Právě Bolt zavedl službu Women for Women v únoru letošního roku. Vybrat si mohou obě strany. Zákaznice si může nastavit kategorii tak, že ji budou obsluhovat jen řidičky. A stejně tak řidičky se mohou rozhodnout, že budou vozit pouze ženy.

Podle Kučerové je to dobrá služba hlavně pro zákaznice. Pro ni samotnou by zřejmě takové omezení znamenalo příliš výrazný pokles zákazníků. „Z mého hlediska zas tolik žen nejezdí. Asi bych si nevydělala, kdybych trvala na tom, že budu vozit jen je,“ říká. Nicméně dodává: „Je to dobrá služba.“

Někdy jsme takoví psychoterapeuti

Ona sama má se zákazníky spíš dobré zkušenosti. Pokud jsou mluvní a slušní, nevadí jí to. Hodně lidí ale dnes při cestě jen kouká do mobilního telefonu. Když na ní někdo mluví v noci, zpestří jí to jízdu a cesta jí lépe uteče. „Někdy jsme takoví psychoterapeuti,“ říká s úsměvem. „Například mi tu na zadním sedadle brečela slečna, že se s ní rozešel přítel. Ale mě to nevadí, pokud se lidé chovají slušně, tak určitě ne,“ dodává.

Běžně jezdí mezi sedmou hodinou večer a jednou ráno. Přes den jí totiž vadí hlavně postávání v kolonách. Když je málo zákazníků, skončí o něco dřív. „Předtím jsem dělala kurýrku a trávila v autě deset až dvanáct hodin, abych se uživila. Rozvážela jsem jídlo a podobně,“ říká o své předchozí zkušenosti. Také pracovala na benzínce, v hotelech a vůbec nejdéle na poště. „Jezdila jsem s Boltem jako zákazník a bavila se s řidiči, co ta práce obnáší. Pak jsem si řekla, že to zkusím,“ dodává.

Řízení jako relax

Řízení jí prý baví, dokonce říká, že je to pro ni relax. Jezdit se snaží denně, volno si udělá maximálně dva večery v týdnu, pokud má jiný program. Rozhodně ale ne každý týden. Chce-li mít volné dny, musí v takovém případě čas za volantem, o který přijde, odjezdit jindy.

Často vozí jak ženy, tak i páry. Udělat něco pro to, aby se cestující klientky cítily bezpečně, není český výmysl. Ve světě nabízí službu omezení zákaznic či řidiček pouze na ženu řada společností. V britském Skiptonu (městě se zhruba patnácti tisíci obyvatel) dokonce vzniklo čistě ženské Pink Taxi, na začátku s pouhými čtyřmi řidičkami. V mexickém pueblu vznikla služba se stejným názvem v roce 2009 za podpory města. Růžové vozy dnes potkáte i v Londýně. Ostatně i Bolt nabízí kategorii Women for Women třeba v Polsku, u sousedů na Slovensku, domovském Estonsku nebo ve Francii.

Pokud si chce zákaznice u Boltu zajistit, že jí poveze opět jen žena, musí ověřit svou totožnost. A to osobním dokladem, u nějž se fotka porovná v systému s jinou fotografií, kterou si pořídí během registrace. Pokud by řidička dorazila na místo a zjistila, že ve skutečnosti hodlá do auta nastoupit muž, může ho odmítnout. Společnost ji nebude nijak penalizovat, a naopak ji uhradí náklady za příjezd na místo.

Právě teď se možná už blíží hlavní sezóna. Zatímco třeba únor bývá slabší, od března či dubna se na počtu jízd pozitivně projevuje, že do Prahy přijíždějí cizinci. Tento stav pak většinou vydrží i přes léto. Víkendy jsou samozřejmě lepší než pracovní dny.

„Možnost cestovat s řidičkou může pro mnoho žen znamenat větší pocit bezpečí a komfortu, obzvlášť ve večerních a nočních hodinách. Jízda s jinou ženou může přispět k atmosféře rovnosti a vzájemného respektu – ženy se nemusí obávat předsudků a mohou se na cestě cítit uvolněněji,“ říká Naďa Gubová, vedoucí krizové služby z neziskové organizace proFem.