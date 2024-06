Výpověď bez udání důvodu v novele zákoníku práce nakonec není

Tolik diskutované výpovědi bez udání důvodu se nakonec do aktuálního návrhu novely zákoníku práce nedostaly. „Přitom mělo jít o jakousi vlajkovou loď celého balíku změn,“ upozorňuje advokátka PRK Partners Tereza Erényi. Novela má ale i tak přinést řadu významných změn, třeba pokud jde o zkušební lhůty nebo návraty do práce po mateřské dovolené.

Podle advokátky by výpověď bez udání důvodu byla dobrou věcí. Musela by ale být kompenzována vyšším odstupným. „Když si představím, že zaměstnavatel bude váhat, zda jít standardní cestou, ale s rizikem soudního sporu, tak by pro obě strany mohlo být lepší dát výpověď bez udání důvodu třeba s odstupným ve výši deseti platů,“ říká.

Každopádně pracovní právo podle ní potřebovalo novelizovat a ministerstvo za takzvanou „flexinovelu“ zaslouží pochvalu. „Většina těch předchozích směřovala jen k transpozici evropských směrnic. Teď konečně přichází skutečná snaha o změnu,“ zdůrazňuje.

Delší zkušební lhůty

K zásadním změnám patří prodloužení potenciálních zkušebních lhůt u zaměstnanců. Dnes u těch řadových činí tři měsíce a u vedoucích pracovníků šest. Nově má jít o čtyři a osm měsíců. Tereza Erényi ale upozorňuje, že ony delší, šestiměsíční lhůty pro manažery se ani dnes moc nevyužívají. Čeká, že možná bude praktičtější, když většina zaměstnavatelů zůstane u obvyklých tří měsíců, aby nové zaměstnance nepříjemně nepřekvapila.

Nově by také mělo jít sjednané zkušební doby v jejich průběhu po dohodě obou stran dodatečně prodlužovat.

Zdánlivě jen technická, ale poměrně výrazná změna čeká i výpovědi. Dnes standardně běží výpovědní doba ke konci kalendářního měsíce. Nově to má být vždy ke konkrétnímu dni. Což může být trochu nepřehledné a přinést problémy tam, kde třeba z organizačních důvodů bude takových výpovědí hodně. V případě výpovědí z kázeňských důvodů se také počítá se zkrácením výpovědní doby na jeden měsíc.

Stejné místo po rodičovské dovolené

Zaměstnavatelům se podle advokátky nemusí líbit ani nově plánovaná povinnost zachovat stejné místo zaměstnancům po rodičovské dovolené. Dnes tak musí činit jen po mateřské, která trvá pouze 28 týdnů. Po rodičovské dovolené (až tři roky) musí pouze nabídnout místo podle pracovní smlouvy, ale nemusí jít vysloveně o stejnou pozici.

Naopak výhodnější může být chystaná úprava výpovědi ze zdravotních důvodů po pracovním úrazu. Po ní následuje dvanáctiměsíční odstupné. O tuto částku zaměstnanec nepřijde, ovšem bude hrazena jako náhrada z povinného úrazového pojištění, tedy ne z prostředků zaměstnavatele.

Novela má také umožnit vyplácení zahraničních zaměstnanců, pokud jsou ze zemí Evropské unie, v cizích měnách. „Novela je poměrně obsáhlá a klade si za cíl zejména posílení flexibility pracovněprávních vztahů a odstranění nedostatků zákoníku práce, se kterými se potýká praxe,“ uzavírá Tereza Erényi. Účinnost nové právní úpravy je plánována k 1. lednu 2025.