí utrácet dobře situovaní Švýcaři nebo Němci. Pokud, jak tvrdil Treichl, pomohou Rakušané také Maďarům, Slovákům či Čechům, aby se hospodářsky zvedli, pak z toho bude mít Rakousko podobný prospěch jako má dnes ze sousedního Švýcarska.
V případě cestovního ruchu, v rámci kterého čeští lyžaři a turisté doslova živí řadu rakouských lyžařských areálů, se tahle Treichlova prognóza vyplnila beze zbytku. Málokdo ale zřejmě čekal, že Češi se masivně vrhnou také na nákupy rakouských nemovitostí, a to ještě v době, kdy jsou stále čistými příjemci dotací z EU. Na rozdíl od zděšení, které mezi mnohými Čechy (a politiky) vyvolával ještě nedávno výprodej rodinného stříbra do zahraničí, to ale v Rakousku (alespoň prozatím) žádné protičeské nálady nevyvolává. Spíše by to ale mělo v Česku vyvolat zamyšlení nad tím, zda nás někteří politici nevodí za nos, když nás neustále líčí jako chudáky, které v rámci EU ti ostatní utiskují a zneužívají.