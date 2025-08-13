Fotbalový deal roku: Strnad jedná o koupi Viktorie Plzeň, cena odpovídá dvěma Šulcům
Do českého fotbalu vstupuje nový hráč. A to nejen tak ledajaký a ne do ledajakého klubu. Ačkoliv plzeňská Viktoria v úterý večer vypadla z bojů o milionářskou Ligu mistrů, v zákulisí už jsou v pokročilé fázi vyjednávání o jejím prodeji. Zájem má jeden z nejbohatších Čechů Michal Strnad. Současní majitelé si klub cení až na půl miliardy korun. Redakci e15 to potvrdily tři na sobě nezávislé zdroje blízké připravované transakci.
„Ano, vyjednávají,“ řekl e15 zdroj blízký českému fotbalovému vicemistrovi i zbrojnímu gigantu CSG, který patří jednomu z nejbohatších Čechů Michalu Strnadovi. O prodeji Viktorie Plzeň se přitom v kuloárech mluví živě už několik měsíců. Na začátku roku to vypadalo, že nejblíže k zisku tohoto diamantu na tuzemském sportovním trhu má investiční společnost Kaprain miliardáře Karla Pražáka, který mimo jiné vlastní i hokejovou Spartu. Teď je ale ve hře ještě mnohem vážnější zájemce.
„Probíhá nějaký proces, zatím to nebudu komentovat. Až to bude aktuální, určitě se vám ozvu,“ řekl e15 generální ředitel plzeňského klubu a jeho menšinový akcionář Adolf Šádek, který v klubu ovládá 25 procent, ale je obecně považovaný za byznysového lodivoda viktoriánských úspěchů v posledních 15 letech. Většinovými vlastníky Viktorie jsou švýcarský byznysmen Martin Dellenbach a rakouský podnikatel Raphael Landthaler.
Klauzule ve smlouvě s těmito většinovými vlastníky Plzně, rakousko-švýcarskou podnikatelskou skupinou FCVP GmbH, přitom Šádkovi umožňuje zpětný odkup akcií, které Dellenbachovi a Landthalerovi prodal předloni za zhruba 250 milionů korun s podmínkou uhrazení závazků. Viktorii v té době hrozil bankrot. Šádek si ale podle svých slov půjčil až 150 milionů korun a sportovními úspěchy, především postupem do Ligy mistrů, nakonec hrozící problémy zažehnal. Zpětný odkup majority v klubu by Šádka podle informací e15 vyšel o hodně dráž než oněch 250 milionů korun. Ve hře je až 350 milionů korun a za celý klub by nový majitel musel zaplatit až půl miliardy.
Plzeň je třetím nejsilnějším klubem v lize, jak rozpočtem, tak i cenou kádru, a to za Slavií a Spartou, tedy za kluby vlastněnými miliardáři Pavlem Tykačem, respektive Danielem Křetínským, který je zároveň spolumajitelem Czech News Center vydávající e15. Cena současného kádru Viktorie je podle přestupového webu Transfermarkt necelých 50 milionů eur, tedy 1,25 miliardy korun. Klesla po nedávném odchodu největší hvězdy Plzeňanů Pavla Šulce, který přestoupil do Olympique Lyon za cenu i s bonusy v přepočtu 250 milionů korun.
CSG Michala Strnada nechce jednání se zástupci Viktorie Plzeň komentovat, dokud není celý proces ukončen. Zároveň však zájem nijak nepopírá. „Spekulace na trhu nekomentujeme,“ uvedl za CSG mluvčí Andrej Čírtek. Oslovení insideři z byznysu i ze sportovního prostředí se shodují, že Strnadovi by vlastnictví Viktorie mohlo pomoci v dalším pronikání na trhy západní Evropy, zejména v souvislosti se závazkem členských zemí NATO vynakládat na obranu až pět procent HDP. Plzeňský klub je pravidelným účastníkem evropských soutěží, hlavním lákadlem je Liga mistrů.
O fotbalové kluby je v poslední době mezi českými byznysmeny značný zájem. Letos v březnu prodal obchodník s uhlím a miliardář Petr Paukner pražskou Duklu investorovi Matěji Turkovi. Na konci června se novým majitelem Sigmy Olomouc stal dosavadní společník klubu, společnost Sigma Sport z čerpadlářského holdingu Sigma Group.
Česká fotbalová legenda Pavel Nedvěd a podnikatelé Ivo Ulich a Ondřej Tomek založili společnost Fotbal HK 1905 a jednají s městem o koupi 89 procent fotbalového Hradce Králové. Fotbalové Teplice koupil spolumajitel developerské společnosti Accolade Milan Kratina. Slovan Liberec loni koupil někdejší podnikatel ve vzdělávání Ondřej Kania, Slavii předtím energomagnát Pavel Tykač.