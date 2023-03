Konsepti: Virtuální realita vtáhne klienta do navrhování interiéru | e15.cz

Přes šedesát procent tržeb předního českého dodavatele nábytku Konsepti tvoří projekty komerčního charakteru. Své budoucí kanceláře či sídla si nyní mohou klienti „předem“ prohlédnout díky virtuální realitě a také se jimi doslova „projít“, případně se rovnou zapojit do úprav. „V budoucnu se tato forma stane součástí prezentace každé nábytkářské společnosti,“ říká v rozhovoru pro E15 Šimon Opekar, šéf prodeje Konsepti pro Česko a Slovensko.

Hovoří též o tom, jaké dopady má na byznys Ruskem vedená agresivní válka na Ukrajině nebo o tom, že i přes krize byl pro společnost Konsepti rok 2022 hospodářsky vůbec nejúspěšnější. „Mnoho našich partnerů má výrobní závody na Ukrajině a tento fakt ovlivňuje nejen termíny dodání, ale zároveň i ceny produktů,“ vysvětluje Opekar a doplňuje: „Pro Konsepti je velikou výhodou, že část našeho obratu tvoří i rezidenční projekty, které jsou odolnější vůči těmto krizovým vlivům. Ostatně nám to potvrdila i pandemie koronaviru.“

Společnost Konsepti založili v roce 1995 manželé Lucie a David Řezníčkovi, kteří se stali výhradními dovozci zahraničních značek v Česku a na Slovensku. Sami tvrdí, že nejsou architektonickou firmou, ale bez spolupráce s architekty by jejich podnikání nemohlo fungovat. Ocenění Kancelář roku pro společnost Zásilkovna patří z části i jim, protože se na realizaci tohoto projektu podíleli.

Kam se posunula společnost Konsepti za skoro třicet let od svého založení?

Konsepti se výrazně posunulo především z pohledu velikosti firmy nebo množstvím složitých zakázek. Nejen český trh prošel a stále prochází mnohými změnami a my musíme na tuto situaci chytře reagovat, abychom byli konkurenceschopní nebo dokonce v ideálním případě o krok napřed. Na druhou stranu si Konsepti od začátku svého podnikání zakládá na elementárních hodnotách, které jsou v mezičase neměnné. Jedná se o prvotřídní a dlouhodobou kvalitu výrobků a služeb. Zakládáme si na zcela individuálním přístupu ke klientům a architektům s cílem vytvořit jedinečný a autentický interiér, který bude vyvolávat pozitivní emoce.

V jakém sektoru máte nejvíce klientů?

Konsepti má velikou výhodu v tom, že díky širokému zastoupení zahraničních značek pokrývá prakticky veškeré segmenty. Podílíme se na projektech komerčního, rezidenčního i retailového charakteru. Přes šedesát procent obratu roku 2022 tvořily projekty komerčního zaměření.

O vašem úspěšném zaměření na B2B segment svědčí určitě i ocenění Kancelář roku 2022 pro společnost Zásilkovna, kde jste měli nový interiér na starosti. Jak obtížný byl tento projekt?

Kanceláře pro Zásilkovnu jsme vyhráli ve výběrovém řízení. Zde bylo Konsepti generálním dodavatelem interiéru a mimo volný mobiliář zodpovídalo i za vestavěný a atypový nábytek, který byl dost specifický a náročný. Zásilkovna kladla veliký důraz na environmentální aspekt celého prostoru. Tomu samozřejmě musel být přizpůsobený i nábytek samotný. Spolupráce se Zásilkovnou i architekty Vrtiška & Žák byla a je velmi vydařená a jsme rádi, že jsme byli součástí projektu. Ocenění Kancelář roku je již jakýmsi zadostiučiněním a potvrzením, že se jedná o unikátní projekt.

Pohled na část interiéru, za který společnost Zásilkovna získala ocenění Kancelář roku, na realizaci se podílelo i Konsepti. Autor: Kristina Hrabětová

Jak vlastně funguje spolupráce s architekty? Oni bez znalosti vámi dodávaných výrobků něco navrhnou a vy se snažíte jejich přání splnit? Nebo se předem seznámí s vaším portfoliem a už mají představu, jak prostor zaplnit?

Spolupráce s architekty je pro nás naprosto klíčová. Bez znalosti produktů včetně technických parametrů se prakticky neobejde žádný návrh, a proto se snažíme být nápomocní v každém ohledu spolupráce. Ono to má určitý benefit i pro nás samotné ve firmě, neboť každý projekt je odlišný a i my máme možnost se naučit vždy něco nového.

A jak to tedy funguje?

Možností kooperace je několik. V ideálním případě se snažíme být již na začátku projektu, kdy nás architekti osloví a společně spoluvytváříme daný interiér projektu. Dalším příkladem může být již navržený projekt, kde se soutěží o dodávku interiéru mezi dalšími odborníky. Jsou zde i případy, kdy nás klienti osloví napřímo a požadují od Konsepti i architektonický návrh.

V březnu byste měli otevřít zrekonstruovaný showroom zaměřený na firemní klienty. Co nového jim nabídnete?

Realizaci showroomu B2B, jak ho interně nazýváme, jsme plánovali již delší dobu. Oslovili jsme na tento projekt studio Perspektiv. Zadáním bylo vytvoření moderního pracovního prostředí, které bude flexibilní, ale zároveň technologicky vyspělé. Kromě vybraných kolekcí nábytku tak návštěvníci budou mít možnost využít tzv. stage, kde jsou projektory, jež slouží pro využití rozšířené reality prostoru. Rádi bychom tento prostor využívali nejen pro prezentaci zákazníkům a pro interní účely, ale zároveň bychom zde chtěli umožnit prezentaci našim partnerům, architektům a designérům. Jednoduše řečeno, mělo by se jednat o menší coworkingový prostor pro odbornou veřejnost.

3D vizualizace se staly běžnou součástí nábytkářských společností, vy jste přišli i s programem virtuální reality. Pomáhá, když se klient může „projít“ po své nové kanceláři či domě?

Ano, virtuální realitu jsme začali intenzivně využívat v minulém roce a reakce jsou velmi pozitivní. Myslím si, že v budoucnu se tato forma stane součástí prezentace každé nábytkářské společnosti.

„ V kancelářích se stále více objevují místa pro setkávání, takzvané lounge and soft zóny. Naopak klasických pracovních stolů je méně. “

Baví to lidi? Mají lepší představu o svých potřebách?

Já bych řekl, že ano. V podstatě vtáhnete klienta do toho, že je spoluautorem návrhu. Přidaná hodnota je jednoznačně v rychlosti celého procesu. Ihned máte možnost vidět, jak se daná změna promění v prostoru. Na druhé straně je to celkem komplikovaný postup nejen z pohledu časové náročnosti a nákladů, ale i proveditelnosti.

O co je v nábytkové branži v současnosti největší zájem?

To je složitá otázka a myslím si, že na ni nejde obecně odpovědět. Každý projekt je svým zaměřením jiný a specifický. Jsou rozdílné trendy například v interiéru kanceláří, kde se v současné době klade důraz na variabilitu a flexibilitu prostoru. Mnoho výrobců se momentálně specializuje na modulární nábytkové systémy, které lze jednoduše zařadit do interiéru kanceláří a které zároveň splňují požadovanou funkci. Obecně se v kancelářích stále více objevují místa pro setkávání, takzvané lounge and soft zóny. Naopak klasických pracovních stolů je v kancelářích méně. Záleží ale samozřejmě na zaměření dané společnosti – v tom se i ty požadavky uživatelů výrazně mění. Naprosto odlišná situace je poté u rezidenčních nebo hotelových projektů. Tam jde o zcela individuální potřeby a požadavky.

Kam se oblast vybavování veřejných prostor posune v nejbližších letech?

Myslím si, že obecně se vše posunulo již v posledních letech, především směrem k designu, ale také po praktické a funkční stránce. Lidé navíc kladou stále větší důraz na udržitelnost a s postupem času bude tento faktor sílit. Zároveň klienti požadují flexibilní řešení, která se přizpůsobí jejich požadavkům.

Co by pro vás bylo neobyčejnou výzvou? Podílet se s novým prezidentem na zvelebování prostor Pražského hradu?

Musím přiznat, že Konsepti má za sebou celou řadu výjimečných realizací jak na lokálním trhu, tak i v zahraničí. Spolupracovali jsme například s golfovým klubem v Řecku, realizovali jsme kanceláře Microsoftu, podíleli jsme se na dodávce interiéru Kunsthalle a na mnoha dalších. Pestrost a různorodost projektů je opravdu veliká. A každý z nich pro nás znamená velikou výzvu. Navíc mezi nimi neděláme rozdíly. Snažíme se ke každému projektu přistupovat vždy stejně, a to s maximální zodpovědností a důrazem na skvělý servis. Pražský hrad ještě v referencích ale bohužel nemáme… (smích).

„ Obrat společnosti i s naší pobočkou na Slovensku dosáhl v minulém roce 280 milionů korun. “

Téměř všude se šetří kvůli dopadům energetické krize a stoupající inflaci. Jak to dopadá na vaše podnikání?

Ano, dotýká se to i přímo nás, respektive našich dodavatelů a zákazníků. Mnoho našich partnerů má výrobní závody na Ukrajině a i tento fakt negativně ovlivňuje nejen standardní termíny dodání, ale zároveň i ceny produktů.

Znamená to tedy, že dochází ke zpožďování zakázek?

Z pohledu vývoje na trhu existuje několik komerčních projektů, které jsou pozdrženy právě kvůli událostem, jež se dějí na Ukrajině. V tomto případě je pro nás velikou výhodou, že část našeho obratu tvoří i rezidenční projekty, které jsou odolnější vůči těmto krizovým vlivům. Ostatně i pandemie koronaviru nám to potvrdila.

I tím se dá vysvětlit, že rok 2022 byl pro Konsepti hospodářsky rekordní?

Především je však za tím tvrdá práce celého týmu Konsepti. V minulém roce jsme měli velmi vysokou úspěšnost realizace projektů. Obrat společnosti i s naší pobočkou na Slovensku dosáhl v minulém roce 280 milionů korun. Na druhé straně přistupujeme k tomu výsledku i s velikou pokorou a bude pro nás výzvou takto úspěšný rok zopakovat. Přesto našemu týmu důvěřuji a jsem přesvědčený, že i rok 2023 bude pro Konsepti velmi úspěšný. Ostatně začátek roku tomu již nasvědčuje.

Šimon Opekar (31)

Obchodní ředitel společnosti Konsepti pro Česko a Slovensko. Vystudoval mezinárodní obchod (Praha, MUP). Pět let působil v oblasti komerčních interiérů, pracoval pro Techo/Ahrend. Mezi záliby řadí sport, cestování, hudbu a víno. Je ženatý, má roční dceru.