V začátcích nebývá problém nedostatek peněz, ale přemíra iluzí, říká ředitel Newton University
Podnikavost je dovednost, která se dá rozvíjet. „Stejně jako leadership, komunikace nebo kritické myšlení,“ zdůrazňuje generální ředitel Newton University Jiří Koleňák. Je však klíčové, aby se výuka maximálně propojila s praxí. Studenti školy se tak mohou zaměřit na vlastní byznys už od prvního dne výuky.
V jednom z nedávných rozhovorů jste říkal, že člověk může mít „všechno“, jen musí vědět, co to znamená a co pro to musí udělat. Co to slovo představuje pro ředitele soukromé vysoké školy v Česku?
Pro mě to znamená žít tak, abych nemusel pořád řešit, čeho bude víc a čeho míň. Mít práci, která dává smysl, baví mě a můžu v ní tvořit, snít a občas i trochu posouvat hranice toho, co si ve vzdělávání dokážeme představit. Zároveň mít dost prostoru na rodinu, cestování, odpočinek a ideálně i na včely. Ty mě totiž spolehlivě naučí zpomalit, být tady a teď. Tedy neřešit kápéíčka, klíčové ukazatele výkonnosti, uprostřed úlu.
A co „všechno“, když použiju vaše slova, získají studenti, když se rozhodnou studovat u vás?
Naší ambicí je, aby student mohl to, co se naučí v pondělí večer, použít v úterý dopoledne. Mohu zmínit jeden z příkladů z poslední doby: student MBA po výuce marketingu a tématu vnímání hodnoty zákazníkem zavedl nový obchodní model a během jednoho měsíce zvýšil marži o desítky procent. Ne díky magii, ale díky tomu, že pochopil princip a hned ho přenesl do praxe. Největší změny se ale dějí v oblasti přístupu ke spolupracovníkům a vytváření bezpečného a motivujícího prostředí. Ty jsou však důsledkem dlouhodobé spolupráce a práce na sobě, ne aplikací metod, nástrojů a pouček.
Takže když zpětně hodnotíte úspěch svých absolventů, nedíváte se jen na plat?
Rozhodně ne. Peníze jsou samozřejmě důležité, ale v realitě mají smysl jen tehdy, když si člověk udrží zdraví, vztahy a čas pro sebe. V mnoha případech se spíš ptáme: Dělají naši absolventi práci, která je naplňuje? Mají prostor růst a žít podle svých hodnot? Protože čím dál víc vidíme, že skutečný úspěch je rovnováha – kombinace profesního naplnění, mentálního zdraví, svobody a možnosti volby. A když k tomu absolvent přidá i chuť inspirovat další, víme, že jsme odvedli dobrou práci.
Podnikavost lze rozvíjet
Vaše univerzita podporuje studenty v jejich podnikání už rovnou na škole. Jak konkrétně?
Věříme, že podnikavost je dovednost, kterou lze rozvíjet, stejně jako leadership, komunikaci nebo kritické myšlení. A podnikání je skvělá škola života, dává člověku odvahu, disciplínu i schopnost převzít odpovědnost. Proto máme v rámci Newton University Group vlastní byznys akcelerátor i investiční platformu Newton University Angels. Nejde jen o peníze, ale hlavně o mentoring, propojení s experty a o komunitu, která je podrží ve chvíli, kdy to začíná být vážné. Náš cíl není, aby všichni skončili jako startupisté, ale aby si na vlastní kůži zažili, jaké to je něco vytvořit a uvést do světa.
V první řadě vás tedy musí zaujmout samotný nápad. Existuje rada, jak pro ten svůj nadchnout i ostatní? Míváme na to jen pár desítek vteřin.
Zaujme mě prezentující, který ví, proč tam je, má energii, jde rovnou k věci a působí, že má v hlavě jasno. Není důležité, aby byl perfektní, důležitá je autenticita a vnitřní tah na branku. Naopak mě odrazuje, když někdo sklouzne do klišé, začne číst ze slajdů nebo se příliš opírá o fráze bez konkrétního obsahu. Pokud z prezentace necítím vnitřní přesvědčení a jasnou vizi, těžko se buduje důvěra v to, že projekt ustojí realitu.
Jiří Koleňák
Generální ředitel Newton University, zabývá se osobnostním a odborným rozvojem lidí s touhou podnikat a působit v managementu velkých firem. Jeho cílem je propojit svět vzdělávání a byznysu. Působil či působí ve vedení několika vysokých škol, v odborných a vědeckých radách v ČR i zahraničí. Jako autor odborných publikací a vysokoškolských učebnic aktivně vystupuje na konferencích. Je přesvědčený, že ke skvělým výsledkům v podnikání vede cesta přes naplněný život ve všech oblastech.
Newton University
Česká soukromá vysoká škola, jež nabízí magisterské a profesní studium podnikání, managementu, marketingu, řízení lidských zdrojů a aplikované psychologie. Absolventi získávají tituly uplatnitelné i v zahraničí.
A to rozhoduje také o tom, jak velkou podporu nakonec dostane?
V začátcích není často největší problém nedostatek peněz, ale přemíra iluzí. Když někomu hned nasypete milion, můžete mu tím paradoxně uškodit. Ztratí pokoru, přestane být kreativní a začne dělat zbytečně velké chyby. My chceme, aby studenti šli cestou postupného ověřování a aby si sáhli na reálný trh co nejdřív. A pár set tisíc korun je dost na to, aby se projekt mohl rozběhnout, a zároveň málo na to, aby si každý krok nemuseli nutně dobře promyslet. A když se ukáže, že to má tah na branku, další peníze přijdou přirozeně, ať už od nás, nebo od dalších investorů. Také se ale naučí, co všechno znamená pracovat s cizími penězi.
Jaký dluh byste v případě pětadvacetiletého studenta považoval za chytrou investici?
Chytrý dluh je takový, který člověku otevře dveře, třeba ke vzdělání, jež mu rozšíří obzory. Nebo k podnikatelskému záměru, který má reálný potenciál růstu. Rozhodující však není jen výše částky či úrok, ale hlavně schopnost chápat dluh jako závazek s konkrétním plánem. Zodpovědný přístup znamená mít plán A, ale zároveň vědět, že když to nevyjde, zvládnu splácet i plánem B. Jinými slovy, dluh by měl být navržený tak, abych ho zvládl pokrýt i alternativní činností, když původní záměr nevyjde. Naopak bych se v 25 letech rozhodně vyhnul dluhům, které slouží jen k budování iluze úspěchu. Mám na mysli drahá auta, značkové věci nebo statusové nákupy bez skutečné hodnoty. To člověka svazuje, místo aby ho to posouvalo. Úvěr není nepřítel, ale nástroj. A jako s každým nástrojem platí, že když ho drží někdo, kdo ví, co dělá, může být užitečný. Když ne, může se rychle stát břemenem.
Který projekt z vašeho akcelerátoru zatím nejlépe uspěl?
Z posledních let určitě stojí za zmínku dva: Believer.eu a Bogroti.com. První je digitální platforma pro správu náboženských společenství. Pomáhá digitalizovat církev, zefektivňuje komunikaci, administrativu i organizaci komunitního života. Projekt má obrovský přesah, a proto není divu, že zaujal i další významné investory mimo Newton University Angels. Bogroti je zase značka luxusní pánské kosmetiky, která se zaměřuje na kvalitu, design a na lokální výrobu. Vyrostly doslova z nuly a dnes patří mezi značky, které si budují pevnou pozici na náročném trhu.
Byznys už při studiu
Máte přehled, kolik absolventů z posledních tří ročníků si trouflo založit vlastní firmu?
Upřímně řečeno, přesné číslo zodpovědně nejde říct, jen letos od nás odešlo přes 750 absolventů. Desítky procent z nich jsou zapojené do rodinných podnikatelských struktur, další uplatňují svou podnikavost jiným způsobem, třeba uvnitř firem nebo ve vlastních profesních projektech. Určitě ale víme o desítkách absolventů, kteří rozjíždějí vlastní byznys a často na nápadech, jež začali rozvíjet už během studia. Tedy s podporou akcelerátoru nebo díky spolužákům, kteří se stali jejich partnery.
Na univerzitu na podzim nastoupí další studenti. Co pro ně chystáte?
Chceme být školou, která kombinuje špičkový obsah, silné hodnoty a moderní formy vzdělávání. Proto například doufáme, že umělou inteligenci už používají všichni studenti, vedeme je k tomu. S umělou inteligencí je to ale jako s každým strojem nebo nástrojem: pokud se budeme učit je efektivně používat, budou nám pomáhat. AI sama o sobě nic nevymyslí, vždy potřebuje kvalitní zadání a v tom má společné principy s managementem. Významnou součástí práce manažerů je kvalitně zadávat. Naši studenti mají výhodu v tom, že jim tyto principy opakujeme od začátku studia. A podobně se snažíme kontinuálně rozvíjet i jejich podnikavost. Proto na podzim představíme nový přístup k jejímu rozvoji.
O co konkrétně půjde?
Vytvořili jsme nový bakalářský program Business Leadership, který propojuje klasické akademické vzdělání se systematickým rozvojem podnikavosti, osobního leadershipu a schopnosti orientovat se v rychle se měnícím světě. Základem je vysokoškolské studium doplněné o mentoring, výcviky v seberozvoji, hackathony, byznys inkubaci i o práci s nástroji umělé inteligence. Studenti si od prvního dne definují vlastní záměr a mají příležitost růst nejen jako profesionálové, ale i jako lidé. Výsledkem bude generace mladých lídrů, kteří dokážou tvořit smysluplné projekty a inspirovat své okolí. Celý program představíme na letošním brněnském Gaudeamu.